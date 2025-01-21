位置智能软件 - 最热门应用 - 塞尔维亚

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位置智能软件可能具有与 GIS 软件类似的功能；然而，它的不同之处在于它可以实时使用大数据集，而不是提供地理空间数据的历史快照。此外，位置智能软件由数据分析师和科学家使用，而不是测量员和工程师。
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IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超过 400 万开发者首选的实时定位平台。 Mapbox 提供精确的位置数据和灵活的开发工具，使任何企业都可以向其应用程序添加地理空间功能，并通过位置智能增强运营。客户涵盖汽车、物流、商业智能、零售、旅游、数据可视化、消费者应用程序、天气、物联网、地理空间分析等。凭借领先的网络和移动地图渲染技术，Mapbox 因提供深受开发人员、公司和商业领袖信赖的高性能、可定制、可靠和可扩展的位置服务而闻名。 Mapbox 服务包括全球地图数据、实时交通、地理编码和地址搜索以及导航路线和方向。通过 API、代码库、SDK 和全面的开发人员文档使用 Mapbox 进行构建。 Mapbox 专为各种规模的企业而设计，可以免费开始构建，定价基于每月使用情况，无需预先许可或合同。 Mapbox 是一个由 700 多人组成的全球团队，在华盛顿特区、赫尔辛基和东京设有办事处。 Mapbox 成立于 2010 年。如今，Mapbox 为全球平台、应用程序和品牌的位置智能提供支持。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Symaps.io
symaps.io
用于选址、选址规划和扩张策略的位置智能平台。 Symaps 帮助各个行业（零售、奢侈品、餐馆、汽车充电站...）的客户做出更好的位置相关决策。该平台结合并提取各种类型的位置数据（社会人口统计、客流量、竞争环境、私人数据）的价值，以识别最佳位置并对其进行评分。提供许多功能：可视化网络覆盖范围、探索集水区域、比较位置、识别白色区域、根据一组预定义的标准瞄准新的增长区域、查找相似位置、竞争基准……直观的界面和轻松的图层可视化地图上的数据、数据的导入和导出。 Symaps 平台在全球运营，目前在 15 个国家/地区使用。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext 是一个人工智能原生平台，可完全自动化大型企业的端到端交付和运输。 LogiNext 为电子商务、零售、运输、送货上门、全渠道履行和 B2B 分销市场的 200 多家企业客户提供服务。 LogiNext 以平均 100% 的同比增长率帮助客户数字化和优化订单调度、客户沟通、路线、调度和实时跟踪，以降低物流成本并实现卓越运营。 LogiNext 作为基于人工智能的 SaaS 平台提供，可高度配置快递、快递、包裹、QSR 连锁店、零售、电子商务和运输等各种用例。 LogiNext 在 50 多个国家/地区的超过 100,000 名企业用户中使用，每天交付超过 100 万个订单。 LogiNext 总部位于纽约地区，在迪拜、孟买、德里和吉隆坡设有区域办事处。
xMap
xmap.ai
xMap是一个位置智能SaaS平台，提供来自多个行业的大量数据集，允许企业和企业在地图上查看数据、分析数据并做出基于数据的决策。 xMap 提供全面的见解，引导企业无缝实现无与伦比的增长和市场领导地位。
Fielda
fielda.com
Fielda 是一个低代码且易于使用的移动数据收集和工作流程管理平台，专为现场活动而构建。 无论您的组织是进行现场资产检查、设备安装项目还是简单的数据收集，Fielda 都可以帮助您按计划进行、共享数据、消除错误并保持检查合规性。其专有的地理空间软件（GIS）地图可以加速移动数据收集并提供深入的见解。 Fielda 具有一系列功能，包括具有离线数据收集功能的无代码表单生成器、完全可定制的表单、工作流程、实时见解、图像捕获以及与其他应用程序的轻松集成，这些功能使 Fielda 深受我们的客户欢迎。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一个数据驱动的市场平台，它改变了企业购买和销售网络服务的方式。通过简化采购和销售活动，Cloudscene 为具有前瞻性思维的组织提供了更强的联系、更轻松的跟踪和管理、授权和敏捷的团队、时间和成本效率以及提高的生产力。