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最热门 最近添加 基于位置的营销软件 - 最热门应用

邻近营销软件，也称为基于位置的营销软件，使企业能够根据客户或潜在潜在客户当前的地理位置自动向其发送营销信息。这种创新软件可以识别客户或潜在客户何时靠近指定的兴趣点 (POI)，从而提示将量身定制的、上下文相关的营销内容直接发送到他们的移动设备。这些工具使营销人员能够在最佳时刻在正确的位置精确定位适当的受众，促使他们采取所需的行动，例如访问商店或完成购买。虽然该技术主要由零售店和餐馆等拥有实体店面的企业使用，但它也适用于购物中心、交通枢纽和活动场所等大型场所的更广泛应用。