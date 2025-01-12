本地列表管理软件 - 最热门应用 - 波兰

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位置数据管理软件通常称为本地列表管理软件，为经营实体机构的企业提供集中式解决方案，以便在各种面向客户的平台上有效管理和更新其位置信息。这些平台使企业能够通过内部和外部照片来维护准确的详细信息，例如营业时间、联系电话、实际地址、菜单以及其场所的视觉表示。 零售店、餐饮场所和各种组织可以利用这些平台的力量来确保关键信息的准确性，扩大其可见性，并促进与客户更好的互动，无论是在单个地点还是在多个地点。这些工具通常由企业营销部门使用，也受到负责监督个人或公司范围内的位置列表的区域或更高级别管理团队的青睐。 通过熟练地利用这些平台，公司可以避免错失潜在的商机，并减轻因商店信息不完整或过时而引起的客户不满。此外，这些解决方案可以提供增强本地列表的途径，从而提高企业的信誉和对潜在客户的吸引力。
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SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
dbaPlatform
dbaplatform.com
本地数字广告和列表工具和解决方案。 dbaPlatform 帮助企业提高本地企业在 Google、Apple、Bing 和其他消费者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供定制计划： + Done for You 广告 + Done by You 广告 + Done for You 列表 + Done by You 列表 我们的广告解决方案中的一些关键功能包括： + 帐户创建 + 帐户配置 + 监控和故障排除 + Feed 优化 + White -标签报告 我们的列表解决方案中的一些关键功能包括： + 为多地点企业自动执行和安排 Google 帖子 + 扩展由 Google Looker 提供支持的 Google 商家资料洞察数据的报告 + 将所有地点的 Google 评论导入到单个屏幕中能够回复评论 + 自动将位置数据同步到网络上的主要在线目录和数据聚合器，并确保所有重复列表均已被抑制
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
Synup
synup.com
Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT 是专为加盟商打造的首屈一指的本地数字营销平台。我们将您的特许经营商和营业地点放在每个当地市场的前沿和中心，帮助他们接触更多的在线用户并将他们转化为客户。从超本地化广告活动到本地商店数据管理和在线报告，LOCALACT 帮助特许经营商和企业主增加收入并衡量营销绩效。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 致力于为我们的渠道合作伙伴、品牌、代理商和本地营销人员提供可扩展、经济高效且可定制的本地存在管理解决方案。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 拥有您的多地点品牌所需的一切，帮助客户从搜索到采取行动。在最大的搜索、地图和社交媒体平台上更新和同步您的业务信息，以提升您的本地搜索引擎优化 (SEO)。通过跨搜索、地图和社交网站收集评论和评级并从一个地方进行回复来管理您的声誉。通过在所有 Facebook 位置页面上发布内容，就像在一页上发布内容一样轻松，从而放大您的品牌信息。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是面向本地企业的客户互动平台，可通过文本、聊天和电子邮件方便地与潜在客户和客户进行互动，并且所有这些都在一个地方进行组织。我们让您的企业客户做好 24/7/365 任何互动的准备。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和潜在客户的互动、改善评论和评级以及统一的客户数据库来指导品牌和企业。集成 通过将 Promanage 与现有工具集成，简化您的客户体验管理。
SO Connect
soconnect.com
