本地列表管理软件 - 最热门应用

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位置数据管理软件通常称为本地列表管理软件，为经营实体机构的企业提供集中式解决方案，以便在各种面向客户的平台上有效管理和更新其位置信息。这些平台使企业能够通过内部和外部照片来维护准确的详细信息，例如营业时间、联系电话、实际地址、菜单以及其场所的视觉表示。 零售店、餐饮场所和各种组织可以利用这些平台的力量来确保关键信息的准确性，扩大其可见性，并促进与客户更好的互动，无论是在单个地点还是在多个地点。这些工具通常由企业营销部门使用，也受到负责监督个人或公司范围内的位置列表的区域或更高级别管理团队的青睐。 通过熟练地利用这些平台，公司可以避免错失潜在的商机，并减轻因商店信息不完整或过时而引起的客户不满。此外，这些解决方案可以提供增强本地列表的途径，从而提高企业的信誉和对潜在客户的吸引力。
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SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
IONOS
ionos.com
IONOS应用允许用户访问合同、产品和客户数据，可随时下单或更改服务，需密码保护登录。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
Moz
moz.com
Moz应用程序是一个SEO平台，帮助企业优化在线形象、管理本地业务列表和评论，提高搜索排名和客户满意度。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic是一个社交媒体管理平台，帮助专营权和多站点品牌在搜索和社交媒体上提升在线可见性和品牌一致性。
UpCity
upcity.com
UpCity是一个帮助企业连接可信赖B2B服务提供商的平台，提供资源和工具以增强数字业务和在线可见性。
Partoo
partoo.co
Partoo是一个综合平台，帮助企业提高在线可见性、管理客户反馈和促进业务增长，适用于各类企业。
Thryv
thryv.com
Thryv是一款一体化的小型企业管理软件，帮助用户管理客户沟通、支付、预约和声誉等业务流程。
Yext
yext.com
Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是一个多地点企业的营销管理平台，帮助企业在各个位置和数字渠道自动化营销，提供数据洞察和工作流管理。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 提供一个电商平台，帮助企业为小型和中型企业管理数字产品和服务，包括营销自动化和客户关系管理。
Marketing 360
marketing360.com
营销360是一个小型企业的综合营销平台，提供设计、广告、CRM和支付等功能，帮助企业优化营销策略。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO是一个本地营销平台，提供工具来管理本地上市、搜索排名跟踪和客户评论，从而提升企业的在线可见性。
Solocal
solocal.com
Solocal应用程序帮助管理商店定位和网络形象，优化本地SEO，集中管理信息，处理客户评价，并推广最新动态和促销。
Uberall
uberall.com
Uberall是一个多地点营销平台，帮助企业优化本地搜索并管理业务清单，确保信息准确一致，提升可见性。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一个营销自动化平台，帮助品牌通过渠道合作伙伴和前线员工进行本地化营销，提高效率与品牌一致性。
DashLoc
dashloc.com
DashLoc是一个本地商家与顾客连接的平台，用户可以发现附近商家的信息和优惠，促进本地商业发展和社区互动。
Mobal
mobal.io
Mobal应用自动管理商业资料，帮助用户快速更新信息，提升客户获取和留存效率。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一个易于使用的平台，可以管理企业信息和评论，覆盖30多个位置基础服务，提高在线可见性。
SO Connect
soconnect.com
SO Connect应用帮助本地企业在50多个平台上更新信息，管理在线声誉及评论，提高搜索可见性，增加客户流量。
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas 是一个全球本地营销平台，帮助企业优化其在 Google My Business、苹果、Facebook 和 Bing 等多个搜索平台上的位置信息。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter是一个声誉管理平台，利用AI工具监控和分析多地点客户反馈，帮助企业改进客户体验和决策。
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo 是一个简化本地营销的平台，提供客户评论管理、社交网络管理、赞助活动和本地曝光等功能，帮助品牌增加销售点流量。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze是一款管理本地搜索业务清单的应用，确保企业信息一致、准确，提升在线可见性并优化本地SEO。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com是一款用于管理多个地点Google业务资料的软件，提供批量发布、评论管理和本地搜索性能监控等功能。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一款营销服务平台，帮助品牌通过整合客户数据库、管理评论和提高客户互动来优化客户体验。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime是一个客户互动平台，帮助本地企业通过短信、聊天和电子邮件与潜在客户和客户方便地沟通。
Experience.com
experience.com
Experience.com 提供在线声誉、评论和管理解决方案，帮助企业提升在线形象和客户互动。适用于各行业的专业人士和品牌。
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform 是一款本地数字广告和列表工具，帮助企业在多个平台上提高曝光率，提供定制化广告和列表解决方案。
Social Places
socialplaces.io
Social Places是一款专为多地点品牌设计的市场营销工具，提供上市管理、声誉回应、社交内容管理、广告数据可视化和预约软件服务。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers是一个评论管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，监控在线声誉，做出基于数据的决策。
Synup
synup.com
Synup是一款帮助企业管理在线形象的工具，支持本地列表、声誉管理和社交媒体管理，以提升搜索排名和客户互动。
Mobilosoft
mobilosoft.com
Mobilosoft 是一个数字营销管理平台，帮助品牌网络进行在线可见性管理、发布内容、维护电子声誉和发布当地广告。
iReview
ireview.com
iReview是一款在线声誉管理平台，帮助企业获取更多评论、提升搜索排名、增加曝光，提供全面的工具和人力支持。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord帮助品牌和制造商通过经销商网络优化客户体验，提供协调的信息和数据分析，支持当地营销和品牌忠诚度。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT 是一个本地数字营销平台，帮助特许经营商与当地市场互动，提高品牌知名度，吸引客户并管理营销活动。
myPresences
mypresences.com
MyPresences是一款帮助企业优化和管理在线形象及声誉的平台，支持在2000多个服务上创建和监控业务信息。
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一个本地营销平台，帮助企业提高在线可见度、管理 listings 和评论，并提供当地 SEO 报告。
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款综合客户成功软件，旨在帮助 B2B SaaS 企业管理客户入驻、续费，减少流失，提升扩展机会。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 应用程序提供本地业务管理工具，帮助企业优化在线影响力、客户互动及搜索引擎可见性。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo是一个工具，帮助企业管理和同步多平台的在线信息，提升本地SEO、评论管理和品牌一致性。
GoSite
gosite.com
GoSite是一个为小型企业提供的综合数字平台，帮助其管理在线形象，优化客户互动与运营效率。