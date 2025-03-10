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位置智能软件可能具有与 GIS 软件类似的功能；然而，它的不同之处在于它可以实时使用大数据集，而不是提供地理空间数据的历史快照。此外，位置智能软件由数据分析师和科学家使用，而不是测量员和工程师。
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Mappedin
mappedin.com
Mappedin是一款室内3D地图应用，提供室内导航和可定制的地图体验，支持实时更新和多数据源集成，有助于空间分析与决策。
Maptive
maptive.com
Maptive是一个基于Web的映射工具，帮助用户将数据转化为交互式地图，便于可视化和分析。适用于多种行业和需求。
LogiNext
loginextsolutions.com
Loginext是一个AI本机平台，完全自动化大型企业的端到端交付和运输。 Loginext在电子商务，零售，运输，家庭交付，全渠道履行和B2B分销市场上为200多个企业客户提供服务。 Loginext以100％同比增长，帮助其客户数字化并优化订单计划，客户沟通，路由，调度和实时跟踪，以降低物流成本并实现卓越的运营。 Loginext提供为基于AI的SaaS平台，并且在Courier，Express，Parcel，QSR连锁店，零售，电子商务和运输方面具有高度可配置的各种用例。 Loginext用于超过100,000个企业用户的50多个国家 /地区，每天提供超过100万个订单。 Loginext总部位于纽约地区，在迪拜，孟买，德里和吉隆坡设有区域办事处。
xMap
xmap.ai
xMap是一个位置智能SaaS平台，提供来自多个行业的大量数据集，允许企业和企业在地图上查看数据、分析数据并做出基于数据的决策。 xMap 提供全面的见解，引导企业无缝实现无与伦比的增长和市场领导地位。
Fielda
fielda.com
FIELDA是一种低码且易于使用的移动数据收集和工作流管理平台，专为现场活动而构建。 无论您的组织是进行现场资产检查，设备安装项目还是简单的数据收集，FIELDA都可以帮助您按计划，共享数据，消除错误并维护检查合规性。其专有地理空间软件（GIS）地图可以加快移动数据收集并提供深入的见解。许多功能，包括带有离线数据收集的无代码表单构建器，完全可自定义的表单，工作流程，实时见解，图像捕获以及与其他应用程序的轻松集成，使我们的客户在客户中很受欢迎。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一个数据驱动的市场平台，它改变了企业购买和销售网络服务的方式。通过简化采购和销售活动，Cloudscene 为具有前瞻性思维的组织提供了更强的联系、更轻松的跟踪和管理、授权和敏捷的团队、时间和成本效率以及提高的生产力。我们的平台以无与伦比的市场情报为后盾，因为我们相信最佳的业务决策是建立在强大的数据基础上的。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse是一款位置共享应用，允许用户通过Web链接临时分享实时位置，注重用户隐私，适用于个人和专业用途。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一个位置智能平台，它以地图上易于使用的图层的形式讲述每个位置的价值（人员、他们的行为、业务和潜力）。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在过去八年里一直在汇总消费者和零售市场数据，以构建全球最全面、最新且地理最精细的美国零售市场地图。在我们的数据基础之上，我们在与全国数千个零售品牌合作的同时，还开发了消费者行为和零售网络分析方面的专业知识。我们为客户提供多种洞察途径：自助服务 SaaS、基于项目的咨询、API 集成和企业数据共享。在 SaaS 方面，我们灵活的自助服务平台使研究人员能够在他们正在研究的任何位置深入了解他们所需的见解和报告。对于已经达到数据成熟度的企业，我们在工业规模上丰富位置数据，并聘请高度专业的分析师，通过专有的统计方法为业务问题制定新颖的解决方案。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI是一个用于卫星和无人机图像分析的对象检测平台，支持检测、分割和定位对象，跟踪变化和识别异常。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink 是位置智能平台，可帮助零售、房地产和快速消费品行业的专业人士了解位置如何影响其业务绩效。其先进的数据分析和预测统计使公司能够进行深入的市场研究，以便他们能够就其战略做出明智的决策。从这些分析中获得的宝贵见解会立即显示在以地图为中心的界面上，该界面易于导航和理解。这种具有竞争力的商业智能用于最大限度地提高商店网络的效率、执行准确的销售预测、改进营销组合并制定扩张计划。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes应用提供全球247个国家的邮政编码、地理边界和街道数据，支持多种格式，便于集成和位置分析。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder 是一个 API，为您的客户入职表单提供了一套完全集成的验证功能。向现有表单添加一项或多项功能，并观察转化率和数据质量的提高。 - 地址查找 使用邮政编码查找或自动完成功能来捕获地址，速度提高 5 倍，且零拼写错误 - 屋顶地理编码 获取世界各地地址的坐标 - 银行验证 验证银行账户以进行直接借记和转账 - 电子邮件和手机验证 捕获有效的电子邮件地址和手机来自客户和潜在客户的号码 - OTP 验证 使用一次性密码保护客户帐户 SMS 验证 为何使用 Postcoder？ Postcoder 帮助英国和全球 9,000 多个组织在表单转换和数据质量方面实现了可衡量的改进。集成 Postcoder 后，许多人表示新员工数量有所增加，表单完成速度更快，潜在客户质量也大幅提高。
