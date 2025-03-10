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位置数据管理软件通常称为本地列表管理软件，为经营实体机构的企业提供集中式解决方案，以便在各种面向客户的平台上有效管理和更新其位置信息。这些平台使企业能够通过内部和外部照片来维护准确的详细信息，例如营业时间、联系电话、实际地址、菜单以及其场所的视觉表示。 零售店、餐饮场所和各种组织可以利用这些平台的力量来确保关键信息的准确性，扩大其可见性，并促进与客户更好的互动，无论是在单个地点还是在多个地点。这些工具通常由企业营销部门使用，也受到负责监督个人或公司范围内的位置列表的区域或更高级别管理团队的青睐。 通过熟练地利用这些平台，公司可以避免错失潜在的商机，并减轻因商店信息不完整或过时而引起的客户不满。此外，这些解决方案可以提供增强本地列表的途径，从而提高企业的信誉和对潜在客户的吸引力。
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Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
dbaPlatform
dbaplatform.com
本地数字广告和列表工具和解决方案。 dbaPlatform 帮助企业提高本地企业在 Google、Apple、Bing 和其他消费者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供定制计划： + Done for You 广告 + Done by You 广告 + Done for You 列表 + Done by You 列表 我们的广告解决方案中的一些关键功能包括： + 帐户创建 + 帐户配置 + 监控和故障排除 + Feed 优化 + White -标签报告 我们的列表解决方案中的一些关键功能包括： + 为多地点企业自动执行和安排 Google 帖子 + 扩展由 Google Looker 提供支持的 Google 商家资料洞察数据的报告 + 将所有地点的 Google 评论导入到单个屏幕中能够回复评论 + 自动将位置数据同步到网络上的主要在线目录和数据聚合器，并确保所有重复列表均已被抑制
DigitalMaas
digitalmaas.com
我们是一个全球本地营销平台，供企业用来优化其在多个搜索平台（例如 Google 我的商家、Apple、Facebook 和 Bing）上的位置信息。我们是一个全球本地营销平台，供企业用来优化其在多个搜索平台上的位置信息。多个搜索平台，例如 Google My Business、Apple、Facebook 和 Bing。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 拥有您的多地点品牌所需的一切，帮助客户从搜索到采取行动。在最大的搜索、地图和社交媒体平台上更新和同步您的业务信息，以提升您的本地搜索引擎优化 (SEO)。通过跨搜索、地图和社交网站收集评论和评级并从一个地方进行回复来管理您的声誉。通过在所有 Facebook 位置页面上发布内容，就像在一页上发布内容一样轻松，从而放大您的品牌信息。
Experience.com
experience.com
自2015年以来，Experience.com一直致力于提供世界一流的AI在线声誉，评论和业务管理解决方案，帮助公司和专业人员增强其在线业务以及客户和员工的参与度。通过共同的使命，旨在帮助数百万组织发展和改进，Experience.com的集成SaaS平台继续领导该行业成为数字营销创新的最前沿。 Experience.com迎合广泛的目标市场，包括本地专业人员和多站点品牌，旨在通过AI和客户反馈的力量来巩固其在线声誉。 该平台旨在帮助企业和专业人士提高他们的卓越经验，从客户反馈中获得洞察力，并在受众中建立坚定不移的信任。它使他们不仅要保持出色的在线声誉，还可以利用它作为获得新业务的工具。 多功能解决方案提供了各种规模的企业，提供了各个行业的客户体验（CX），员工体验（EX）和声誉管理的手段。搜索排名平台还允许专业人员和组织从一个平台控制其整个在线形象，并使用量身定制的工具来攀升搜索等级。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是面向本地企业的客户互动平台，可通过文本、聊天和电子邮件方便地与潜在客户和客户进行互动，并且所有这些都在一个地方进行组织。我们让您的企业客户做好 24/7/365 任何互动的准备。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和潜在客户的互动、改善评论和评级以及统一的客户数据库来指导品牌和企业。集成 通过将 Promanage 与现有工具集成，简化您的客户体验管理。
