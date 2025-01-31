本地营销软件 - 最热门应用 - 苏丹

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GeoRanker 使用户能够以本地用户的身份在全球 50000 多个地点查看搜索引擎的 SERP（搜索引擎结果页面）。
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Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新的关于新反向链接和丢失反向链接的报告为页外 SEO 的这一部分提供了可操作的见解。竞争对手分析和链接建设建议完成了该模块。排名跟踪：每日更新您的关键字的桌面和移动 Google 排名数据。使用关键字标记等高级功能，例如分析类别或本地化结果。通过监控竞争对手的表现来关注他们。 Seobility SEO 软件的设计明确关注质量和可用性。 Seobility 适合 SEO 专业人士以及 SEO 初学者。
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Nightwatch 是市场上最准确的全球和本地排名跟踪器。它旨在通过使准确的排名数据更容易访问来节省 SEO 专业人员的时间。
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SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
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Nozzle 是一款企业级 SEO 关键词排名跟踪工具。我们从整个 SERP 收集数据，使您能够了解自己与所有竞争对手的比较情况。您可以查看哪个域和特定 URL 拥有所有精选片段、本地包列表、视频包列表等。除了报告排名位置外，我们还会告诉您列表所在页面下方有多少像素以及多少空间您的列表在首屏上占用的像素数。我们跟踪 SERP 中的 400 多个数据点，这意味着您可以发现哪些域拥有最多的附加链接、常见问题解答架构、价格/评论/评级架构等。
Keyword.com
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以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Storemapper
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成千上万的企业依靠 Storemapper 帮助客户找到他们的产品和服务。它易于安装、可定制，并且经证明可以推动更多销售。
WP Maps
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WP Maps 是一款允许企业创建和管理商店定位器、产品定位器和其他类型地图的软件。它是一个功能强大且灵活的工具，易于使用，不需要任何编码知识。 WP Maps 可用于向地图添加多个位置、创建自定义标记和标签、向地图添加过滤器和图层、自定义地图外观以及与其他软件（例如 Google Maps 和 Salesforce）集成。要了解有关 WP 地图的更多信息，请访问我们的网站 wpmaps.com
AIO Store Locator
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帮助您的访客找到您的商店。使用谷歌地图的免费商店定位器/经销商定位器/邮政编码定位器/产品定位器软件。 AIO 商店定位器是通过功能完善的免费商店定位器或邮政编码查找器来最大化您的网站覆盖范围的最简单方法。它非常易于设置、随时可用且完全定制的商店/经销商/邮政定位服务，可为现有和潜在客户提供宝贵的服务。并且无需下载或安装软件。使用即用型、可定制且易于安装的商店定位器节省您的时间和金钱。 AIO 可帮助您的客户到达您家门口。价格： • 我们有一个永远免费的计划 • 当我们联系您时，即使您决定使用我们的高级计划，您也至少在六个月内不会被收取费用 • 我们保证提供整个行业最低的价格（让我们了解您是否发现其他地方更便宜） 性能： • 我们使用最快的渲染技术，可以更快地加载您的网页 • 除非客户指定，否则我们不使用 iFrame • 我们在 AWS 上托管服务器，保证 99.99% 的正常运行时间 • 我们使用 Google 地图定位服务获得最高精度的分析： • 我们将为您提供最佳的数据分析。我们还可以帮助您定制它 托管： • 我们将在需要时为您提供免费的 SSL 证书和个性化托管 支持： • 您可以随时与我们联系，24*7*365 • 我们还可以帮助您定制（样式、结果面板等）直至您对高级计划的满意程度
Store Locator Widgets
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功能齐全的商店定位服务，配置、添加位置并嵌入您的网站非常快速且简单。使用 CSV 或 Excel 文件上传您的位置，或者如果您愿意，可以使用我们基于 REST 的 API 进行位置管理。完全支持所有主要 CRM，包括 Shopify、Squarespace、Facebook、Joomla 和 Wordpress，并且完全可定制，包括自定义 Google 地图和标记。所有计划都允许完全不受限制和无限制的使用。
Pear Commerce
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Pear Commerce 是一个零售电子商务平台，它将快速消费品与零售商联系起来，将购物工具转化为可操作的见解，从而推动绩效营销。 Pear 的工具套件 - 包括商店定位器、可购物页面、可购物链接和 Pear Connect - 加上可操作的见解和销售数据，为 CPG 品牌提供了基础设施，以战略性地提高零售认知度、试用、重复购买和销售速度。 Pear 平台为品牌提供了在零售业运行 DTC 绩效营销策略所需的购物工具和全渠道数据。
