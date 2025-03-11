位置智能软件 - 最热门应用

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位置智能软件可能具有与 GIS 软件类似的功能；然而，它的不同之处在于它可以实时使用大数据集，而不是提供地理空间数据的历史快照。此外，位置智能软件由数据分析师和科学家使用，而不是测量员和工程师。
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Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps 是一个易于使用的在线 GIS 和地图可视化工具，支持注释地图、筛选数据、优化路线等功能，适合团队合作。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online是一个基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图，适用于位置数据的可视化和分析。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox是一个提供精确位置信息和灵活开发工具的平台，帮助企业将地理空间功能集成到应用程序中。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP GeoLocation应用程序提供准确的IP地址地理位置查询，包括国家、城市、货币、时区等信息，支持IPv4和IPv6地址的测试。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
Nearmap
nearmap.com
近图是一款提供高分辨率空中图像和地理空间数据的平台，支持城市规划、基础设施管理和应急响应。
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一个 API，可以在毫秒内计算不同交通方式到数千个地点的旅行时间，广泛应用于企业搜索和位置智能。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai提供实时流量数据分析，帮助企业了解消费者行为，优化业务策略和做出明智的房地产投资决策。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly提供地理定位工具，帮助网站根据用户IP地址进行地理目标营销，显示特定地区的内容或广告。
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo是一款提供IP地址详细信息的工具，具备地理位置数据、组织信息、批量处理和IP过滤功能，适用于网络安全和数据分析等需求。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT是一个管理和处理实时地理空间数据的平台，支持数据可视化和自动化工作流，适用于智能城市和物联网应用。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes应用提供全球247个国家的邮政编码、地理边界和街道数据，支持多种格式，便于集成和位置分析。
Radar
radar.com
Radar 应用提供位置基础设施，通过 SDK 和 API 支持全球数亿设备的基于位置的服务和体验。
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI是一个用于卫星和无人机图像分析的对象检测平台，支持检测、分割和定位对象，跟踪变化和识别异常。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx是一个低代码/无代码的数据分析平台，帮助用户收集、组织和分析数据，以便快速获得洞察，支持业绩提升。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind是提供IP地理位置和欺诈检测服务的工具，帮助企业识别用户位置、检测欺诈风险并优化内容交付。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic是一个云平台，帮助组织利用地理位置数据构建地图应用，支持自定义地图、社区协作和数据可视化。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。
Nrby
nrby.com
Nrby是一款移动团队沟通的应用，提供位置智能功能，帮助现场人员和管理者实时了解项目状态与任务。
CARTO
carto.com
CARTO应用将每天数百万笔信用卡交易转换为基于位置的见解，帮助零售、房地产和公共部门的B2B客户。
Loqate
loqate.com
Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一款在线地域绘图工具，提供位置智能，帮助企业进行市场调研、分析竞争对手以及管理物流和本地营销策略。
Maptive
maptive.com
Maptive是一个基于Web的映射工具，帮助用户将数据转化为交互式地图，便于可视化和分析。适用于多种行业和需求。
xMap
xmap.ai
xMap是一款位置智能SaaS平台，提供多行业数据集，帮助企业可视化数据、进行分析和决策。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext是一款AI驱动的自动化物流平台，简化企业交付和运输过程，支持实时跟踪和动态路由优化。
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps是一个基于云的零售地图平台，专注于位置智能和数据分析，帮助企业进行网络规划和市场洞察。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica是一款数据库，专注于时空数据处理，支持快速分析和整合物联网数据，适用于实时决策和复杂数据集管理。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink是一个地理智能平台，帮助零售、房地产和快速消费品行业分析位置对业务表现的影响。提供易用的数据分析和市场研究。
Azira Allspark
azira.com
Azira Allspark 是一个营销应用，提供基于真实数据的受众管理和分析，帮助企业提高市场营销效率和效果。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit是一个全球地理编码API，提供快速准确的地址自动完成功能、商店定位和双向地理编码服务。
Fielda
fielda.com
Fielda是一款低代码的移动数据收集和工作流程管理平台，专为现场活动而设计，支持任务管理、库存监控和数据分析。
Targomo
targomo.com
Targomo是一个位置优化工具，帮助实体店进行战略选址，整合客户和销售数据，以提升业务决策和运营效率。
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是一个提供欧洲各地位置数据的平台，帮助用户进行位置投资、资产推广和表现评估，支持数据驱动的决策。
Geokeo
geokeo.com
Geokeo是一款基于多种开放数据源（如OpenStreetMap、GeoNames等）开发的地理编码应用，提供准确的地理数据和覆盖。
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io 是一个位置智能平台，帮助各行业客户进行选址、规划和扩展战略，提供数据可视化及比较功能，以优化位置决策。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder是一个API应用程序，提供地址验证、地理编码和银行验证等功能，帮助提高客户数据质量和表单转化率。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene是一个平台，帮助企业发现、比较和管理全球的数据中心和云服务，简化采购流程，优化IT基础架构选择。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira Pinnacle app 提供位置表现和访客行为分析，帮助企业优化运营和市场营销策略，支持数据驱动的决策和观众管理。
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint是一个位置情报平台，提供地理数据分析和市场预测工具，帮助零售商优化房地产策略和决策。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 于 2019 年由经验丰富的营销和技术专业人士创立，旨在构建易于使用的订阅软件解决方案，可用于改进媒体营销活动，提高企业对其客户和潜在客户的了解，并显着改善数字支出的财务回报。从一开始，我们就希望构建一个基于用户同意（并遵守 GDPR 和 CCPA）的数据解决方案，不会令人毛骨悚然，并且能为出版商和广告商带来更好的财务业绩。我们想要一个适合现有工作流程的解决方案，以便它可以与客户当前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等结合使用，而不是取代它们。我们希望能够查看任何数据集并将其与公共或私人的任何其他数据集进行比较。我们还想建立一个平台，让你可以亲眼看看别人的数据是否有用。最后，我们希望构建一个在营销行业之外同样有价值的解决方案。当我们构建 Intuizi 平台时，我们正在解决数据聚合、处理和显示方面的大问题。我们已经提供了最具成本效益的方法来提高数字营销活动的广告支出回报率，并且我们为我们添加的每个信号提供商和客户提供更好的服务。我们现在正在准备将我们的平台用于营销之外的领域，例如研究、社区服务、医疗保健和健康。
SiteZeus
sitezeus.com
新兴和成熟的多部门品牌、经纪人和开发商可以利用 SiteZeus 快速将数百万个数据点提炼成易于理解、可操作的见解。它有助于做出更好的基于位置的决策。
Combain
combain.com
借助 Combain，可以轻松定位室内和室外的连接设备。我们的 Cell ID 和 Wi-Fi 数据全球数据库提供您设备的纬度和经度。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在过去八年里一直在汇总消费者和零售市场数据，以构建全球最全面、最新且地理最精细的美国零售市场地图。在我们的数据基础之上，我们在与全国数千个零售品牌合作的同时，还开发了消费者行为和零售网络分析方面的专业知识。我们为客户提供多种洞察途径：自助服务 SaaS、基于项目的咨询、API 集成和企业数据共享。在 SaaS 方面，我们灵活的自助服务平台使研究人员能够在他们正在研究的任何位置深入了解他们所需的见解和报告。对于已经达到数据成熟度的企业，我们在工业规模上丰富位置数据，并聘请高度专业的分析师，通过专有的统计方法为业务问题制定新颖的解决方案。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一个位置智能平台，它以地图上易于使用的图层的形式讲述每个位置的价值（人员、他们的行为、业务和潜力）。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
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