SO Connect
soconnect.com
列表可帮助您的本地企业被更多客户发现。在 50 多个平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名并获得更多网站流量、电话和访问您所在位置的访客。目前，我们为 30 多个国家/地区的 100,000 多个业务地点和 50,000 多个客户提供服务。我们的目标是帮助大型和小型企业与客户互动并管理他们的在线声誉和评论，同时提高各种平台上的本地搜索可见性。我们的专业软件包括： 列表 - 一次性在 50 多个平台上更新您的公司信息。评论 - 在一个中心位置收集和管理更多评论。网站优化器 - 改善您的网站搜索引擎优化并通过无故障的网站赢得更多客户。
GMBapi.com
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GMBapi.com 是多地点 Google 商家资料软件的超值选择。代理商和直接客户都喜欢我们。管理您在当地的声誉并批量发布内容、服务、产品和照片。轻松概览所有本地搜索优先级和性能，以便您知道要采取哪些措施。我们的 A/B 测试功能可以轻松最大化本地可见性。人工智能支持的评论回复、竞争性评论报告和已删除的评论使其成为本地搜索评论的顶级播放器，可提高您的权威。两周免费测试和无与伦比的价格！谁使用 GMBapi.com？对推动业绩、声誉管理、发布内容和照片感兴趣的多地点企业。我们以 15% 的价格获得 90% 的利益。 15 分钟内使用您的数据进行 24/7 在线免费测试！
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一个完整的本地营销平台，专为希望快速提高在线知名度、接触更多客户并提高声誉的企业而设计。其强大的工具包包括美国顶级目录的引文构建、列表管理、评论管理、发布套件以及详细的本地 SEO 报告见解。通过 Direction Local，会员可以体验到本地搜索中更快的排名提升、更大的地图可见性以及更多的潜在客户开发。会员资格起价为 999 美元/年，针对医疗保健（1199 美元/年）和旅游（1099 美元/年）领域的企业提供利基计划。
myPresences
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mypresences.com 是优化和管理企业在线形象和声誉的最佳方式，允许他们在最短的时间内创建、维护和监控 2000 多种服务的正确、一致和完整的形象，而无需了解每项服务。随着越来越多的新业务在网上出现，在线形象和声誉变得与店面一样重要。 mypresences.com 允许企业监控和参与在线发布的有关其业务的所有内容，例如商业信息、评论、交易、照片、视频和评论，以便他们可以控制自己的存在和所说的内容，以便他们可以围绕他们的业务建立忠实的客户群。在线发布有关企业的差评或不适当材料不仅会破坏他们寻找新客户的能力，还会将其推向竞争对手……对于大多数企业来说，这种损害几个月或几年都不会被注意到，并将永远存在。 mypresences 还帮助企业发现新的在线机会，无论是在网络上还是在手机或平板电脑上的应用程序上，以便他们可以创建最完整的在线形象并在竞争中保持领先地位。与真实的店面不同，企业的在线形象无需他们的参与即可成长和发展，mypresences.com 允许他们控制自己的在线形象并开始按照自己的方式构建在线店面。
Social Places
socialplaces.io
营销技术机构，专门从事多地点品牌的列表、声誉、社交、广告和预订。 Social Places 的价格对于特许经营商来说是负担得起的，并提供实践服务来实施和推动本地营销策略。产品套件包括列表 - 跨渠道设置、优化和管理位置页面。声誉 - 集中并响应多个渠道的反馈。社交 - 大规模上传、管理和批准本地化内容。广告 - 跨 100 多个平台的付费媒体和数据可视化。 Bookings - 专为特许经营商构建的预订和预约软件。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 致力于为我们的渠道合作伙伴、品牌、代理商和本地营销人员提供可扩展、经济高效且可定制的本地存在管理解决方案。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT 是专为加盟商打造的首屈一指的本地数字营销平台。我们将您的特许经营商和营业地点放在每个当地市场的前沿和中心，帮助他们接触更多的在线用户并将他们转化为客户。从超本地化广告活动到本地商店数据管理和在线报告，LOCALACT 帮助特许经营商和企业主增加收入并衡量营销绩效。
PowerChord
