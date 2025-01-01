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位置智能软件 - 最热门应用

位置智能软件可能具有与 GIS 软件类似的功能；然而，它的不同之处在于它可以实时使用大数据集，而不是提供地理空间数据的历史快照。此外，位置智能软件由数据分析师和科学家使用，而不是测量员和工程师。

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps 是一个易于使用的在线 GIS 和地图可视化工具，支持注释地图、筛选数据、优化路线等功能，适合团队合作。

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online是一个基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图，适用于位置数据的可视化和分析。

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox是一个提供精确位置信息和灵活开发工具的平台，帮助企业将地理空间功能集成到应用程序中。

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

IP GeoLocation应用程序提供准确的IP地址地理位置查询，包括国家、城市、货币、时区等信息，支持IPv4和IPv6地址的测试。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

近图是一款提供高分辨率空中图像和地理空间数据的平台，支持城市规划、基础设施管理和应急响应。

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime 是一个 API，可以在毫秒内计算不同交通方式到数千个地点的旅行时间，广泛应用于企业搜索和位置智能。

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai提供实时流量数据分析，帮助企业了解消费者行为，优化业务策略和做出明智的房地产投资决策。

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly提供地理定位工具，帮助网站根据用户IP地址进行地理目标营销，显示特定地区的内容或广告。

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo是一款提供IP地址详细信息的工具，具备地理位置数据、组织信息、批量处理和IP过滤功能，适用于网络安全和数据分析等需求。

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT是一个管理和处理实时地理空间数据的平台，支持数据可视化和自动化工作流，适用于智能城市和物联网应用。

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes应用提供全球247个国家的邮政编码、地理边界和街道数据，支持多种格式，便于集成和位置分析。

Radar

Radar

radar.com

Radar 应用提供位置基础设施，通过 SDK 和 API 支持全球数亿设备的基于位置的服务和体验。

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI是一个用于卫星和无人机图像分析的对象检测平台，支持检测、分割和定位对象，跟踪变化和识别异常。

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx是一个低代码/无代码的数据分析平台，帮助用户收集、组织和分析数据，以便快速获得洞察，支持业绩提升。

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind是提供IP地理位置和欺诈检测服务的工具，帮助企业识别用户位置、检测欺诈风险并优化内容交付。

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic是一个云平台，帮助组织利用地理位置数据构建地图应用，支持自定义地图、社区协作和数据可视化。

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby是一款移动团队沟通的应用，提供位置智能功能，帮助现场人员和管理者实时了解项目状态与任务。

CARTO

CARTO

carto.com

CARTO应用将每天数百万笔信用卡交易转换为基于位置的见解，帮助零售、房地产和公共部门的B2B客户。

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。

Smappen

Smappen

smappen.com

Smappen 是一款在线地域绘图工具，提供位置智能，帮助企业进行市场调研、分析竞争对手以及管理物流和本地营销策略。

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive是一个基于Web的映射工具，帮助用户将数据转化为交互式地图，便于可视化和分析。适用于多种行业和需求。

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps是一个基于云的零售地图平台，专注于位置智能和数据分析，帮助企业进行网络规划和市场洞察。

xMap

xMap

xmap.ai

xMap是一款位置智能SaaS平台，提供多行业数据集，帮助企业可视化数据、进行分析和决策。

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext是一款AI驱动的自动化物流平台，简化企业交付和运输过程，支持实时跟踪和动态路由优化。

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica是一款数据库，专注于时空数据处理，支持快速分析和整合物联网数据，适用于实时决策和复杂数据集管理。

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink是一个地理智能平台，帮助零售、房地产和快速消费品行业分析位置对业务表现的影响。提供易用的数据分析和市场研究。

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda是一款低代码的移动数据收集和工作流程管理平台，专为现场活动而设计，支持任务管理、库存监控和数据分析。

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira Allspark 是一个营销应用，提供基于真实数据的受众管理和分析，帮助企业提高市场营销效率和效果。

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit是一个全球地理编码API，提供快速准确的地址自动完成功能、商店定位和双向地理编码服务。

Targomo

Targomo

targomo.com

Targomo是一个位置优化工具，帮助实体店进行战略选址，整合客户和销售数据，以提升业务决策和运营效率。

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic 是一个提供欧洲各地位置数据的平台，帮助用户进行位置投资、资产推广和表现评估，支持数据驱动的决策。

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo是一款基于多种开放数据源（如OpenStreetMap、GeoNames等）开发的地理编码应用，提供准确的地理数据和覆盖。

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Symaps.io 是一个位置智能平台，帮助各行业客户进行选址、规划和扩展战略，提供数据可视化及比较功能，以优化位置决策。

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder是一个API应用程序，提供地址验证、地理编码和银行验证等功能，帮助提高客户数据质量和表单转化率。

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene是一个平台，帮助企业发现、比较和管理全球的数据中心和云服务，简化采购流程，优化IT基础架构选择。

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira Pinnacle app 提供位置表现和访客行为分析，帮助企业优化运营和市场营销策略，支持数据驱动的决策和观众管理。

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint是一个位置情报平台，提供地理数据分析和市场预测工具，帮助零售商优化房地产策略和决策。

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice是一个决策自动化平台，帮助开发者解决复杂的计划、路线和调度问题，提供AI支持的优化工具和API。

intuizi

intuizi

intuizi.com

Intuizi 是一个简单易用的订阅软件，帮助改善媒体活动，提升客户理解，并提高数字支出的财务回报，兼容现有工作流程。

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

SiteZeus是一个数据分析平台，帮助企业优化位置选择、管理特许经营和项目，提供可视化和整合工具以支持决策。

Combain

Combain

combain.com

Combain应用可以轻松定位室内和室外的连接设备。通过全球的蜂窝ID和Wi-Fi数据提供设备的经纬度信息。

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

IdealSpot 是一个聚合美国零售市场数据的应用，提供自助服务SaaS、咨询、API集成和企业数据共享等多种分析方案。

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ是一个位置智能平台，通过地图层展示各地点价值，帮助用户进行地理数据分析和决策支持。

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico应用程序为旅游和娱乐行业提供数据分析，改善市场决策，优化广告效果，并帮助目的地管理游客经济。

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Connectbase是一个全球网络连接服务平台，简化购买和销售流程，支持自动报价和网络管理，提供可靠的数据和透明度。

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Zipscore.ai是一款AI驱动的市场分析和位置规划工具，提供人口统计数据和ZIP列表图，助力企业优化营销策略和决策。

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