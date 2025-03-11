位置智能软件 - 最热门应用

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Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。