列表可帮助您的本地企业被更多客户发现。在 50 多个平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名并获得更多网站流量、电话和访问您所在位置的访客。目前，我们为 30 多个国家/地区的 100,000 多个业务地点和 50,000 多个客户提供服务。我们的目标是帮助大型和小型企业与客户互动并管理他们的在线声誉和评论，同时提高各种平台上的本地搜索可见性。我们的专业软件包括： 列表 - 一次性在 50 多个平台上更新您的公司信息。评论 - 在一个中心位置收集和管理更多评论。网站优化器 - 改善您的网站搜索引擎优化并通过无故障的网站赢得更多客户。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地点 Google 商家资料软件的超值选择。代理商和直接客户都喜欢我们。管理您在当地的声誉并批量发布内容、服务、产品和照片。轻松概览所有本地搜索优先级和性能，以便您知道要采取哪些措施。我们的 A/B 测试功能可以轻松最大化本地可见性。人工智能支持的评论回复、竞争性评论报告和已删除的评论使其成为本地搜索评论的顶级播放器，可提高您的权威。两周免费测试和无与伦比的价格！谁使用 GMBapi.com？对推动业绩、声誉管理、发布内容和照片感兴趣的多地点企业。我们以 15% 的价格获得 90% 的利益。 15 分钟内使用您的数据进行 24/7 在线免费测试！
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一个完整的本地营销平台，专为希望快速提高在线知名度、接触更多客户并提高声誉的企业而设计。其强大的工具包包括美国顶级目录的引文构建、列表管理、评论管理、发布套件以及详细的本地 SEO 报告见解。通过 Direction Local，会员可以体验到本地搜索中更快的排名提升、更大的地图可见性以及更多的潜在客户开发。会员资格起价为 999 美元/年，针对医疗保健（1199 美元/年）和旅游（1099 美元/年）领域的企业提供利基计划。
myPresences
mypresences.com
mypresences.com 是优化和管理企业在线形象和声誉的最佳方式，允许他们在最短的时间内创建、维护和监控 2000 多种服务的正确、一致和完整的形象，而无需了解每项服务。随着越来越多的新业务在网上出现，在线形象和声誉变得与店面一样重要。 mypresences.com 允许企业监控和参与在线发布的有关其业务的所有内容，例如商业信息、评论、交易、照片、视频和评论，以便他们可以控制自己的存在和所说的内容，以便他们可以围绕他们的业务建立忠实的客户群。在线发布有关企业的差评或不适当材料不仅会破坏他们寻找新客户的能力，还会将其推向竞争对手……对于大多数企业来说，这种损害几个月或几年都不会被注意到，并将永远存在。 mypresences 还帮助企业发现新的在线机会，无论是在网络上还是在手机或平板电脑上的应用程序上，以便他们可以创建最完整的在线形象并在竞争中保持领先地位。与真实的店面不同，企业的在线形象无需他们的参与即可成长和发展，mypresences.com 允许他们控制自己的在线形象并开始按照自己的方式构建在线店面。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
Social Places
socialplaces.io
营销技术机构，专门从事多地点品牌的列表、声誉、社交、广告和预订。 Social Places 的价格对于特许经营商来说是负担得起的，并提供实践服务来实施和推动本地营销策略。产品套件包括列表 - 跨渠道设置、优化和管理位置页面。声誉 - 集中并响应多个渠道的反馈。社交 - 大规模上传、管理和批准本地化内容。广告 - 跨 100 多个平台的付费媒体和数据可视化。 Bookings - 专为特许经营商构建的预订和预约软件。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款适用于 B2B SaaS 企业的一体化客户成功软件，旨在推动客户保留和增长。 Reptrics 专为积极主动的客户成功团队和执行领导者而构建，用于管理客户入职和续订、减少客户流失并增加扩展机会。 Reptrics 使客户成功团队能够成为收入中心而不是成本中心。通过使用剧本自动化以客户为中心的工作流程，帮助管理整个客户生命周期的成功。以客户为中心的数据平台，用于监督帐户健康状况并实时解决客户流失风险。总部位于佛罗里达州，成立于 2019 年，是风投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客户的信赖，可在 90 天内以最快的速度实施技术堆栈，从而提高 MRR（每月保留率）并最大化生命周期价值 (LTV)。
