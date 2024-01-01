直播商务软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
直播商务软件使公司能够通过直播视频流来推广和销售产品。这种购物方式比传统电子商务更具吸引力，增强了买家和卖家之间的互动。提高参与度通常会带来更高的转化率和在线销售额的增加。提供推荐或产品演示的营销和销售专业人士、影响者和消费者都可以从该软件中受益。为了获得最大的效率，买家和任何对特色产品感兴趣的人都必须能够轻松访问实时商务平台。这种可访问性使卖家能够跟踪潜在的未来客户，有助于有针对性的营销工作。
提交新应用
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Dacast
dacast.com
Dacast 的视频流软件是领先的在线视频和托管平台。利用视频 API 和 24/7 支持流式传输直播和点播视频。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话等所有联系渠道整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一个综合性的人工智能驱动的移动商务平台，它使在线商店能够使用完全原生的移动应用程序来扩大移动收入、提高转化率并提高保留率。我们相信利用人工智能、机器学习、语音报告等尖端技术实现整个移动商务的自动化。
Livescale
livescale.tv
利用社交商务平台 Livescale 提高销售额、掌握客户参与度并大幅提升转化率。加入动态革命。
Immerss
immerss.live
Immerss 是一个完全可购物的实时视频和聊天 SaaS 平台，使各种规模的商家能够直接与在线客户无缝连接。使用 Immerss 的商家可以享受无与伦比的客户参与度，并在转化、AOV 和回报方面看到可衡量的结果。轻松取悦在线客户并与他们建立持久的关系。
Lengow
lengow.com
Lengow 是一种电子商务自动化解决方案，可帮助品牌和分销商提高绩效、实现业务流程自动化并实现国际化发展。 Lengow 平台是全球在线零售商在所有分销渠道（市场、比较购物引擎、联属平台和展示/重定向平台）上销售的产品实现强大盈利能力和知名度的关键。自 2009 年以来，Lengow 已将 1,600 多家合作伙伴整合到其解决方案中，为其遍布全球 42 个国家的 4,600 家零售商和品牌提供强大的平台。
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly 是一款直播和视频购物 SaaS。您的视频内容可以在您的网站、博客、电子邮件、短信、第 3 方网页上购买，现在也可以在社交媒体（Instagram、Facebook、Youtube）上购买！这是您的数据，您的电子商务。每个视频都成为您电子商务的视频内结帐的延伸。
StoryStream
storystream.ai
StoryStream 是一个视觉商务平台，专门从事用户生成内容、生物链接和实时视频购物。品牌和零售商使用 StoryStream 为其客户提供更具吸引力、真实性和身临其境的方式来发现和购买产品，从而使在线购物变得更加人性化。
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避...
Bambuser
bambuser.com
我们是排名第一的视频商务平台，通过视频内容的魔力，帮助品牌获得受众的即时转化、反馈和参与。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
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利用 Brandlive 这个打造提升视频体验的平台，将电视的魔力带入您的网络研讨会、活动和会议。无论是每月的网络研讨会、产品发布会、投资者会议还是年度最大的活动，我们都可以帮助公司将任何规模和复杂性的项目从无聊变成值得一看的项目。 Brandlive 提供独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容、体贴供应商并减少支出，同时推动最重要的受众采取行动。访问brandlive.com 了解更多信息。
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加速多渠道品牌的电子商务。 MikMak 提供电子商务营销分析和电子商务支持软件，以加速品牌的在线销售。