找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
提交新应用
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的产品）可帮助企业使用现代和直观的软件来毫不费力地为客户提供客户支持。 Freshdesk将请求通过电子邮件，网络，电话，聊天，消息传递和社交请求转换为门票，并跨渠道统一票务分辨率。此外，强大的自动化和AI功能（例如自动化门票分配，优先考虑机票，代理协助，甚至发送罐头响应），有助于简化支持流程。 Freshdesk还可以增强团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测性支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供了发展业务所需的见解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk可以通过电话，电子邮件，实时聊天，SMS文本，社交媒体等来帮助企业管理客户沟通。它还可以帮助您根据其部门或团队将呼叫分配给代理商，自动向客户熟悉的代理商路由电话，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。用Zoho Desk将您的客户服务号码连接起来，并在应用程序中拨打/接收电话。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业而设计，可在每个增长阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias使用尖端的自动化和AI功能，彻底改变了在线存储如何通过Omnichannel支持，CHAT，宏，规则，支持性能和收入统计数据来简化客户之旅。 Gorgias目前在电子商务领域为13,000多家商人提供服务，包括史蒂夫·麦登（Steve Madden），格洛西尔（Glossier），布鲁玛特（Brümate）和Tushy。戈尔吉亚斯（Gorgias）很荣幸能成为一家认证的B公司，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
Help Scout
helpscout.com
帮助侦察兵是考虑到您的客户设计的。提供电子邮件和实时聊天，并具有个人风格，并在客户需要的地方正确提供帮助内容。 客户体验很简单，培训人员毫无痛苦，但是帮助Scout仍然具有您提供大规模支持所需的所有强大功能。凭借最佳的课堂报告，集成的知识库，50多个集成和强大的API，可以帮助您的团队专注于真正重要的事情：您的客户。 在140多个国家 /地区，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140个国家 /地区的12,000多个客户信任Help Scout。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Consolto
consolto.com
Consolto的希望是，借助他们以SMB为中心的会议解决方案，任何人都可以提供高影响力的高度影响，甚至超过了大型组织提供的数字服务。根据concolto.com的说法，目前，使用客户端设置视频聊天可能会有些尴尬的过程，而当前的解决方案（例如Zoom，Skype或Google Hangouts）不是为客户场景而构建的。他们都需要：某种客户安装 - bummer。用户名/密码凭据 - 该darn密码在哪里？发送链接或电子邮件与潜在客户联系 - 乏味。增加联系人 - 隐私吗？几乎没有向后的功能。应该如何完成任何业务？这些解决方案解决的另一个重要方面是他们管理会议的能力。例如，Zoom不会从聊天中保存文本，因此会在会议期间写的重要说明和见解。这些类型的解决方案使管理销售或咨询会议变得困难。 CoSolto将他们的解决方案视为VCRM，这是一个基于视频的客户关系管理平台，旨在增强业务互动。它可以通过视频实时匿名，无接触式（不交换联系方式），无摩擦（无下载，没有凭据）实时通信。他们的产品可以作为网站小部件或通过个人页面启用的直接链接提供。 CoSolto易于安装解决方案（仅一行代码），满足了中小型企业和自由职业者的需求。这些功能包括符合时间表，应用程序内发票和付款，备忘录，会话转录（即将推出），类似CRM的后续通知，客户分析和持久消息传递，仅举几例。
LiveCaller
livecaller.io
网站缺乏沟通渠道会导致客户流失、满意度低、客户成功率极低甚至为零，而且一键语音通话对于跨行业企业的潜在价值巨大，因此 LiveCaller 通过提供一站式解决方案基本上解决了这些问题，将不同的通信渠道（网络呼叫、聊天、回拨、社交消息应用程序）组合到一个平台中。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的业务通信平台与Voice，SMS，电子邮件和WhatsApp的潜在客户和客户联系。具有100多个集成和AI魔术的自动化工作流程，并观察您的业务在自动驾驶仪上发展。 JustCall在全球6,000多家企业的信任下，为面向客户的团队提供了完美的客户互动。 最重要的功能要注意： *入站和出站电话 *发送并接收短信和MMS *销售拨号器（自动，预测和电源拨号器） * SMS工作流程 *短信机器人 *多级IVR *实时代理协助 * AI驱动的短信 * AI教练 *情感分析 * AI通话评分 *实时通话监视 *共享WhatsApp收件箱 *自动呼叫分布（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多个国家 /地区的商务电话号码