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一个易于使用的平台，可在 30 多种基于位置的服务中管理公司的业务信息和评论：地图、搜索引擎、所有流行的目录、GPS 设备和社交网络。 RocketData 将有关您公司的信息添加到这些服务中，自动发现错误、修复错误并保护您的数据。 RocketData 还可以帮助您的企业与本地客户进行互动，无论他们在哪里交谈。该平台监控和收集客户反馈，并提供从单一界面回答问题的工具。我们的集成列表包括 Google 地图、Apple 地图、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地图、OpenSreetMap、Navitel、Osmand、Tomtom、Uber 以及许多其他集成以及本地集成对于每个地区。使用我们的服务，公司可以完全控制流行的基于位置的服务中的数字信息，并提高在线可见度和客流量。
DashLoc
dashloc.com
DashLoc 是一个革命性的超本地化列表平台，以无缝高效的方式将本地企业与附近的客户联系起来。凭借其用户友好的界面和地理定位功能，DashLoc 使用户能够发现在其附近运营的企业并与之互动。本地企业可以在 DashLoc 上创建详细的个人资料，包括企业名称、地址、联系方式、营业时间以及其产品或服务的简要描述等基本信息。他们还可以展示特别优惠、优惠和促销活动来吸引潜在客户。客户可以通过访问其附近的企业、服务和活动的精选列表来受益于 DashLoc。他们可以留下评论和评级，培育一个充满活力的社区，其中有价值的反馈可以推动改进并建立信任。 DashLoc 在提高当地企业的知名度和客流量方面发挥着关键作用，从而增加了增长机会。通过帮助消费者做出明智的决定，该平台培养了强烈的本地支持和联系感。在当今的数字时代，DashLoc 作为超本地化列表平台的存在已变得不可或缺，它弥合了本地企业与其所服务的社区之间的差距。随着 DashLoc 的不断发展和扩张，它仍然致力于促进当地商业、丰富社区并简化企业和客户在社区内的互动方式。
Digitaleo
digitaleo.com
该平台让本地营销变得更容易。 从客户评论审核和社交网络管理到赞助活动和本地知名度，Digitaleo 帮助网络和品牌为其销售点带来更多流量！
iReview
ireview.com
iReview：您值得信赖的在线声誉管理合作伙伴在快速发展的数字环境中，企业认识到在线评论在塑造其成功方面所发挥的关键作用。输入 iReview——一个创新的在线声誉管理平台，旨在为数字时代的企业提供支持。主要特点： 1. 全面的声誉管理：iReview 为企业提供整体解决方案，帮助他们产生更多评论、获得更高的搜索引擎排名并提高在各个平台上的知名度。 90% 的在线客户在购买前都会咨询评论，因此 iReview 强大的声誉管理解决方案不可或缺。 2. 多方面的工具：该平台为企业提供了一套工具来生成、管理、监控、响应、审查和分析市场评论。除了传统的声誉管理之外，iReview 还与营销自动化平台（包括短信和电子邮件服务）无缝集成，将自己定位为旨在确保在顶级实体中占据显着位置的企业的多功能解决方案。 3. 为所有企业量身定制的解决方案：iReview 专为中小型企业和多地点企业而设计，可作为提高搜索排名和整体业务成果的催化剂。无论您是旨在建立更强大数字业务的本地企业，还是寻求简化和提高在线声誉的多地点企业，iReview 都能提供量身定制的解决方案来满足您的独特需求。 4. 真实结果，人类专业知识：iReview 的与众不同之处在于它致力于提供由真实人员支持的真实结果。 iReview 超越了典型的软件解决方案，将先进的工具与人类专业知识相结合。该平台用户友好，不需要用户具备专业知识。 iReview 的专业团队优化解决方案、监控进度并与用户合作，不断提高投资回报 (ROI)。 5. 企业和消费者联合起来：在 iReview，企业和消费者汇聚在一个共同的理解和目标促进共同成长的领域。这种和谐的关系带来了蓬勃发展的联系，使公司与其客户之间实现了共生进步。无论用户选择全方位服务还是自助服务，iReview 团队都致力于确保企业在数字化方面取得成功。在不断发展的数字环境中，iReview 成为企业支持的灯塔，提供技术和人类专业知识的动态融合，以成功应对在线声誉管理的复杂性。选择 iReview 作为您建立和管理在线声誉的值得信赖的合作伙伴。 www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
从一个平台管理您的品牌网络的本地数字营销：在线知名度、出版物、电子声誉和本地广告。
Mobal
mobal.io
