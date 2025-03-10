本地营销软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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成千上万的企业依靠 Storemapper 帮助客户找到他们的产品和服务。它易于安装、可定制，并且经证明可以推动更多销售。
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商店定位器小部件帮助企业管理和展示实体店位置，提供自定义地图和无限使用，支持批量导入和多平台集成。
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Pear Commerce 是一个零售电子商务平台，它将快速消费品与零售商联系起来，将购物工具转化为可操作的见解，从而推动绩效营销。 Pear 的工具套件 - 包括商店定位器、可购物页面、可购物链接和 Pear Connect - 加上可操作的见解和销售数据，为 CPG 品牌提供了基础设施，以战略性地提高零售认知度、试用、重复购买和销售速度。 Pear 平台为品牌提供了在零售业运行 DTC 绩效营销策略所需的购物工具和全渠道数据。
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Blipstar 是一款商店定位器软件，可以创建、编辑、配置商店定位器并将其发布到网站和社交媒体。
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Woosmap是一个综合位置服务平台，提供地图、地址验证、地理编码和位置搜索工具，帮助优化位置信息管理。
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