基于位置的营销软件 - 最热门应用 - 菲律宾

Cloud4Wi

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Cloud4Wi 帮助企业释放物理位置的力量。借助我们的云平台，企业可以提供无缝、安全的 WiFi 访问并释放创新的位置感知体验，同时推动业务成果，而无需为 IT 员工带来任何额外工作量。 Cloud4Wi 拥有超过 1.5 亿移动用户，遍布 150 多个国家/地区的 70,000 个地点，是全球领先企业值得信赖的合作伙伴，包括 Albertsons、Aldi、汉堡王、Campari Group、Carmila（家乐福集团）、Guess、Gruppo FS Italiane、Prada Group、Puma、Raia Drogasil 和 Valentino——推动业务成果。 Cloud4Wi 提供云 WiFi 解决方案，使企业能够提供无缝且安全的 WiFi 连接，同时增强用户体验并推动业务成果，而无需为 IT 员工带来任何额外工作量。借助 Cloud4Wi，企业只需点击几下即可启动并运行其 WiFi 服务。他们可以通过包含详细日志和分析的单一基于云的仪表板管理和主动监控多个地点和国家的 WiFi 服务。使用 Cloud4Wi，企业可以定制 WiFi 的各个方面，以最适合其业务和用户需求。他们可以在基于 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint、WBA OpenRoaming 和强制门户的多个入职选项中进行选择，并且可以轻松自定义注册门户，从外观到语言。借助Cloud4Wi强大的集成工具，企业可以快速将WiFi整合到现有的运营工作流程中，并轻松管理用户体验的每一步。借助 Cloud4Wi 的合规框架，企业还可以灵活地满足其个人数据保护要求并遵守所有领域的当地法规。企业最终可以利用 WiFi 接入来加速从用户那里收集数据。不仅如此，他们还能够根据用户人口统计数据和行为发送相关内容，例如广告、优惠券和调查，同时利用 WiFi 分析来改进业务决策。优势： - 完全定制访客 WiFi 服务 - 通过 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint 实现安全网络访问 - 与 WBA OpenRoaming 实现全球无缝连接 - 通过分析、仪表板和日志进行主动监控 - 轻松集成到现有运营工作流程 - 轻松遵守数据保护法规和特定公司的需求 受影响的指标： - 降低总拥有成本 - 保护 WiFi 投资 - 无隐藏成本