通过更好的业务概况寻找、赢得并留住更多客户。 Mobal 可以自动化您的业务资料管理，以便您可以专注于更快地取得成果。 Mobals AI 支持的平台是最简单、最快的方法，可以轻松地让您的业务资料在所有主要在线目录中保持良好状态并保持最新状态。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 是一家品牌情报公司，通过人工智能驱动的深度倾听重新构想客户联系和声誉管理。我们使多地点品牌能够通过重要时刻的相关见解轻松推动实时影响。 Chatmeter 了解多地点和全渠道声誉管理的挑战，并创建了一个规模化的平台，为从本地所有者到执行领导层的每个人提供端到端的可见性。 Chatmeter 拥有 93% 的客户保留率，是零售、餐饮、医疗保健和金融服务行业等领域的首选品牌声誉合作伙伴。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - 适用于小型企业的排名第一的营销平台®。从设计、营销到 CRM，您所需的一切——为您的品牌加油®。由 Madwire® 提供支持 Marketing 360 是整合营销软件（技术）和专业营销服务（人才）的结合，所有这些都通过一个强大的平台提供。它拥有小型企业发展所需的一切，从设计、营销、CRM 和支付。该平台允许企业从一个界面访问和优化最重要的营销渠道，同时利用云中的人才（例如营销人员、设计师、开发人员、内容创建者和视频专业人士）按需执行营销。该平台提供全方位服务，并由经过认证的数字营销高管进行试点，以帮助促进品牌营销目标和目的。
Moz
moz.com
Moz Local 平台带来了强大的本地技术解决方案 - 推动更准确的列表管理、可操作的见解、重复删除的自动化和评论管理。 Moz Local 将帮助您比以往更好地拥有和管理您的物理位置数据。更深入的集成、更主动的位置管理以及以前手动流程的自动化将使您的生活更轻松。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的营销平台通过独特的数据驱动方法帮助特许经营商提高在搜索和社交媒体中的在线知名度。它使特许经营商能够从中央控制中心高效、无缝地管理营销工具、资产和数据。 PromoRepublic 已与 80 多个特许经营品牌、400 多个营销机构取得了成功，改善了 25,000 多个地点的成果，还简化了决策。 这是通过其数据驱动的 Copilot 解决方案实现的，该解决方案充当个人数据分析师，将本地营销数据转化为可操作的业务见解。 无论您是新兴品牌还是成熟的多地点品牌或品牌组合，PromoRepublic 都可以帮助您自动化和优化您的营销工作。 您的品牌如何利用 PromoRepublic？ * 将您的原始营销数据转化为商业智能。 * 提高您在本地搜索中的知名度。 * 确保品牌一致性。 * 有效管理本地化社交媒体营销。 * 在一处管理评论。 * 大规模优化列表。 * 将所有数据收集到一个仪表板中。 * 让加盟商参与本地营销。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一款屡获殊荣的客户反馈软件，可帮助企业转变客户体验。该平台从 100 多个评论网站收集评论数据，以呈现客户洞察，使品牌能够倾听、理解客户真正需要或想要的内容，并做出数据驱动的决策。
Solocal
solocal.com
BRIDGE 是 Solocal 的专有平台，可让您管理商店定位器以及状态管理。 我们的解决方案使网络主管及其销售点能够： - 受益于针对您的本地页面优化的自然引用 (SEO)，以便在搜索引擎上轻松找到， - 非常轻松地集中管理有关您的机构的本地信息主要网络中心（Google GMB、Facebook、Bing、PagesJaunes、Mappy、GPS 等）， - 管理您的意见（集中化和响应模型）， - 在 GMB、PagesJaunes、Facebook 上转发您的新闻和促销活动，以确保全国和地方沟通， - 咨询您的受众和联系表现，并根据您授予的权限级别访问报告。超过 25 名客户关系专家每天为我们的 500 个品牌网络提供支持。品牌网络，全球化思维，本土化行动！
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
DigitalMaas
digitalmaas.com
我们是一个全球本地营销平台，供企业用来优化其在多个搜索平台（例如 Google 我的商家、Apple、Facebook 和 Bing）上的位置信息。我们是一个全球本地营销平台，供企业用来优化其在多个搜索平台上的位置信息。多个搜索平台，例如 Google My Business、Apple、Facebook 和 Bing。
Uberall
uberall.com
Uberall 是一个多地点营销平台，可以让像您这样的企业轻松被发现、被选择并将搜索转化为销售。我们的解决方案管理着超过 150 万个地点，并且 Uberall 管理的列表出现在 194 个国家/地区，并且还在不断增加。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是面向多地点企业的领先联合营销云。我们帮助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企业以品牌导向、本地完善和数据互联的方式，在所有地点和数字渠道中实现营销工作的自动化和规模化。通过使用一流的生成式人工智能和机器学习，SOCi Genius 平台为多地点企业提供可行的见解和建议，同时大规模自动化其最重要的工作流程。