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PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款适用于 B2B SaaS 企业的一体化客户成功软件，旨在推动客户保留和增长。 Reptrics 专为积极主动的客户成功团队和执行领导者而构建，用于管理客户入职和续订、减少客户流失并增加扩展机会。 Reptrics 使客户成功团队能够成为收入中心而不是成本中心。通过使用剧本自动化以客户为中心的工作流程，帮助管理整个客户生命周期的成功。以客户为中心的数据平台，用于监督帐户健康状况并实时解决客户流失风险。总部位于佛罗里达州，成立于 2019 年，是风投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客户的信赖，可在 90 天内以最快的速度实施技术堆栈，从而提高 MRR（每月保留率）并最大化生命周期价值 (LTV)。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一个易于使用的平台，可在 30 多种基于位置的服务中管理公司的业务信息和评论：地图、搜索引擎、所有流行的目录、GPS 设备和社交网络。 RocketData 将有关您公司的信息添加到这些服务中，自动发现错误、修复错误并保护您的数据。 RocketData 还可以帮助您的企业与本地客户进行互动，无论他们在哪里交谈。该平台监控和收集客户反馈，并提供从单一界面回答问题的工具。我们的集成列表包括 Google 地图、Apple 地图、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地图、OpenSreetMap、Navitel、Osmand、Tomtom、Uber 以及许多其他集成以及本地集成对于每个地区。使用我们的服务，公司可以完全控制流行的基于位置的服务中的数字信息，并提高在线可见度和客流量。
DashLoc
dashloc.com
Dashloc是一个革命性的超本地上市平台，以无缝有效的方式将本地企业与附近的客户联系起来。 Dashloc凭借其用户友好的界面和地理位置功能，使用户能够发现并与附近经营的企业进行互动。当地企业可以在DASHLOC上创建详细的配置文件，包括基本信息，例如企业名称，地址，联系方式，运营时间以及对其产品或服务的简要说明。他们还可以展示特别优惠，交易和促销活动，以吸引潜在客户。客户通过访问其附近的企业，服务和活动清单，从DASHLOC中受益。他们可以留下评论和评级，从而促进一个充满活力的社区，在这种社区中，有价值的反馈可以改善并建立信任。 Dashloc在提高本地企业的知名度和人流方面起着关键作用，从而增加了增长机会。通过授权消费者做出明智的决策，该平台培养了对当地支持和联系的强烈感。在当今的数字时代，达什洛克（Dashloc）作为超本地清单平台的存在已变得必不可少，从而弥合了当地企业与他们所服务的社区之间的差距。随着它的不断发展和扩展，Dashloc仍然致力于促进当地贸易，丰富社区，并简化企业和客户在其社区中的互动方式。
Digitaleo
digitaleo.com
该平台让本地营销变得更容易。 从客户评论审核和社交网络管理到赞助活动和本地知名度，Digitaleo 帮助网络和品牌为其销售点带来更多流量！
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iReview：您值得信赖的在线声誉管理合作伙伴在快速发展的数字环境中，企业认识到在线评论在塑造其成功方面所发挥的关键作用。输入 iReview——一个创新的在线声誉管理平台，旨在为数字时代的企业提供支持。主要特点： 1. 全面的声誉管理：iReview 为企业提供整体解决方案，帮助他们产生更多评论、获得更高的搜索引擎排名并提高在各个平台上的知名度。 90% 的在线客户在购买前都会咨询评论，因此 iReview 强大的声誉管理解决方案不可或缺。 2. 多方面的工具：该平台为企业提供了一套工具来生成、管理、监控、响应、审查和分析市场评论。除了传统的声誉管理之外，iReview 还与营销自动化平台（包括短信和电子邮件服务）无缝集成，将自己定位为旨在确保在顶级实体中占据显着位置的企业的多功能解决方案。 3. 为所有企业量身定制的解决方案：iReview 专为中小型企业和多地点企业而设计，可作为提高搜索排名和整体业务成果的催化剂。无论您是旨在建立更强大数字业务的本地企业，还是寻求简化和提高在线声誉的多地点企业，iReview 都能提供量身定制的解决方案来满足您的独特需求。 4. 真实结果，人类专业知识：iReview 的与众不同之处在于它致力于提供由真实人员支持的真实结果。 iReview 超越了典型的软件解决方案，将先进的工具与人类专业知识相结合。该平台用户友好，不需要用户具备专业知识。 iReview 的专业团队优化解决方案、监控进度并与用户合作，不断提高投资回报 (ROI)。 5. 企业和消费者联合起来：在 iReview，企业和消费者汇聚在一个共同的理解和目标促进共同成长的领域。这种和谐的关系带来了蓬勃发展的联系，使公司与其客户之间实现了共生进步。无论用户选择全方位服务还是自助服务，iReview 团队都致力于确保企业在数字化方面取得成功。在不断发展的数字环境中，iReview 成为企业支持的灯塔，提供技术和人类专业知识的动态融合，以成功应对在线声誉管理的复杂性。选择 iReview 作为您建立和管理在线声誉的值得信赖的合作伙伴。 www.ireview.com