我们的平台以无与伦比的市场情报为后盾，因为我们相信最佳的业务决策是建立在强大的数据基础上的。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是领先的地理位置跟踪平台，配有内置的客户通知和通信功能。它与寻求预测可见性和位置智能解决方案的各种规模的公司合作，帮助他们捕获和处理数据元素，以可视化和智能触发内部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享应该是临时的，最终用户始终可以控制该位置共享的时间限制和地理边界。它花了十多年的时间提供位置共享体验，在简单、安全、有用、临时和私密之间取得了和谐的平衡。它掌握了基于位置数据构建交互式体验的细微差别。它很自豪能够根据复杂的到达检测和地理围栏逻辑自动更新客户所看到的内容，优化电池寿命，并通过流畅的 UX/UI 功能平衡所有这些。由于 Glympse 的每个人都是技术极客，并且对创建尖端解决方案感到兴奋，因此它采用了相同的方法来开发解决方案，使企业品牌能够在人员、产品和服务运行时提供更流畅的客户至上体验。 Glympse 提供灵活的地理位置跟踪平台，具有企业级位置 SDK、API、仪表板等，可为您构建自己的基于位置的产品或服务解决方案，用于现场服务、车队和物流、产品交付和零售到货通知，或使用其两种预包装产品之一：适用于企业客户的 Glympse En Route 和适用于小型企业的 Glympse PRO。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一个位置智能平台，它以地图上易于使用的图层的形式讲述每个位置的价值（人员、他们的行为、业务和潜力）。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在过去八年里一直在汇总消费者和零售市场数据，以构建全球最全面、最新且地理最精细的美国零售市场地图。在我们的数据基础之上，我们在与全国数千个零售品牌合作的同时，还开发了消费者行为和零售网络分析方面的专业知识。我们为客户提供多种洞察途径：自助服务 SaaS、基于项目的咨询、API 集成和企业数据共享。在 SaaS 方面，我们灵活的自助服务平台使研究人员能够在他们正在研究的任何位置深入了解他们所需的见解和报告。对于已经达到数据成熟度的企业，我们在工业规模上丰富位置数据，并聘请高度专业的分析师，通过专有的统计方法为业务问题制定新颖的解决方案。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一个先进的物体检测平台，旨在分析卫星和无人机图像。它使用户能够检测、分割和定位这些图像中的对象和区域，以及跟踪变化和识别异常。它的用户友好界面和无代码方法使所有技术背景的用户都能够创建定制用例并从数据中获取有价值的见解。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink 是位置智能平台，可帮助零售、房地产和快速消费品行业的专业人士了解位置如何影响其业务绩效。其先进的数据分析和预测统计使公司能够进行深入的市场研究，以便他们能够就其战略做出明智的决策。从这些分析中获得的宝贵见解会立即显示在以地图为中心的界面上，该界面易于导航和理解。这种具有竞争力的商业智能用于最大限度地提高商店网络的效率、执行准确的销售预测、改进营销组合并制定扩张计划。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地数据集，包含 247 个国家/地区的所有邮政编码、地理边界和街道数据。它每周更新一次，以保持最高的数据质量，包括中国、巴西、俄罗斯和英国等具有挑战性的国家。 GeoPostcodes 的数据库分为三个产品： - 邮政编码数据库：用于企业和产品集成的完整邮政编码数据。 - 边界数据库：我们的边缘匹配边界以高精度和可视化分辨率覆盖邮政和行政区域。 - 街道数据库：使用街道级信息完成您的地理数据，以进行地址验证、自动完成和最后一英里交付。该数据集还补充了高级功能，包括多语言支持、UNLOCODE 和 IATA 代码、城市定义、行政区域、纬度和经度坐标等。专门负责您的帐户并致力于您的成功的客户成功经理将确保无缝的数据集成流程并立即回答您的所有问题。 Gartner、IBM 和 UPS 等公司都依赖我们的国际邮政编码数据库。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室内 3D 地图软件的领先提供商。我们的平台提供强大的室内导航体验，Mappedin CMS 作为基础层。 CMS 是您的财产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作以实时维护准确的数据。 