借助 SOCi，企业可以增强其在本地搜索和社交页面上的数字影响力，同时保护其在线声誉，从而提高客户参与度和市场领先结果。 SOCi 的可扩展和集中式平台技术为多地点和多家族企业提供了管理本地化营销工作所需的一切工具，包括： 直观的仪表板 - 登录 SOCi 后，用户会看到一个高级、全面且易于阅读的仪表板，突出显示使用 SOCi 的所有位置的分析、内容性能、需要关注的对话和评论、最近的评论等等！ * 列表：通过确保数百或数千个企业列表中的信息准确一致，将您的本地搜索可见性提升到新的高度。 * 倾听：发现并建立真实的内容策略、丰富的受众档案，并通过倾听证明您的营销策略的投资回报率。聆听竞争对手的声音、创建情绪分析和用户生成的内容，所有这些都来自 SOCi。 * 本地页面/定位器：跨数千个搜索优化页面提供从认知到转化的品牌和本地化消费者旅程。 * 评论：协调品牌一致的评论响应、跟踪评论情绪并监控竞争声誉洞察，以改变您在任何地方的声誉。 * 社交：使企业和本地团队能够对社交活动做出品牌响应，并通过简化的多地点工作流程发布表现最佳的社交内容。 * 调查：利用面向本地营销人员的最强大的调查解决方案主动征求和管理客户反馈，从而留住并发展您的客户。 * 广告：使多地点营销人员能够有效管理本地化社交广告活动，并在数百或数千个地点增加帖子。 * SmartBot：通过 Facebook Messenger 和 Google Business Messages 帐户、短信功能上的自动聊天机器人，推动实时参与并在所有地点 24/7 生成潜在客户。在几分钟内轻松大规模构建本地化主题，并开始捕获客户信息，不错过潜在的潜在客户。 * 洞察和报告：找出哪些地点表现良好，哪些地点表现不佳，并利用这些洞察来支持您的本地化营销策略。通过多种交付选项定制高度可视化、引人入胜的报告。 SOCi Go（移动应用程序）：您喜爱的相同核心 SOCi 平台，现在在移动设备上。随时在任何移动设备上发布内容、回复客户并接收通知。 SOCi 充当管理数以万计的本地页面的基础设施。 SOCi 与 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google My Business、Yelp 等顶级搜索、社交媒体和声誉管理网络完全集成。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
UpCity
upcity.com
UpCity 是一种资源，可帮助企业与他们信任的 B2B 服务提供商建立联系。我们在企业和服务提供商之间建立并促进成功的关系。 UpCity 拥有超过 70,000 家上市供应商（从营销机构、会计师事务所到人力资源顾问等），近 200 万家企业（并且还在不断增加）已访问 UpCity 来寻找满足其需求的最佳合作伙伴。我们的使命是促进成功的关系，因此我们创建了专有的数据驱动的推荐性评级，以帮助指导我们在每个本地市场和全国范围内排名和推荐顶级服务提供商。
GoSite
gosite.com
GoSite 为推动美国经济的小型企业创造简化的技术。我们的软件使他们能够在一个地方拥有在数字时代与客户联系所需的一切。我们基于云的移动和网络工具套件改变了客户随时随地开展业务的方式。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到客户、选择客户和客户客户。被发现： - 存在管理：在主目录、GPS、搜索引擎、社交网络和意见网站上自动广播您商店的信息。 - 商店定位器：使用商店定位器和每个位置的可自定义页面来优化您的网站。让您的销售点在与您的活动相关的查询中脱颖而出。获得选择： - 评论管理：集中您列表中留下的评论，无论它们来自 Google、TripAdvisor 还是 Facebook。获取定期报告、分析报告并从单一界面做出响应。 - 评价增强器：鼓励满意的客户通过短信邀请在 Google 商家资料上留下正面评价。获取客户： - 消息：集中从 Google 商家资料、Facebook Messenger 和 Instagram 收到的消息，并轻松集中或本地回复它们！
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企业品牌本地营销领域的领导者，为本地体验 (LX) 平台提供支持，该平台是一套全面、无缝集成的交钥匙本地营销和客户体验 (CX) 解决方案，可在整个品牌范围内大规模提供有影响力的超本地化体验在场。世界领先的多地点品牌（零售商、餐馆、酒店、金融服务、医疗保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技术和本地营销专业知识来提高知名度以及积极的、可衡量的在线和实体店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。