Symaps.io
symaps.io
用于选址、选址规划和扩张策略的位置智能平台。 Symaps 帮助各个行业（零售、奢侈品、餐馆、汽车充电站...）的客户做出更好的位置相关决策。该平台结合并提取各种类型的位置数据（社会人口统计、客流量、竞争环境、私人数据）的价值，以识别最佳位置并对其进行评分。提供许多功能：可视化网络覆盖范围、探索集水区域、比较位置、识别白色区域、根据一组预定义的标准瞄准新的增长区域、查找相似位置、竞争基准……直观的界面和轻松的图层可视化地图上的数据、数据的导入和导出。 Symaps 平台在全球运营，目前在 15 个国家/地区使用。
Combain
combain.com
借助 Combain，可以轻松定位室内和室外的连接设备。我们的 Cell ID 和 Wi-Fi 数据全球数据库提供您设备的纬度和经度。
Geokeo
geokeo.com
Geokeo 是根据各种来源（如 openstreetmap、geonames、natural Earth 等）的开源数据开发的，地理编码引擎采用 nominatim、pelias 等的功能。对多个来源进行分析，以带来更准确的结果，并提高数据的覆盖范围。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT是一个管理和处理实时地理空间数据的平台，支持数据可视化和自动化工作流，适用于智能城市和物联网应用。
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是适用于欧洲任何物理地点的位置洞察平台。我们为您的挑战提供最精确的数据 以合适的价格投资合适的地点。宣传您的资产。从战略区域吸引更多流量。对您的资产绩效进行基准测试。利用流量洞察来做出更有利可图的决策，以进行扩张、资产和城市推广、营销激活、绩效跟踪随时可用的客流量数据整体视图：借助标准化方法，我们的客流量数据可让您与欧洲任何地方进行比较。您的所有决策都可以由不断变化的环境中的最佳数据驱动
SiteZeus
sitezeus.com
新兴和成熟的多部门品牌、经纪人和开发商可以利用 SiteZeus 快速将数百万个数据点提炼成易于理解、可操作的见解。它有助于做出更好的基于位置的决策。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 于 2019 年由经验丰富的营销和技术专业人士创立，旨在构建易于使用的订阅软件解决方案，可用于改进媒体营销活动，提高企业对其客户和潜在客户的了解，并显着改善数字支出的财务回报。从一开始，我们就希望构建一个基于用户同意（并遵守 GDPR 和 CCPA）的数据解决方案，不会令人毛骨悚然，并且能为出版商和广告商带来更好的财务业绩。我们想要一个适合现有工作流程的解决方案，以便它可以与客户当前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等结合使用，而不是取代它们。我们希望能够查看任何数据集并将其与公共或私人的任何其他数据集进行比较。我们还想建立一个平台，让你可以亲眼看看别人的数据是否有用。最后，我们希望构建一个在营销行业之外同样有价值的解决方案。当我们构建 Intuizi 平台时，我们正在解决数据聚合、处理和显示方面的大问题。我们已经提供了最具成本效益的方法来提高数字营销活动的广告支出回报率，并且我们为我们添加的每个信号提供商和客户提供更好的服务。我们现在正在准备将我们的平台用于营销之外的领域，例如研究、社区服务、医疗保健和健康。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号
Mapotic
mapotic.com
Mapotic是一个云平台，帮助组织利用地理位置数据构建地图应用，支持自定义地图、社区协作和数据可视化。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一种位置优化工具，可帮助商店、餐馆和服务提供商等实体企业进行战略位置规划和决策。 TargomoLOOP 是一个集中平台，用于管理您企业的所有基于位置的信息，包括客户人口统计、零售销售和服务区域产品。从这种方法中获得的见解可用于检查和增强零售和酒店地点，以及规划开发和优化网络。由人工智能支持的分析可以准确预测销售，准确率达到 80-90%，并找到企业的成功动力和增长可能性。
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一个 API，可以在毫秒内计算不同交通方式到数千个地点的旅行时间，广泛应用于企业搜索和位置智能。
CARTO
carto.com
CARTO应用将每天数百万笔信用卡交易转换为基于位置的见解，帮助零售、房地产和公共部门的B2B客户。
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo是一款提供IP地址详细信息的工具，具备地理位置数据、组织信息、批量处理和IP过滤功能，适用于网络安全和数据分析等需求。
Loqate
loqate.com
Loqate应用提供实时地址捕获和验证，简化在线表单和结账过程，提升数据准确性，减少配送问题。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox是一个提供精确位置信息和灵活开发工具的平台，帮助企业将地理空间功能集成到应用程序中。
