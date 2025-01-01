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牲畜管理软件使农民能够有效地记录和监控动物从出生到销售的整个生命周期。虽然“牲畜”通常指牛，但它也包括其他动物，如鸡、猪、山羊，甚至兔子。这些工具有助于管理动物库存，跟踪数量、身高、体重、健康状况和生育能力等详细信息。许多牲畜管理系统还包括计算饲料成本和评估绩效指标的功能。此外，他们通常提供报告功能以提供有价值的见解，并可能包括财务跟踪以监控牲畜销售的利润。这些解决方案可以与作物管理软件一起使用，也可以集成到更广泛的农场管理系统中。
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Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite是一款综合的农场管理软件，帮助农民跟踪牲畜与作物，管理财务，优化农业业务运营。
Mobble
mobble.io
Mobble是一款农场管理应用，专为畜牧业者设计，简化记录管理和团队沟通，提高合规性，提升农场运营效率。
Breedr
breedr.co
Breedr是一款牲畜和肉牛管理软件，帮助育种者高效管理数据，优化育种策略，提升牛群质量。
Agrinous
agrinous.com.au
Agrinous是一个云平台，提供农业销售和后台管理功能，自动生成销售数据，支持自定义销售材料，提升工作效率。
Ranchr
ranchr.ag
Ranchr是一个移动和网页软件，帮助用户监控其牛群，以实现更智能、更高效的养牛管理。
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb是一款牲畜管理软件，旨在提高农业运营效率，通过实时数据分析帮助农民优化管理和决策。
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