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-针对为需要对其通信的组织建立的高度监管的组织的安全协作，它可以在同事，合作伙伴，客户，社区，甚至平台之间进行协作，而无需妥协数据所有权，自定义或集成。在150多个国家和组织（例如德意志巴恩），美国海军和瑞士信托信托基金会（Credit Suisse Trust Rocket）等组织中，数以千计的用户每天都保持私密和安全。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
Chative
chative.io
Chative.IO 是一个由人工智能赋能的全渠道消息平台。我们使企业能够在人工智能和自动化的帮助下通过社交渠道直接销售。 为什么应该使用 Chative.IO？ - Chative 拥有交钥匙人工智能客户服务解决方案，适用于任何业务，只需点击即可运行！ - 免费无限的频道和消息，而且定价完全透明且适合启动。它还配有免费的移动应用程序！ - 为小型企业提供免费计划，并提供应用内支持。 - Chative 提供屡获殊荣的 UI 和 UX，将压缩信息的艺术与轻松的导航相结合！ - 过去 6 年来，我们一直是人工智能、聊天机器人和消息自动化领域的先锋力量。 Chatative.IO 为您做什么？ - 统一所有对话、客户、订单和产品目录，通过提高客户满意度来加速增长。 - 访问完整的客户背景、订单历史记录和活动详细信息，为忠诚度和重复购买提供定制支持。 - 通过日常消息应用程序实现直接销售，将访客转化为潜在客户。 - 借助人工智能和自动化，确保及时、个性化的客户服务并提高生产力。
Five9
five9.com
Five9 智能 CX 平台提供了一套全面的解决方案，可通过客户选择的渠道与客户互动，为经理提供有关联络中心绩效的见解和情报，并提升您的业务以提供更好的业务成果并为 CX™ 带来欢乐。我们的云原生、可扩展且安全的平台包括联络中心；全渠道参与；员工敬业度管理；通过 1,400 多个合作伙伴实现可扩展性；以及作为平台一部分嵌入的创新、实用的人工智能、自动化和旅程分析。 Five9 为全球 2,500 多个组织带来了人员、技术和合作伙伴的力量。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Rake
rake.ai
Rake 包括用于吸引网站访问者的聊天小部件 - 具有直接消息、频道对话的团队通信功能 - 各种平台上的全渠道聊天连接 - 网站访问者监控实时简单版本的 Google Analytics - 用于对话跟进的任务管理
Qualified
qualified.com
资格是使用Salesforce的收入团队的管道生成平台。领先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有资格通过利用其最大的销售和营销资产（公司网站）来发展其管道，以识别最有价值的买家，可识别购买者的意图，以及立即购买者的意图，以及立即识别的信号开始销售对话。使用合格的客户报告的销售会议增加了10倍，潜在客户转换增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基础上，将网站与Salesforce数据联系起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20个类别中排名第一。合格的总部位于旧金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley领导，并由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures资助。要了解更多信息，请访问合格网站。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免费的实时聊天应用程序，可让您在您的网站或免费的可自定义页面上监控访问者并与访问者聊天。 您可以拥有无限的代理并将他们添加到无限的站点，以便他们可以不受任何限制地与您的访问者进行通信。您的聊天记录将永远保留，直到您将其删除。 tawk.to 让超过 600 万人能够轻松地与数十亿客户进行沟通和交易——无论他们身在何处或如何付款。 当他们需要您时，您可以享受无限的消息传递、票务和您自己的知识库 — 全部 100% 免费。 tawk.to 的消息传递和客户管理软件易于在所有设备上使用，并与您的所有网站和登陆页面集成。 tawk.to 提供 iOS、Android、Windows 和 Mac OSX 应用程序，让您随时随地保持联系。 tawk.to 提供 24x7-365 实时支持。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。特工们笨手笨脚、心慌意乱。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供完全个性化的礼宾级客户服务。有了 Gladly，消费者可以在需要时自助，客户服务代理也可以成为超级英雄，从而提高效率和生产力。 Gladly 中的每一次对话都始于对客户的实时了解——他们是谁、他们的偏好、他们与品牌的对话和购买历史、在一个地方的每一次互动。通过原生内置的每个渠道（语音、电子邮件、短信、聊天、社交消息、自助服务），品牌可以与客户建立一个终生对话流。 Gladly 的客户是世界上最受欢迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。这些品牌和数百个品牌利用 Gladly 通过深厚的联系建立终身忠诚的客户。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件是完全可定制的，这使得它看起来和感觉起来就像您网站的自然组成部分。在获得潜在客户方面最强大的功能之一是自动问候，它允许您在访客联系支持团队之前向他们提供帮助。自动聊天邀请还可以根据客户的行为进行定制，从而改善客户对品牌的整体体验。通过 LiveChat，客户支持团队可以同时运行多个聊天会话。客服人员可以在客户点击“发送”按钮之前先睹为快，查看客户正在输入的内容，并使用预设回复，这有助于他们减少平均处理时间并取悦客户。为了使服务友好且个性化，客服人员可以在对话期间使用侧边栏中显示的客户详细信息。