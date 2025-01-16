本地营销软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

SOCi

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SOCi 是面向多地点企业的领先联合营销云。我们帮助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企业以品牌导向、本地完善和数据互联的方式，在所有地点和数字渠道中实现营销工作的自动化和规模化。通过使用一流的生成式人工智能和机器学习，SOCi Genius 平台为多地点企业提供可行的见解和建议，同时大规模自动化其最重要的工作流程。借助 SOCi，企业可以增强其在本地搜索和社交页面上的数字影响力，同时保护其在线声誉，从而提高客户参与度和市场领先结果。 SOCi 的可扩展和集中式平台技术为多地点和多家族企业提供了管理本地化营销工作所需的一切工具，包括： 直观的仪表板 - 登录 SOCi 后，用户会看到一个高级、全面且易于阅读的仪表板，突出显示使用 SOCi 的所有位置的分析、内容性能、需要关注的对话和评论、最近的评论等等！ * 列表：通过确保数百或数千个企业列表中的信息准确一致，将您的本地搜索可见性提升到新的高度。 * 倾听：发现并建立真实的内容策略、丰富的受众档案，并通过倾听证明您的营销策略的投资回报率。聆听竞争对手的声音、创建情绪分析和用户生成的内容，所有这些都来自 SOCi。 * 本地页面/定位器：跨数千个搜索优化页面提供从认知到转化的品牌和本地化消费者旅程。 * 评论：协调品牌一致的评论响应、跟踪评论情绪并监控竞争声誉洞察，以改变您在任何地方的声誉。 * 社交：使企业和本地团队能够对社交活动做出品牌响应，并通过简化的多地点工作流程发布表现最佳的社交内容。 * 调查：利用面向本地营销人员的最强大的调查解决方案主动征求和管理客户反馈，从而留住并发展您的客户。 * 广告：使多地点营销人员能够有效管理本地化社交广告活动，并在数百或数千个地点增加帖子。 * SmartBot：通过 Facebook Messenger 和 Google Business Messages 帐户、短信功能上的自动聊天机器人，推动实时参与并在所有地点 24/7 生成潜在客户。在几分钟内轻松大规模构建本地化主题，并开始捕获客户信息，不错过潜在的潜在客户。 * 洞察和报告：找出哪些地点表现良好，哪些地点表现不佳，并利用这些洞察来支持您的本地化营销策略。通过多种交付选项定制高度可视化、引人入胜的报告。 SOCi Go（移动应用程序）：您喜爱的相同核心 SOCi 平台，现在在移动设备上。随时在任何移动设备上发布内容、回复客户并接收通知。 SOCi 充当管理数以万计的本地页面的基础设施。 SOCi 与 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google My Business、Yelp 等顶级搜索、社交媒体和声誉管理网络完全集成。