Nearmap
nearmap.com
近图是一款提供高分辨率空中图像和地理空间数据的平台，支持城市规划、基础设施管理和应急响应。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai提供实时流量数据分析，帮助企业了解消费者行为，优化业务策略和做出明智的房地产投资决策。
Tableau
tableau.com
Tableau是一个数据分析平台，帮助用户通过可视化工具将数据转化为见解，支持数据准备、交互式仪表板和故事叙述。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一款在线地域绘图工具，提供位置智能，帮助企业进行市场调研、分析竞争对手以及管理物流和本地营销策略。
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 优化零售商房地产策略，以推动更快、更准确的决策。这个易于使用的集中式数据平台为国家特许经营商和连锁店提供先进的预测分析，可访问行业领先的数据，从而增强 PiinPoints 市场规划工具和预测模型。
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps 是一个易于使用的在线 GIS 和地图可视化工具，支持注释地图、筛选数据、优化路线等功能，适合团队合作。
Radar
radar.com
Radar 应用提供位置基础设施，通过 SDK 和 API 支持全球数亿设备的基于位置的服务和体验。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit 是一个全球地理编码 API，为您的应用程序提供快速准确的地址自动完成、商店定位器和双向地理编码。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online是一个基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图，适用于位置数据的可视化和分析。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx是一个低代码/无代码的数据分析平台，帮助用户收集、组织和分析数据，以便快速获得洞察，支持业绩提升。
MaxMind
maxmind.com
MaxMind是提供IP地理位置和欺诈检测服务的工具，帮助企业识别用户位置、检测欺诈风险并优化内容交付。
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly提供地理定位工具，帮助网站根据用户IP地址进行地理目标营销，显示特定地区的内容或广告。
Zipscore.ai
zipscore.ai
市场分析和位置规划的人工智能副驾驶。探索全面的人口普查数据、邮政编码地图以及各种地理细节的更多信息。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 是一款销售管理软件，帮助销售团队管理潜在客户、跟踪互动和优化销售策略。
Mapline
mapline.com
Mapline是一款映射软件，帮助用户可视化和分析数据，绘制位置、路线，生成报告，促进团队协作。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP GeoLocation应用程序提供准确的IP地址地理位置查询，包括国家、城市、货币、时区等信息，支持IPv4和IPv6地址的测试。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps 是一个基于云且易于使用的零售地图平台。该平台专注于位置智能、地图绘制和数据分析。 GapMap 使零售企业能够构建人口普查、行业和数字数据并将其应用到网络规划流程中。通过使用该平台，企业可以获得有关其行业、竞争对手和客户的强大且具有成本效益的见解。企快餐店、快餐店、咖啡馆、咖啡零售、燃料、儿童保育、健康与健身、零售开发、医疗与保健等行业使用 GapMaps 平台进行重要业务决策。目前，GapMaps已被澳大利亚、新西兰、印度、印度尼西亚、中东、香港、台湾、尼日利亚等地的客户有效使用。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天访问量最多？ - 他们在我的地点待了多长时间？ - 我的访客在哪里生活或工作？ - 访客前往我所在位置最常用的路线是什么？ - 我的竞争对手表现如何？营销情报：Allspark 让您可以即时访问高级受众管理，为您的数据驱动营销提供支持： - 根据真实数据创建和管理受众。 - 通过跨数字渠道实时估计自定义受众，提高媒体规划效率，并比较结果，从而更明智地分配预算。 - 在您选择的平台上激活。 - 通过离线归因闭合循环来衡量结果。 - 创建与您当前客户或竞争对手客户类似的受众群体，并以他们为目标来推动收购。
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天访问量最多？ - 他们在我的地点待了多长时间？ - 我的访客在哪里生活或工作？ - 访客前往我所在位置最常用的路线是什么？ - 我的竞争对手表现如何？营销情报：Allspark 让您可以即时访问高级受众管理，为您的数据驱动营销提供支持： - 根据真实数据创建和管理受众。 - 通过跨数字渠道实时估计自定义受众，提高媒体规划效率，并比较结果，从而更明智地分配预算。 - 在您选择的平台上激活。 - 通过离线归因闭合循环来衡量结果。 - 创建与您当前客户或竞争对手客户类似的受众群体，并以他们为目标来推动收购。