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Yext是一款数字管理平台，帮助企业控制和优化其在线形象，包括评论管理、SEO优化和社交媒体管理等功能。
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Chatmeter 是一家品牌情报公司，通过人工智能驱动的深度倾听重新构想客户联系和声誉管理。我们使多地点品牌能够通过重要时刻的相关见解轻松推动实时影响。 Chatmeter 了解多地点和全渠道声誉管理的挑战，并创建了一个规模化的平台，为从本地所有者到执行领导层的每个人提供端到端的可见性。 Chatmeter 拥有 93% 的客户保留率，是零售、餐饮、医疗保健和金融服务行业等领域的首选品牌声誉合作伙伴。
IONOS
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IONOS应用允许用户访问合同、产品和客户数据，可随时下单或更改服务，需密码保护登录。
Marketing 360
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营销360是一个小型企业的综合营销平台，提供设计、广告、CRM和支付等功能，帮助企业优化营销策略。
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moz.com
Moz应用程序是一个SEO平台，帮助企业优化在线形象、管理本地业务列表和评论，提高搜索排名和客户满意度。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic是一个社交媒体管理平台，帮助专营权和多站点品牌在搜索和社交媒体上提升在线可见性和品牌一致性。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一款屡获殊荣的客户反馈软件，可帮助企业转变客户体验。该平台从 100 多个评论网站收集评论数据，以呈现客户洞察，使品牌能够倾听、理解客户真正需要或想要的内容，并做出数据驱动的决策。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Solocal
solocal.com
Solocal应用程序帮助管理商店定位和网络形象，优化本地SEO，集中管理信息，处理客户评价，并推广最新动态和促销。
Thryv
thryv.com
Thryv是一款一体化的小型企业管理软件，帮助用户管理客户沟通、支付、预约和声誉等业务流程。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 提供一个电商平台，帮助企业为小型和中型企业管理数字产品和服务，包括营销自动化和客户关系管理。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
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通过更好的业务概况寻找、赢得并留住更多客户。 Mobal 可以自动化您的业务资料管理，以便您可以专注于更快地取得成果。 Mobals AI 支持的平台是最简单、最快的方法，可以轻松地让您的业务资料在所有主要在线目录中保持良好状态并保持最新状态。
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GoSite 为推动美国经济的小型企业创造简化的技术。我们的软件使他们能够在一个地方拥有在数字时代与客户联系所需的一切。我们基于云的移动和网络工具套件改变了客户随时随地开展业务的方式。
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Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
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Partoo是一个综合平台，帮助企业提高在线可见性、管理客户反馈和促进业务增长，适用于各类企业。
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Rio SEO是一个本地营销平台，提供工具来管理本地上市、搜索排名跟踪和客户评论，从而提升企业的在线可见性。