MetaLocator
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MetaLocator 是市场上最好的商店定位软件之一。它允许用户以极其可配置且简单的方式搜索、显示和管理网站上的多个位置。 MetaLocator 的商店定位器软件具有 300 多种功能，是高度可配置的定位器软件，附带利用合理默认值的即用型模板。用户可以通过深入研究 HTML、CSS 或 API 设置来获得更高级的定位器配置。
Center.ai
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Center.ai 凭借在 Google 地图上更好的知名度和声誉，将帮助您增加实体店的客流量。借助 Center.ai，您不仅可以节省日常 Google 地图列表管理的时间，还可以根据竞争对手分析您的评级，并更有效地提高您的列表在 Google 地图上的可见性，这最终将转化为更多的客户和更高的收入。
Blipstar
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Blipstar 是一款商店定位器软件，可以创建、编辑、配置商店定位器并将其发布到网站和社交媒体。
Woosmap
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利用地图绘制、地址查找、地理编码、距离计算、地图、移动位置检测、位置搜索引擎等进行创新、提高转化率并提供更快的数字旅程。
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一款精美的商店定位应用程序，专为您的网站定制。 在几分钟内为您的网站创建商店定位器。 安装简单、完全可定制并且适用于所有网站。
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适用于现代品牌的现代商店定位小部件。精美的定制 - 从强大的主题选项、颜色和字体中进行选择，以最适合您的品牌。让您拥有专属于您的地图绘制体验。集成商店定位器 - 在几分钟内为您的网站复制并粘贴一流的商店定位器。使用链接打开或将其嵌入页面中。强大的地图功能 - 设置特定位置的链接、自动引导访客并使用强大的地图编辑器和配置添加自定义内容。
BrightLocal
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BrightLocal是一个专门的本地SEO平台。其强大的本地搜索引擎优化工具和报告使代理机构和品牌能够提高本地排名，从本地搜索中产生更多流量和潜在客户，并管理评论/声誉。 iProspect、Mediacom、希尔顿和宜家等超过 5,000 家创新机构和品牌信任 BrightLocal 通过其行业领先的平台提高其本地搜索可见度。这些公司通过 BrightLocal 的 SEO 审核和报告、列表服务和管理工具及其在线声誉管理解决方案来实现这一目标。借助 BrightLocal，客户可以体验更好的本地搜索结果、节省大量时间，以及以更简洁的方式向关键利益相关者展示本地搜索的成功。套餐起价为 39 美元/月，无需银行卡即可免费试用 14 天。在众多奖项中，G2 的用户将 BrightLocal 评为 2023 年夏季软件领导者，涵盖四个类别： - 本地列表管理 - 本地 SEO - 本地营销 - 在线声誉管理
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MikMak 是全球领先的多渠道品牌电子商务加速平台，提供分析和电子商务支持软件，帮助产品制造商和 CPG 公司了解消费者的在线行为、确定营销资金的最佳用途并推动在线销售。
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Loqate 地址捕获和验证是一种实时地址查找解决方案，可以更快、更轻松地捕获和验证在线表单和结帐的地址。一旦用户开始输入，该解决方案就会提供自动完成的建议，并且我们的搜索算法会预测输入的细微差别（例如位置），以便瞬间提供正确的地址。借助 Loqate，您可以开始优化用户在网站上的体验，并通过为用户提供更快捷的地址输入方式来降低购物车或表单放弃率。此外，Loqate 的地址捕获和验证可避免数据质量不佳和错过递送的成本，从而提高效率。 Loqate 地址捕获和验证具有以下功能： - 更好的数据 – 地址源自多个数据集，然后进行组合、交叉引用和清理，以生成最正确的地址版本。 - 模糊匹配——我们的自然语言处理人工智能可以纠正任何拼写错误、字母互换或任何其他错误，而不会延迟响应时间。 - Unicode – 客户现在可以用母语和字符集输入地址。 - 位置偏差 – 自动检测用户的位置以协助搜索并生成更快的结果，而无需输入完整地址。 - 结果过滤 – 自定义返回地址的参数，以便于分段，将结果限制在特定区域或排除任何给定区域之外的地址。我们帮助世界上的每个企业接触到世界上的每个客户 Loqate 是一个 GBG 解决方案。 GBG 是世界领先的身份数据智能专家，使 70 多个国家/地区的组织能够理解近 45 亿人的数据。通过整合数万亿条数据记录，我们帮助客户在获取和管理个人数据、风险管理、打击欺诈和就业方面做出明智的决策。我们屡获殊荣的全球解决方案通过可定制的 SaaS、移动和本地平台提供。
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Rio SEO 是企业品牌本地营销领域的领导者，为本地体验 (LX) 平台提供支持，该平台是一套全面、无缝集成的交钥匙本地营销和客户体验 (CX) 解决方案，可在整个品牌范围内大规模提供有影响力的超本地化体验在场。世界领先的多地点品牌（零售商、餐馆、酒店、金融服务、医疗保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技术和本地营销专业知识来提高知名度以及积极的、可衡量的在线和实体店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
