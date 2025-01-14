位置智能软件 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

Loqate

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Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。