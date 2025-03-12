找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
位置智能软件可能具有与 GIS 软件类似的功能；然而，它的不同之处在于它可以实时使用大数据集，而不是提供地理空间数据的历史快照。此外，位置智能软件由数据分析师和科学家使用，而不是测量员和工程师。
提交新应用
Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps 是一个易于使用的在线 GIS 和地图可视化工具，支持注释地图、筛选数据、优化路线等功能，适合团队合作。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online是一个基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图，适用于位置数据的可视化和分析。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox是一个提供精确位置信息和灵活开发工具的平台，帮助企业将地理空间功能集成到应用程序中。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP GeoLocation应用程序提供准确的IP地址地理位置查询，包括国家、城市、货币、时区等信息，支持IPv4和IPv6地址的测试。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
Nearmap
nearmap.com
近图是一款提供高分辨率空中图像和地理空间数据的平台，支持城市规划、基础设施管理和应急响应。
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一个 API，可以在毫秒内计算不同交通方式到数千个地点的旅行时间，广泛应用于企业搜索和位置智能。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai提供实时流量数据分析，帮助企业了解消费者行为，优化业务策略和做出明智的房地产投资决策。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly提供地理定位工具，帮助网站根据用户IP地址进行地理目标营销，显示特定地区的内容或广告。
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo是一款提供IP地址详细信息的工具，具备地理位置数据、组织信息、批量处理和IP过滤功能，适用于网络安全和数据分析等需求。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT是一个管理和处理实时地理空间数据的平台，支持数据可视化和自动化工作流，适用于智能城市和物联网应用。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes应用提供全球247个国家的邮政编码、地理边界和街道数据，支持多种格式，便于集成和位置分析。
Radar
radar.com
Radar 应用提供位置基础设施，通过 SDK 和 API 支持全球数亿设备的基于位置的服务和体验。
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI是一个用于卫星和无人机图像分析的对象检测平台，支持检测、分割和定位对象，跟踪变化和识别异常。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx是一个低代码/无代码的数据分析平台，帮助用户收集、组织和分析数据，以便快速获得洞察，支持业绩提升。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind是提供IP地理位置和欺诈检测服务的工具，帮助企业识别用户位置、检测欺诈风险并优化内容交付。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic是一个云平台，帮助组织利用地理位置数据构建地图应用，支持自定义地图、社区协作和数据可视化。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。
Nrby
nrby.com
Nrby是一款移动团队沟通的应用，提供位置智能功能，帮助现场人员和管理者实时了解项目状态与任务。
CARTO
carto.com
CARTO应用将每天数百万笔信用卡交易转换为基于位置的见解，帮助零售、房地产和公共部门的B2B客户。
Loqate
loqate.com
Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一款在线地域绘图工具，提供位置智能，帮助企业进行市场调研、分析竞争对手以及管理物流和本地营销策略。
Maptive
maptive.com
Maptive是一个基于Web的映射工具，帮助用户将数据转化为交互式地图，便于可视化和分析。适用于多种行业和需求。
xMap
xmap.ai
xMap是一款位置智能SaaS平台，提供多行业数据集，帮助企业可视化数据、进行分析和决策。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款AI驱动的自动化物流平台，简化企业交付和运输过程，支持实时跟踪和动态路由优化。
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps是一个基于云的零售地图平台，专注于位置智能和数据分析，帮助企业进行网络规划和市场洞察。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica是一款数据库，专注于时空数据处理，支持快速分析和整合物联网数据，适用于实时决策和复杂数据集管理。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink是一个地理智能平台，帮助零售、房地产和快速消费品行业分析位置对业务表现的影响。提供易用的数据分析和市场研究。
Fielda
fielda.com
Fielda是一款低代码的移动数据收集和工作流程管理平台，专为现场活动而设计，支持任务管理、库存监控和数据分析。
Azira Allspark
azira.com
Azira Allspark 是一个营销应用，提供基于真实数据的受众管理和分析，帮助企业提高市场营销效率和效果。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit是一个全球地理编码API，提供快速准确的地址自动完成功能、商店定位和双向地理编码服务。
Targomo
targomo.com
Targomo是一个位置优化工具，帮助实体店进行战略选址，整合客户和销售数据，以提升业务决策和运营效率。
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是一个提供欧洲各地位置数据的平台，帮助用户进行位置投资、资产推广和表现评估，支持数据驱动的决策。
Geokeo
geokeo.com
Geokeo是一款基于多种开放数据源（如OpenStreetMap、GeoNames等）开发的地理编码应用，提供准确的地理数据和覆盖。
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io 是一个位置智能平台，帮助各行业客户进行选址、规划和扩展战略，提供数据可视化及比较功能，以优化位置决策。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder是一个API应用程序，提供地址验证、地理编码和银行验证等功能，帮助提高客户数据质量和表单转化率。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene是一个平台，帮助企业发现、比较和管理全球的数据中心和云服务，简化采购流程，优化IT基础架构选择。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira Pinnacle app 提供位置表现和访客行为分析，帮助企业优化运营和市场营销策略，支持数据驱动的决策和观众管理。
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint是一个位置情报平台，提供地理数据分析和市场预测工具，帮助零售商优化房地产策略和决策。
Solvice
solvice.io
Solvice是一个决策自动化平台，帮助开发者解决复杂的计划、路线和调度问题，提供AI支持的优化工具和API。
intuizi
intuizi.com
Intuizi 是一个简单易用的订阅软件，帮助改善媒体活动，提升客户理解，并提高数字支出的财务回报，兼容现有工作流程。
SiteZeus
sitezeus.com
SiteZeus是一个数据分析平台，帮助企业优化位置选择、管理特许经营和项目，提供可视化和整合工具以支持决策。
Combain
combain.com
Combain应用可以轻松定位室内和室外的连接设备。通过全球的蜂窝ID和Wi-Fi数据提供设备的经纬度信息。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 是一个聚合美国零售市场数据的应用，提供自助服务SaaS、咨询、API集成和企业数据共享等多种分析方案。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ是一个位置智能平台，通过地图层展示各地点价值，帮助用户进行地理数据分析和决策支持。
Zartico
zartico.com
Zartico应用程序为旅游和娱乐行业提供数据分析，改善市场决策，优化广告效果，并帮助目的地管理游客经济。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase是一个全球网络连接服务平台，简化购买和销售流程，支持自动报价和网络管理，提供可靠的数据和透明度。
Zipscore.ai
zipscore.ai
Zipscore.ai是一款AI驱动的市场分析和位置规划工具，提供人口统计数据和ZIP列表图，助力企业优化营销策略和决策。
© 2025 WebCatalog, Inc.