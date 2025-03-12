实时聊天软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
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Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Podium
podium.com
讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk是一个客户服务软件，帮助企业通过多个渠道管理客户沟通，支持票务管理和自动化流程。可移动访问，适合各种规模企业。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk是一个客户支持平台，通过统一票务系统和自动化功能简化客户查询管理，提高团队协作和支持效率。
Brevo
brevo.com
Brevo是一款综合销售和营销平台，提供电子邮件、实时聊天和社交媒体管理等功能，帮助企业提升客户支持和销售。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp是一个实时聊天和聊天机器人平台，帮助企业与客户互动，自动化销售并改善用户体验。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个针对电子商务业务的客户服务平台，整合多渠道通信，提供自动化支持和个性化客户体验。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot是一个开源客户支持解决方案，帮助企业通过多个渠道（如网站、社交媒体和邮件）与客户沟通。
Help Scout
helpscout.com
Help Scout是一款面向客户的支持软件，通过电子邮件和在线聊天提供个性化服务，并集成知识库和团队协作功能。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户 engagement 平台，提供实时聊天、访客追踪与分析，帮助企业与客户即时互动并提升销售转化率。
Tidio
tidio.com
Tidio是客户服务软件，提供实时聊天、聊天机器人和AI支持，帮助企业提高客户支持和销售。适用于各种平台和社交媒体。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免费的实时聊天应用，允许用户监控和与网站访问者聊天，支持无限制的代理和多站点添加。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一个支持销售和营销的B2B数据库和情报平台，提供公司和联系人信息，帮助企业提升客户获取与增长。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一个无代码平台，帮助用户创建移动应用、网站和其他数字解决方案，适合不同业务需求。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat是一款对话互动解决方案，支持多渠道客户沟通，提供无代码聊天机器人，帮助企业实现自动化和个性化服务。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
Five9
five9.com
Five9是一款基于云的联系中心软件，提供多渠道客户互动、劳动力管理及实时分析，帮助企业优化客户服务体验。
Chatway
chatway.app
Chatway是一款实时聊天应用，帮助企业通过网站与客户互动，提供支持和解决问题，适用于多种设备和语言。
Crisp
crisp.chat
Crisp是一个多渠道客户支持平台，提供即时沟通工具，帮助企业改善客户体验和支持效率。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一个安全的团队沟通平台，支持实时消息、视频通话和自我托管，适合注重数据隐私的组织。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是一款在线声誉管理和客户体验平台，帮助企业监控评论、集成社交媒体、管理客户互动和优化业务信息。
LiveChat
livechat.com
LiveChat是一个客户服务平台，提供在线聊天和分析功能，帮助企业与客户实时交互并提升在线支持。
Signals
getsignals.ai
Signals是一款潜在客户生成和人工智能平台，帮助您了解网站访客的行为，吸引准备购买的访客，无需填写表单。
Chative
chative.io
Chative.IO 是一个多渠道消息平台，提供AI支持的客户服务解决方案，帮助企业通过社交渠道与客户沟通和销售。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise是一个客户服务平台，可整合电子邮件、短信、社交媒体等多渠道通讯，简化客服管理与团队协作。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一款基于云的统一客户服务平台，支持30多种数字和社交渠道，为客户和代理提供无缝体验，提升运营效率。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago是一个客户参与平台，帮助企业自动化营销流程，优化客户互动，提高收入与转化率。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款协作电子邮件管理应用，整合团队收件箱和聊天，支持自动化工作流程和多种工具集成。
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam是一个多功能网络研讨会平台，支持实时研讨会、互动和分析，最多可容纳5000名与会者，方便用户进行在线演示。
Engati
engati.com
Engati 是一个聊天机器人和实时聊天平台，允许用户在多个渠道上快速创建和部署自定义聊天机器人，无需编程。
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly是一款多渠道客户沟通平台，整合实时聊天、WhatsApp、Facebook Messenger等，帮助企业高效管理客户支持。
Consolto
consolto.com
Consolto是一款为中小企业和自由职业者设计的视频聊天客户关系管理平台，简化视频咨询和销售会话的管理。
Social Intents
socialintents.com
社交意图是用于Microsoft Teams、Slack和ChatGPT的实时聊天工具，集成聊天机器人与人工客服，简化客户沟通。
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller 是一个整合多种沟通渠道（网页电话、聊天、回拨、社交消息应用）的平台，帮助企业提升客户满意度和成功率。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat是一款用于在线企业的实时聊天应用，支持多语言和跨平台沟通，集成聊天、电话、邮件等客户互动。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox是一个综合通信解决方案，利用WhatsApp Business API增强客户互动，简化销售流程并自动化客户交流。
Haptik
haptik.ai
Haptik是一个对话AI平台，通过个性化的对话体验帮助品牌提高客户互动和转化率，支持多语言和多个渠道。
Qualified
qualified.com
Qualified 是一个连接 Salesforce 的管道生成平台，帮助销售团队通过公司网站识别买方意图并进行实时销售对话。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。
Chaport
chaport.com
Chaport是一款综合性消息平台，提供实时聊天、聊天机器人和知识库，帮助企业与客户互动，提高销售和服务水平。
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport是一款服务台软件，管理售后客户体验，提升客户满意度，减少流失，支持票务管理、实时沟通及客户数据分析。
Charla
getcharla.com
Charla应用程序提供实时聊天功能，支持请求管理，知识库，客户反馈收集及分析，性能监控，以及与多个平台的集成。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch是一个集成客户沟通平台，提供实时聊天、电子邮件营销、知识库等工具，帮助企业提升客户支持和营销效果。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一个集销售跟踪、联系人管理、营销自动化和客户服务于一体的客户关系管理工具，适合中小型企业使用。
Kindly
kindly.ai
Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow是一个AI驱动的全渠道对话平台，帮助企业通过各种消息渠道与客户无缝互动，实现个性化客户体验。
Rake
rake.ai
Rake 是一款集成聊天小部件的网站访客互动工具，具有团队通信、跨渠道聊天、访客监控和任务管理功能。
Drift
drift.com
Drift是一个客户通信平台，提供实时聊天和聊天机器人功能，帮助企业与客户互动并提升销售效率。
Userlike
userlike.com
Userlike是一个客户消息和支持自动化的软件，整合多渠道消息，支持实时聊天和AI聊天机器人，确保数据保护和合规性。