基于位置的营销软件 - 最热门应用

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邻近营销软件，也称为基于位置的营销软件，使企业能够根据客户或潜在潜在客户当前的地理位置自动向其发送营销信息。这种创新软件可以识别客户或潜在客户何时靠近指定的兴趣点 (POI)，从而提示将量身定制的、上下文相关的营销内容直接发送到他们的移动设备。这些工具使营销人员能够在最佳时刻在正确的位置精确定位适当的受众，促使他们采取所需的行动，例如访问商店或完成购买。虽然该技术主要由零售店和餐馆等拥有实体店面的企业使用，但它也适用于购物中心、交通枢纽和活动场所等大型场所的更广泛应用。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads应用提供广告创建与管理服务，支持定向投放与效果分析，用户可选择全管理或自助服务模式。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。
Woosmap
woosmap.com
Woosmap是一个综合位置服务平台，提供地图、地址验证、地理编码和位置搜索工具，帮助优化位置信息管理。
Bluedot
bluedot.io
Bluedot是一款基于位置的服务平台，帮助企业获取客户的位置信息，并增强客户参与体验。
Netmera
netmera.com
Netmera是一个多渠道客户参与平台，通过个性化的推送通知和消息，帮助企业提高用户参与和保留。
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi是一个云平台，提供安全的WiFi连接和网络管理工具，帮助企业优化用户体验和业务效果，简化IT管理。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz是一款基于接近技术的互动平台，帮助用户根据位置与周边环境和本地服务进行联系和互动。
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
Bloom Intelligence是一个餐厅营销平台，通过收集和分析客人数据，实现营销自动化和声誉管理，提高运营效率。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush是一个综合客户关系管理解决方案，帮助iGaming公司利用实时数据和AI来管理玩家关系，提升体验和留存率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU是一款CRM解决方案，帮助iGaming公司利用实时数据和AI来管理玩家关系，提高留存率和玩家体验。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze是一款管理本地搜索业务清单的应用，确保企业信息一致、准确，提升在线可见性并优化本地SEO。
Blue Bite
bluebite.com
Blue Bite 是一个数字平台，利用 NFC、二维码和地理围栏技术，通过物理物品提供互动数字体验，增强用户参与度。
Pulsate
pulsatehq.com
脉动是一款位置营销解决方案，帮助企业根据用户精确位置进行互动，提供数据分析和个性化体验。
Adentro
adentro.com
Adentro是一个基于访问的营销平台，帮助企业通过店内WiFi追踪客户访问，建立客户资料，并衡量广告效果。