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在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到客户、选择客户和客户客户。被发现： - 存在管理：在主目录、GPS、搜索引擎、社交网络和意见网站上自动广播您商店的信息。 - 商店定位器：使用商店定位器和每个位置的可自定义页面来优化您的网站。让您的销售点在与您的活动相关的查询中脱颖而出。获得选择： - 评论管理：集中您列表中留下的评论，无论它们来自 Google、TripAdvisor 还是 Facebook。获取定期报告、分析报告并从单一界面做出响应。 - 评价增强器：鼓励满意的客户通过短信邀请在 Google 商家资料上留下正面评价。获取客户： - 消息：集中从 Google 商家资料、Facebook Messenger 和 Instagram 收到的消息，并轻松集中或本地回复它们！
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Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
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gosite.com
GoSite 为推动美国经济的小型企业创造简化的技术。我们的软件使他们能够在一个地方拥有在数字时代与客户联系所需的一切。我们基于云的移动和网络工具套件改变了客户随时随地开展业务的方式。
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UpCity 是一种资源，可帮助企业与他们信任的 B2B 服务提供商建立联系。我们在企业和服务提供商之间建立并促进成功的关系。 UpCity 拥有超过 70,000 家上市供应商（从营销机构、会计师事务所到人力资源顾问等），近 200 万家企业（并且还在不断增加）已访问 UpCity 来寻找满足其需求的最佳合作伙伴。我们的使命是促进成功的关系，因此我们创建了专有的数据驱动的推荐性评级，以帮助指导我们在每个本地市场和全国范围内排名和推荐顶级服务提供商。
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SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
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SOCi 是面向多地点企业的领先联合营销云。我们帮助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企业以品牌导向、本地完善和数据互联的方式，在所有地点和数字渠道中实现营销工作的自动化和规模化。通过使用一流的生成式人工智能和机器学习，SOCi Genius 平台为多地点企业提供可行的见解和建议，同时大规模自动化其最重要的工作流程。借助 SOCi，企业可以增强其在本地搜索和社交页面上的数字影响力，同时保护其在线声誉，从而提高客户参与度和市场领先结果。 SOCi 的可扩展和集中式平台技术为多地点和多家族企业提供了管理本地化营销工作所需的一切工具，包括： 直观的仪表板 - 登录 SOCi 后，用户会看到一个高级、全面且易于阅读的仪表板，突出显示使用 SOCi 的所有位置的分析、内容性能、需要关注的对话和评论、最近的评论等等！ * 列表：通过确保数百或数千个企业列表中的信息准确一致，将您的本地搜索可见性提升到新的高度。 * 倾听：发现并建立真实的内容策略、丰富的受众档案，并通过倾听证明您的营销策略的投资回报率。聆听竞争对手的声音、创建情绪分析和用户生成的内容，所有这些都来自 SOCi。 * 本地页面/定位器：跨数千个搜索优化页面提供从认知到转化的品牌和本地化消费者旅程。 * 评论：协调品牌一致的评论响应、跟踪评论情绪并监控竞争声誉洞察，以改变您在任何地方的声誉。 * 社交：使企业和本地团队能够对社交活动做出品牌响应，并通过简化的多地点工作流程发布表现最佳的社交内容。 * 调查：利用面向本地营销人员的最强大的调查解决方案主动征求和管理客户反馈，从而留住并发展您的客户。 * 广告：使多地点营销人员能够有效管理本地化社交广告活动，并在数百或数千个地点增加帖子。 * SmartBot：通过 Facebook Messenger 和 Google Business Messages 帐户、短信功能上的自动聊天机器人，推动实时参与并在所有地点 24/7 生成潜在客户。在几分钟内轻松大规模构建本地化主题，并开始捕获客户信息，不错过潜在的潜在客户。 * 洞察和报告：找出哪些地点表现良好，哪些地点表现不佳，并利用这些洞察来支持您的本地化营销策略。通过多种交付选项定制高度可视化、引人入胜的报告。 SOCi Go（移动应用程序）：您喜爱的相同核心 SOCi 平台，现在在移动设备上。随时在任何移动设备上发布内容、回复客户并接收通知。 SOCi 充当管理数以万计的本地页面的基础设施。 SOCi 与 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google My Business、Yelp 等顶级搜索、社交媒体和声誉管理网络完全集成。
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Uberall 是一个多地点营销平台，可以让像您这样的企业轻松被发现、被选择并将搜索转化为销售。我们的解决方案管理着超过 150 万个地点，并且 Uberall 管理的列表出现在 194 个国家/地区，并且还在不断增加。
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Vendasta
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Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
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Solocal
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