Mappedin 是一款功能强大的室内智能地图平台，为您提供先进的地图系统和直观的寻路应用程序。我们的地图编辑器是您的房产地图的真实来源，它可以跨组织创建协作，以实时维护准确的地图和位置数据。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder 是一个 API，为您的客户入职表单提供了一套完全集成的验证功能。向现有表单添加一项或多项功能，并观察转化率和数据质量的提高。 - 地址查找 使用邮政编码查找或自动完成功能来捕获地址，速度提高 5 倍，且零拼写错误 - 屋顶地理编码 获取世界各地地址的坐标 - 银行验证 验证银行账户以进行直接借记和转账 - 电子邮件和手机验证 捕获有效的电子邮件地址和手机来自客户和潜在客户的号码 - OTP 验证 使用一次性密码保护客户帐户 SMS 验证 为何使用 Postcoder？ Postcoder 帮助英国和全球 9,000 多个组织在表单转换和数据质量方面实现了可衡量的改进。集成 Postcoder 后，许多人表示新员工数量有所增加，表单完成速度更快，潜在客户质量也大幅提高。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
Combain
combain.com
借助 Combain，可以轻松定位室内和室外的连接设备。我们的 Cell ID 和 Wi-Fi 数据全球数据库提供您设备的纬度和经度。
Geokeo
geokeo.com
Geokeo 是根据各种来源（如 openstreetmap、geonames、natural Earth 等）的开源数据开发的，地理编码引擎采用 nominatim、pelias 等的功能。对多个来源进行分析，以带来更准确的结果，并提高数据的覆盖范围。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify 是一个端到端平台，用于管理和处理实时地理空间数据并生成实时见解。借助 Mapify，您可以快速构建解决方案并将其用于智能城市、物联网和工业 4.0。我们通过简单、低代码的 SaaS 平台填补了 Google 地图和复杂地理信息系统之间的空白。这很简单但功能强大，摄取 > 处理 > 可视化 > 采取行动！
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是适用于欧洲任何物理地点的位置洞察平台。我们为您的挑战提供最精确的数据 以合适的价格投资合适的地点。宣传您的资产。从战略区域吸引更多流量。对您的资产绩效进行基准测试。利用流量洞察来做出更有利可图的决策，以进行扩张、资产和城市推广、营销激活、绩效跟踪随时可用的客流量数据整体视图：借助标准化方法，我们的客流量数据可让您与欧洲任何地方进行比较。您的所有决策都可以由不断变化的环境中的最佳数据驱动
SiteZeus
sitezeus.com
新兴和成熟的多部门品牌、经纪人和开发商可以利用 SiteZeus 快速将数百万个数据点提炼成易于理解、可操作的见解。它有助于做出更好的基于位置的决策。
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc. 于 2019 年由经验丰富的营销和技术专业人士创立，旨在构建易于使用的订阅软件解决方案，可用于改进媒体营销活动，提高企业对其客户和潜在客户的了解，并显着改善数字支出的财务回报。从一开始，我们就希望构建一个基于用户同意（并遵守 GDPR 和 CCPA）的数据解决方案，不会令人毛骨悚然，并且能为出版商和广告商带来更好的财务业绩。我们想要一个适合现有工作流程的解决方案，以便它可以与客户当前的 DSP、SSP、DMP、CMP 等结合使用，而不是取代它们。我们希望能够查看任何数据集并将其与公共或私人的任何其他数据集进行比较。我们还想建立一个平台，让你可以亲眼看看别人的数据是否有用。最后，我们希望构建一个在营销行业之外同样有价值的解决方案。当我们构建 Intuizi 平台时，我们正在解决数据聚合、处理和显示方面的大问题。我们已经提供了最具成本效益的方法来提高数字营销活动的广告支出回报率，并且我们为我们添加的每个信号提供商和客户提供更好的服务。我们现在正在准备将我们的平台用于营销之外的领域，例如研究、社区服务、医疗保健和健康。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是时间和空间的数据库。 Kinetica 可以轻松快速地： - 摄取大量物联网数据和其他上下文数据集 - 使用空间和时间联接融合数据集 - 使用基于 SQL 的空间、图形和时间序列分析或运行容器化 ML 分析数据型号
