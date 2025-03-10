直播商务软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
直播商务软件使公司能够通过直播视频流来推广和销售产品。这种购物方式比传统电子商务更具吸引力，增强了买家和卖家之间的互动。提高参与度通常会带来更高的转化率和在线销售额的增加。提供推荐或产品演示的营销和销售专业人士、影响者和消费者都可以从该软件中受益。为了获得最大的效率，买家和任何对特色产品感兴趣的人都必须能够轻松访问实时商务平台。这种可访问性使卖家能够跟踪潜在的未来客户，有助于有针对性的营销工作。
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Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。 我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将所有联系渠道（例如视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话）整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。 我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特定行业的见解和专业知识。我们在与电信、汽车、旅游、保险和银行领域的全球企业密切合作方面拥有无与伦比的经验。 我们的解决方案已成功实现： * 7 亿次展示， * 4700 万次点击， * 18M 呼叫请求， * 1000万次对话 迄今为止，我们已向全球客户交付了超过 150 万份销售额。我们才刚刚开始！ Whisbi 将人际互动置于在线客户体验的中心，并提高数字营销活动的投资回报率。它使品牌能够更好地利用其网站流量、提高 NPS 分数、通过 CX 实现差异化并增加在线销量。我们与最好的营销和销售解决方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，帮助为整个客户旅程提供更强大的洞察。 从本质上讲，Whisbi 使现代营销和销售团队能够提供多渠道体验，支持和补充现有的数字商务系统。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps是一个AI驱动的移动电商平台，帮助在线商店创建本机移动应用，提升销售和客户参与，支持多货币和自动推送通知。
Livescale
livescale.tv
利用社交商务平台 Livescale 提高销售额、掌握客户参与度并大幅提升转化率。加入动态革命。
Immerss
immerss.live
Immerss 是一个完全可购物的实时视频和聊天 SaaS 平台，使各种规模的商家能够直接与在线客户无缝连接。使用 Immerss 的商家可以享受无与伦比的客户参与度，并在转化、AOV 和回报方面看到可衡量的结果。轻松取悦在线客户并与他们建立持久的关系。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一种电子商务自动化解决方案，可帮助品牌和分销商提高绩效、实现业务流程自动化并实现国际化发展。 Lengow 平台是全球在线零售商在所有分销渠道（市场、比较购物引擎、联属平台和展示/重定向平台）上销售的产品实现强大盈利能力和知名度的关键。自 2009 年以来，Lengow 已将 1,600 多家合作伙伴整合到其解决方案中，为其遍布全球 42 个国家的 4,600 家零售商和品牌提供强大的平台。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播和视频购物 SaaS。您的视频内容可以在您的网站、博客、电子邮件、短信、第 3 方网页上购买，现在也可以在社交媒体（Instagram、Facebook、Youtube）上购买！这是您的数据，您的电子商务。每个视频都成为您电子商务的视频内结帐的延伸。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是面向全球品牌和零售商的一体化用户生成和社交购物体验平台。 它们解决了吸引现代消费者在网上购物时寻求真实和个性化体验的挑战。他们帮助他们发现新产品并支持他们的购买决定。 StoryStream 的人工智能平台可自动众包来自品牌社区的真实图像和视频内容，并转化为高度吸引人的购物体验，可以轻松嵌入电子商务店面和社交媒体平台。 主要解决方案包括： * UGC 和社交内容画廊 * 选购造型 * 购物视频 * 直播视频购物 * 视觉客户评论
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避免缺货，并通过智能需求预测和自动补货管理改善现金流 - 分配：您可以完全控制库存智能洞察自动Toolio 是一家全球性企业，总部位于纽约，在伊斯坦布尔设有办事处，由前沃尔玛二次创业者团队创建，并得到顶级风险投资家和服装行业高管的支持。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Bambuser
bambuser.com
Bambuser是一个实时视频流平台，允许品牌通过互动视频和购物链接增强电子商务体验，并与观众实时沟通。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
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克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。
degpeg
degpeg.com
DEGPEG是一个基于云的实时商务平台，它通过在Web＆Mobile上的多流程通过更好的客户体验来增加和增强任何产品 /服务的在线销售和营销，同时支持30多个社交平台。 产品： <>实时通信平台 实时通信平台可帮助企业通过音频和视频互动实时与潜在客户建立联系。它有效地将潜在客户转换为销售，从而创建了促进信任的个性化互动。通过弥合离线商店和在线消费者之间的差距，它可以确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话，简化流程并提高客户满意度来提高操作效率。 特征： *聊天收件箱 *致电路由 *跟踪位置 *添加通话的人 *致电记录 *与Web＆App集成 *屏幕共享 <>直播电视 DEGPEG赋予品牌启动他们的直播电视，从而在单个仪表板上的各个平台上启用了多式电视。此外，品牌可以在多个社交媒体平台上直播的同时，无缝地将CTA添加到其网站上。 特征： *多分配 *综合商业 *组织活动 *实时聊天 <>购物视频 它使观众可以直接购买视频中展示的产品或服务，从而增强购物体验。 特征： *视频购物 *交互式产品链接 *通话行动按钮
Brandlive
brandlive.com
Brandlive 是一款平台，帮助用户创建高质量的视频体验，适用于网络研讨会、活动和会议，提升内容吸引力。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
EasyStore
easystore.co
EasyStore是一个统一的电商平台，帮助商家在网上和线下销售，简化了多渠道的销售流程和管理。
Syte
syte.ai
Syte是一个产品发现平台，利用视觉AI增强电子商务体验，包括视觉搜索、个性化建议和自动标签。
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octoly.com
Skeepers是一个用户生成内容管理平台，帮助品牌与消费者互动，管理广告系列并提高参与度。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。
Dacast
dacast.com
Dacast是一个集成的视频流媒体平台，支持企业广播内容并实现货币化，提供安全的流媒体和分析功能。
MikMak
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MikMak 是全球领先的多渠道品牌电子商务加速平台，提供分析和电子商务支持软件，帮助产品制造商和 CPG 公司了解消费者的在线行为、确定营销资金的最佳用途并推动在线销售。