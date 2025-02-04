日志分析软件 - 最热门应用 - 圣赫勒拿

Coralogix

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Coralogix 是一个全栈可观察性平台，可随时随地为您提供有关日志、指标、跟踪和安全数据的无限见解。独特的 Streama© 技术用于在不依赖索引的情况下分析流中的可观测性数据，这意味着您的数据（所有数据）可以为您的产品、运营和业务提供信息。流中的组件存储系统状态，以提供状态洞察和实时警报，而无需对数据进行索引，因此无需任何权衡即可实现可观察性。一旦摄取、解析和丰富，数据就会被远程写入客户端控制的存档存储桶中。可以随时从平台 UI 或 CLI 直接查询存档，从而使用户能够无限保留并完全控制和访问其数据。使用任何语法从任何仪表板查看和查询数据。 Coralogix 已成功完成 BDO 的相关安全和隐私合规性，包括 GDPR、SOC 2、PCI、HIPAA 和 ISO 27001/27701。