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一个云平台，可帮助组织利用地理位置数据并构建基于地图的应用程序。它提供多种产品，包括交互式地图生成器、地理定位数据处理平台、移动应用程序以及用于实时或近实时可视化不断变化的数据输入的解决方案。 Mapotic 简化了位置数据工作并实现了引人入胜的地图可视化，使公司能够创建用户喜爱的应用程序。
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP 是一种位置优化工具，可帮助商店、餐馆和服务提供商等实体企业进行战略位置规划和决策。 TargomoLOOP 是一个集中平台，用于管理您企业的所有基于位置的信息，包括客户人口统计、零售销售和服务区域产品。从这种方法中获得的见解可用于检查和增强零售和酒店地点，以及规划开发和优化网络。由人工智能支持的分析可以准确预测销售，准确率达到 80-90%，并找到企业的成功动力和增长可能性。
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以来，MaxMind 一直是行业领先的 IP 情报、代理检测和在线欺诈检测工具提供商。 MaxMind 被称为 GeoIP® 的创建者和第一家提供 IP 地址数据和欺诈检测服务的公司，其使命是通过数据驱动的解决方案使互联网更安全、更智能。全球超过 100,000 家企业依靠 MaxMind 数据来实现互联网安全、内容定制、广告、分析、数字版权管理、合规性、用户体验优化和在线欺诈预防。公司使用 GeoIP 数据来定位互联网访问者并向他们展示相关内容和广告、执行分析、实施数字版权并有效路由互联网流量。企业可以使用 GeoIP 数据获得有关客户连接速度、ISP 等的更多见解。
CARTO
carto.com
将交易数据货币化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 将数百万日常信用卡交易转化为零售、房地产和公共部门 B2B 客户的基于位置的见解。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 行业领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访问 https://tableau.com/pulse Tableau Cloud 通过快速、灵活、直观的分析来支持更智能、由洞察力驱动的决策。在世界排名第一的分析平台上体验完全托管的基于云的企业级解决方案。 Tableau Prep Builder 提供了一种现代化的数据准备方法，可以更快、更轻松地组合、整理和清理数据以进行分析。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一种在线领土地图工具，可为企业提供位置情报以进行有效的市场研究。可视化贸易区域、获取人口洞察并分析竞争对手，以就最佳商业地点做出明智的决策。得益于驾车时间区域，您还可以轻松管理物流并推动本地营销策略。立即使用 Smappen 释放位置智能的力量并优化您的业务成功！
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 优化零售商房地产策略，以推动更快、更准确的决策。这个易于使用的集中式数据平台为国家特许经营商和连锁店提供先进的预测分析，可访问行业领先的数据，从而增强 PiinPoints 市场规划工具和预测模型。
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit 是一个全球地理编码 API，为您的应用程序提供快速准确的地址自动完成、商店定位器和双向地理编码。
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一个 API，可以在几毫秒内计算任何交通方式到数千个地点的旅行时间。它用于企业搜索和位置智能。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一个有趣的、低代码/无代码、端到端数据分析平台，允许任何人在任何地方将大量数据转化为快速见解，帮助他们每天创造突破。如今，世界各地的组织都依靠 Alteryx 来快速提高员工的技能并产生高影响力的业务成果。因此，请访问 Alteryx.com 开始免费试用并从您的数据中获得更多收益！
Maptive
maptive.com
Maptive 可在几分钟内将您的数据转换为自定义 Google 地图。开始免费试用我们功能丰富的企业级软件，并使用我们强大的绘图工具发现数据中隐藏的机会。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Zipscore.ai
zipscore.ai
