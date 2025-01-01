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牲畜管理软件使农民能够有效地记录和监控动物从出生到销售的整个生命周期。虽然“牲畜”通常指牛，但它也包括其他动物，如鸡、猪、山羊，甚至兔子。这些工具有助于管理动物库存，跟踪数量、身高、体重、健康状况和生育能力等详细信息。许多牲畜管理系统还包括计算饲料成本和评估绩效指标的功能。此外，他们通常提供报告功能以提供有价值的见解，并可能包括财务跟踪以监控牲畜销售的利润。这些解决方案可以与作物管理软件一起使用，也可以集成到更广泛的农场管理系统中。