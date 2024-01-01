基于位置的营销软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

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邻近营销软件，也称为基于位置的营销软件，使企业能够根据客户或潜在潜在客户当前的地理位置自动向其发送营销信息。这种创新软件可以识别客户或潜在客户何时靠近指定的兴趣点 (POI)，从而提示将量身定制的、上下文相关的营销内容直接发送到他们的移动设备。这些工具使营销人员能够在最佳时刻在正确的位置精确定位适当的受众，促使他们采取所需的行动，例如访问商店或完成购买。虽然该技术主要由零售店和餐馆等拥有实体店面的企业使用，但它也适用于购物中心、交通枢纽和活动场所等大型场所的更广泛应用。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能且可持续，并提供无缝的人员体验。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我们提供两种服务选项，每种服务都包含以下优势。流体广告提供以下功能： - 使用我们的广告生成器工具创建令人惊叹的数字展示广告。 - 利用我们行业领先的地理定位和地理围栏系统，随时随地精确定位您想要覆盖的受众。 - 选择和管理您希望广告展示的渠道和网站，并密切控制您的预算。 - 通过我们深入的报告套件充分了解您的广告活动的效果，为您提供可行的见解。完全托管服务我们通过为您管理广告活动的各个方面来节省您的时间和金钱，从制作引人注目的广告到定位广告的显示位置，再到提供您了解活动效果所需的数据。我们的专业数字广告活动经理将不断确保您的活动得到优化，以最大限度地提高您的投资回报 ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Woosmap
woosmap.com
利用地图绘制、地址查找、地理编码、距离计算、地图、移动位置检测、位置搜索引擎等进行创新、提高转化率并提供更快的数字旅程。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz 是一个互动平台，它使用邻近技术根据人们的位置来接触他们。 市政当局、博物馆、大学、活动和会议、体育场和运动场、餐馆和咖啡馆、酒店、购物中心和商店等可以使用它通过发布相关内容与公民、游客、参观者和顾客互动到人们当前所在的位置。 Zoniz 让社交营销变得简单，对于初学者和专业人士来说都是如此。 Zoniz 提供您传达信息所需的一切。没有程序员，没有设计师——只有结果。
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
餐厅营销平台 CDP 用于收集、清理和集中宾客数据。由人工智能驱动的营销自动化和声誉管理可推动更快、更高效的增长。
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi 帮助企业释放物理位置的力量。借助我们的云平台，企业可以提供无缝、安全的 WiFi 访问并释放创新的位置感知体验，同时推动业务成果，而无需为 IT 员工带来任何额外工作量。 Cloud4Wi 拥有超过 1.5 亿移动用户，遍布 150 多个国家/地区的 70,000 个地点，是全球领先企业值得信赖的合作伙伴，包括 Albertsons、Aldi、汉堡王、Campari Group、Carmila（家乐福集团）、Guess、Gruppo FS Italiane、Prada Group、Puma、Raia Drogasil 和 Valentino——推动业务成果。 Cloud4Wi...
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一种位置营销解决方案，使营销人员能够根据用户的精确位置吸引用户。
Blue Bite
bluebite.com
我们的专利平台使创作者能够构建动态数字体验，并使用 NFC、QR 和地理围栏等技术通过实体物品引导他们。由于物理事物变得更加智能，用户只需点击或扫描智能手机即可访问有价值的内容。
Bluedot
bluedot.io
位置提供相关性和意图。 Bluedot 使公司（通过其移动应用程序）能够利用现实世界的见解并发现在客户首选渠道上向客户发送消息的正确时机。 Bluedot 的移动定位技术使品牌和企业能够大规模地取悦客户。我们的定位精度比其他解决方案高 20 倍。无需硬件。 了解您的客户去过哪里、他们经常去哪里，并预测如何最好地吸引他们。提供 1:1 见解。公司从 Bluedot 的位置数据中获取背景信息。将您的数字客户档案与身体行为配对，以获得真正的 360 度视角，直至个人层面。了解 Dunkin'、Salesforce、Oracle、麦当劳、肯德基、Cox Automotive 和 Transurban...
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