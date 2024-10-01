位置智能软件 - 最热门应用 - 莫桑比克

Glympse

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Glympse 是领先的地理位置跟踪平台，配有内置的客户通知和通信功能。它与寻求预测可见性和位置智能解决方案的各种规模的公司合作，帮助他们捕获和处理数据元素，以可视化和智能触发内部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享应该是临时的，最终用户始终可以控制该位置共享的时间限制和地理边界。它花了十多年的时间提供位置共享体验，在简单、安全、有用、临时和私密之间取得了和谐的平衡。它掌握了基于位置数据构建交互式体验的细微差别。它很自豪能够根据复杂的到达检测和地理围栏逻辑自动更新客户所看到的内容，优化电池寿命，并通过流畅的 UX/UI 功能平衡所有这些。由于 Glympse 的每个人都是技术极...