市场分析和位置规划的人工智能副驾驶。探索全面的人口普查数据、邮政编码地图以及各种地理细节的更多信息。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Mapline
mapline.com
将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
Connectbase
connectbase.com
Connectbase 是用于连接的行业云。 Connectbase 是行业合作伙伴，支持下一代连接购买和销售，包括自动报价，并提供深入、值得信赖的见解。 Connectbase 的行业领先平台 The Connected World 为全球近 300 家提供商提供服务，管理着 150 多个国家/地区的 27 亿个地点。 Connectbase 团队构建了一个互联的生态系统，改变了网络购买和销售流程。请访问 Connectbase connectbase.com 并在 LinkedIn 上关注我们：linkedin.com/company/connectbase-us/
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Zartico
zartico.com
Zartico 目的地操作系统® (ZDOS®) 采用我们专有的集成数据模型™，包括居民和游客以及所有活动类型的最高频率和最高分辨率的地理位置、支出和活动数据。结合目的地入住率、营销绩效和我们的战略顾问团队，全国 200 多个目的地相信 Zartico 能够提供清晰的见解，从而创造更好的成果。 Zartico 成立于 2019 年，旨在解决旅游业面临的世界上最严峻的挑战，通过提高居民的生活质量和游客体验，同时促进旅游业内的组织变革，造福社区。我们的使命是通过改进数据智能和决策，使组织能够更好地管理世界目的地。 ZDOS® 提供独特的见解、基线、基准和指数，DMO 可以通过它们衡量其成功并提供有利于利益相关者和社区的成果。为了帮助我们的合作伙伴成功管理他们的目的地，我们引入了当代目的地组织的五个基础，以超越过时的以营销为中心的 KPI 来衡量和了解游客经济的真正影响。目前，超过 200 家 Zartico 合作伙伴正在使用这套综合最佳实践来改进战略规划、卓越运营、利益相关者参与和协调，并最终引导其游客经济取得更大的成功。
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps 是一个基于云且易于使用的零售地图平台。该平台专注于位置智能、地图绘制和数据分析。 GapMap 使零售企业能够构建人口普查、行业和数字数据并将其应用到网络规划流程中。通过使用该平台，企业可以获得有关其行业、竞争对手和客户的强大且具有成本效益的见解。企快餐店、快餐店、咖啡馆、咖啡零售、燃料、儿童保育、健康与健身、零售开发、医疗与保健等行业使用 GapMaps 平台进行重要业务决策。目前，GapMaps已被澳大利亚、新西兰、印度、印度尼西亚、中东、香港、台湾、尼日利亚等地的客户有效使用。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天访问量最多？ - 他们在我的地点待了多长时间？ - 我的访客在哪里生活或工作？ - 访客前往我所在位置最常用的路线是什么？ - 我的竞争对手表现如何？营销情报：Allspark 让您可以即时访问高级受众管理，为您的数据驱动营销提供支持： - 根据真实数据创建和管理受众。 - 通过跨数字渠道实时估计自定义受众，提高媒体规划效率，并比较结果，从而更明智地分配预算。 - 在您选择的平台上激活。 - 通过离线归因闭合循环来衡量结果。 - 创建与您当前客户或竞争对手客户类似的受众群体，并以他们为目标来推动收购。
Azira Allspark
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Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天访问量最多？ - 他们在我的地点待了多长时间？ - 我的访客在哪里生活或工作？ - 访客前往我所在位置最常用的路线是什么？ - 我的竞争对手表现如何？营销情报：Allspark 让您可以即时访问高级受众管理，为您的数据驱动营销提供支持： - 根据真实数据创建和管理受众。 - 通过跨数字渠道实时估计自定义受众，提高媒体规划效率，并比较结果，从而更明智地分配预算。 - 在您选择的平台上激活。 - 通过离线归因闭合循环来衡量结果。 - 创建与您当前客户或竞争对手客户类似的受众群体，并以他们为目标来推动收购。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织中有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。