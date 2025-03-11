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直播商务软件使公司能够通过直播视频流来推广和销售产品。这种购物方式比传统电子商务更具吸引力，增强了买家和卖家之间的互动。提高参与度通常会带来更高的转化率和在线销售额的增加。提供推荐或产品演示的营销和销售专业人士、影响者和消费者都可以从该软件中受益。为了获得最大的效率，买家和任何对特色产品感兴趣的人都必须能够轻松访问实时商务平台。这种可访问性使卖家能够跟踪潜在的未来客户，有助于有针对性的营销工作。
提交新应用
Klarna
klarna.com
克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一个用户生成内容管理平台，帮助品牌与消费者互动，管理广告系列并提高参与度。
EasyStore
easystore.co
EasyStore是一个统一的电商平台，帮助商家在网上和线下销售，简化了多渠道的销售流程和管理。
Dacast
dacast.com
Dacast是一个集成的视频流媒体平台，支持企业广播内容并实现货币化，提供安全的流媒体和分析功能。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
Brandlive
brandlive.com
Brandlive 是一款平台，帮助用户创建高质量的视频体验，适用于网络研讨会、活动和会议，提升内容吸引力。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps是一个AI驱动的移动电商平台，帮助在线商店创建本机移动应用，提升销售和客户参与，支持多货币和自动推送通知。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream是一款为全球品牌和零售商提供用户生成内容和社交购物体验的全能平台，帮助消费者发现产品并作出购买决策。
Bambuser
bambuser.com
Bambuser是一个实时视频流平台，允许品牌通过互动视频和购物链接增强电子商务体验，并与观众实时沟通。
MikMak
mikmak.com
MikMak是一个电商加速平台，为多渠道品牌提供分析和电商软件，帮助品牌理解消费者行为并优化在线销售。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold是一款专注于实时视频销售的综合平台，帮助企业在社交媒体上进行在线销售和客户互动。
Immerss
immerss.live
Immerss是一款可购物的直播视频和聊天SaaS平台，商家可以与在线客户直接连接，增强客户互动并提高转化率。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播和视频购物SaaS应用，支持在网站、博客、邮件、短信及社交媒体上进行视频购物。视频可直接结账。
Toolio
toolio.com
Toolio是一个基于云的销售和库存计划平台，帮助零售商自动化流程、优化库存并支持远程协作。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi是一款移动优先的对话式销售和营销平台，帮助企业提升在线客户互动、销售转化率和用户体验。
degpeg
degpeg.com
Degpeg是一个云端直播商务平台，支持在多个社交平台上进行实时销售和互动，提升客户体验和购物便利性。
Livescale
livescale.tv
利用社交商务平台 Livescale 提高销售额、掌握客户参与度并大幅提升转化率。加入动态革命。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一种电子商务自动化解决方案，可帮助品牌和分销商提高绩效、实现业务流程自动化并实现国际化发展。 Lengow 平台是全球在线零售商在所有分销渠道（市场、比较购物引擎、联属平台和展示/重定向平台）上销售的产品实现强大盈利能力和知名度的关键。自 2009 年以来，Lengow 已将 1,600 多家合作伙伴整合到其解决方案中，为其遍布全球 42 个国家的 4,600 家零售商和品牌提供强大的平台。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
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Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
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