本地列表管理软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

dbaPlatform

dbaplatform.com

本地数字广告和列表工具和解决方案。 dbaPlatform 帮助企业提高本地企业在 Google、Apple、Bing 和其他消费者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供定制计划: + Done for You 广告 + Done by You 广告 + Done for You 列表 + Done by You 列表 我们的广告解决方案中的一些关键功能包括: + 帐户创建 + 帐户配置 + 监控和故障排除 + Feed 优化 + White -标签报告 我们的列表解决方案中的一些关键功能包括: + 为多地点企业自动执行和安排 Google 帖子 + 扩展由 Google Looker 提供支持的 Google 商家资料洞察数据的报告 + 将所有地点的 Google 评论导入到单个屏幕中能够回复评论 + 自动将位置数据同步到网络上的主要在线目录和数据聚合器,并确保所有重复列表均已被抑制