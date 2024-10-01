直播商务软件 - 最热门应用 - 毛里求斯

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
直播商务软件使公司能够通过直播视频流来推广和销售产品。这种购物方式比传统电子商务更具吸引力，增强了买家和卖家之间的互动。提高参与度通常会带来更高的转化率和在线销售额的增加。提供推荐或产品演示的营销和销售专业人士、影响者和消费者都可以从该软件中受益。为了获得最大的效率，买家和任何对特色产品感兴趣的人都必须能够轻松访问实时商务平台。这种可访问性使卖家能够跟踪潜在的未来客户，有助于有针对性的营销工作。
提交新应用
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为...
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Dacast
dacast.com
Dacast 提供完全集成的自助视频平台，用于直播视频和点播 (VOD) 流媒体。 Dacast OVP 可让广播公司托管视频内容并在几分钟内开始流式传输。其白标解决方案允许用户控制他们的直播和点播内容。我们通过易于使用的全方位服务平台或通过我们的 Broadcaster API 帮助超过 300,000 个组织传输实时视频、降低带宽成本并提高广播质量。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一个由人工智能驱动的综合性移动商务平台，使在线商店能够使用完全原生的移动应用程序扩大移动收入、提高转化率并提高保留率。我们相信利用人工智能、机器学习、语音报告等尖端技术实现整个移动商务的自动化。
Bambuser
bambuser.com
我们是排名第一的视频商务平台，通过视频内容的魔力，让品牌能够立即获得受众的转化、反馈和参与。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是面向全球品牌和零售商的一体化用户生成和社交购物体验平台。 它们解决了吸引现代消费者在网上购物时寻求真实和个性化体验的挑战。他们帮助他们发现新产品并支持他们的购买决定。 StoryStream 的人工智能平台可自动众包来自品牌社区的真实图像和视频内容，并转化为高度吸引人的购物体验，可以轻松嵌入电子商务店面和社交媒体平台。 主要解决方案包括： * UGC 和社交内容画廊 * 选购造型 * 购物视频 * 直播视频购物 * 视觉客户评论
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。 我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将所有联系渠道（例如视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话）整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。 我们为销售和营销提供世界一流的对话...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避...
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 这个打造提升视频体验的平台，将电视的魔力带入您的网络研讨会、活动和会议。无论是每月的网络研讨会、产品发布会、投资者会议还是年度最大的活动，我们都能帮助公司将任何规模和复杂性的项目从无聊变成值得一看的项目。 Brandlive 提供独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容、体贴供应商并减少支出，同时推动最重要的受众采取行动。访问brandlive.com 了解更多信息。
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球领先的多渠道品牌电子商务加速平台，提供分析和电子商务支持软件，帮助产品制造商和 CPG 公司了解消费者的在线行为、确定营销资金的最佳用途并推动在线销售。
Livescale
livescale.tv
利用社交商务平台 Livescale 提高销售额、掌握客户参与度并大幅提升转化率。加入动态革命。
Immerss
immerss.live
Immerss 是一个完全可购物的实时视频和聊天 SaaS 平台，使各种规模的商家能够直接与在线客户无缝连接。使用 Immerss 的商家可以享受无与伦比的客户参与度，并在转化、AOV 和回报方面看到可衡量的结果。轻松取悦在线客户并与他们建立持久的关系。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一种电子商务自动化解决方案，可帮助品牌和分销商提高绩效、实现业务流程自动化并实现国际化发展。 Lengow 平台是全球在线零售商在所有分销渠道（市场、比较购物引擎、联属平台和展示/重定向平台）上销售的产品实现强大盈利能力和知名度的关键。自 2009 年以来，Lengow 已将 1,600 多家合作伙伴整合到其解决方案中，为其遍布全球 42 个国家的 4,600 家零售商和品牌提供强大的平台。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播和视频购物 SaaS。您的视频内容可以在您的网站、博客、电子邮件、短信、第 3 方网页上购买，现在也可以在社交媒体（Instagram、Facebook、Youtube）上购买！这是您的数据，您的电子商务。每个视频都成为您电子商务的视频内结帐的延伸。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。