它提供了对客户最重要数据的急需洞察。代理可以标记每个聊天会话，这使他们能够在以后发现热门询问并改进他们的产品或服务。借助 LiveChat 的高级报告功能，支持和销售团队可以跟踪他们的绩效、发现改进、提高生产力，从而赢得满意的客户并享受更多销售。 LiveChat 有助于管理客户消息、自动化工作流程以及团队内协作。它支持聊天机器人，让品牌无需编码即可构建和启动对话式聊天机器人，并在客户服务方面脱颖而出。它还提供了一个自我知识库，可实现快速、轻松的自助服务。 LiveChat 提供 200 多个强大的集成，使企业能够扩展其现有工具的价值。它与流行的 CRM 解决方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、电子商务服务（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及消息应用程序（例如 WhatsApp 和 Facebook）无缝集成 - 允许同步客户数据并轻松地在一个地方保持通信。它支持支付服务，例如 PayPal 或 Stripe，允许客户直接通过聊天进行订单和付款。它与 Mailchimp 等电子邮件服务配合使用，帮助在聊天后收集和培养潜在客户。还有更多集成可以支持企业提供卓越的客户服务并促进销售。 LiveChat 团队随时准备提供 24/7/365 的协助。 LiveChat 的支持英雄通过快速响应问题、解决问题和提供解决方案来提供最佳的客户服务体验。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
typedesk
typedesk.com
罐头回复，超强！ typedesk 是一款领先的应用程序，可以节省一遍又一遍地输入相同内容所浪费的时间！创建日常句子和消息的文本模板，Typedesk 使您可以快速轻松地重复使用它们。 ➤ 工作原理 使用 / 字符，后接自定义快捷方式可以快速插入您的回复。例如，Typedesk 可以转变
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客户支持软件和消息传递平台。与更满意的客户进行更有意义的对话并更快地发展您的业务。
Chatway
chatway.app
Chatway使用其网站的实时聊天产品来改变在线客户互动。提供实时通信，可自定义的小部件和智能聊天机器人，可增强用户体验。查韦（Chatway）在各个设备之间做出反应，使企业能够有效参与，解决问题并转换潜在客户。提高您的在线状态并与Chatway建立持久的客户关系。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。 使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - 人工智能聊天机器人软件和脚本化聊天机器人构建器 - 知识库软件 - 水滴活动软件 - 客户关系管理软件 - 实时翻译（像当地人一样用客户的语言说话） - MagicType（查看客户实时输入的内容） - 屏幕共享（无需额外插件） - 多种集成（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 许多其他功能
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Capacity
capacity.com
每个公司都有需要支持的客户和员工。随着需求的增加，需要关注的票证、电子邮件和电话也随之增加，从而形成重复、昂贵且痛苦的支持流程，让客户等待，团队不堪重负。 Capacity 是一个支持自动化平台，它使用实用的生成式人工智能来转移票证、电子邮件和电话，以便您的团队可以尽最大努力工作。我们为全球 2,000 多家公司提供自助服务、座席协助以及营销活动和工作流程解决方案。 如今，Capacity 在单一平台上实现了聊天、短信、语音、网络、电子邮件、帮助台等方面的自动化支持，由 Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和 Textel 的技术和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 于 2017 年创立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我们自豪地将总部设在圣路易斯。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。 Capital、资助者俱乐部、世界创新实验室和 Y Combinator。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您的所有共享邮箱都可以在一个中心位置使用，以便您的组织获得对所有团队电子邮件的透明度和洞察力。对于每一位团队成员。在办公室、家里或远程团队。此外，Helpmonks 与每个电子邮件提供商合作，因此您可以继续使用您已经了解和使用的工具。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Charla
getcharla.com
立即与您的现场访问者建立联系，并提供最佳的销售和支持体验。 Charla实时聊天为您提供创建最佳客户旅程所需的一切。 ✔️与您的访客进行实时聊天和积极的对话✔️通过HelpDesk和门票管理您的支持请求✔quest✔️通过知识群收集和分析客户的反馈✔️通过dashboard和访问者的洞察力，insubly Base tossince Base✔️监视您的表现，并与iOS和Android Mobial Apps保持联系。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同类首个客户服务 CRM 平台，旨在通过优化整个客户服务旅程中的体验来管理高支持量。 Kustomer 通过自助服务实现 40% 的交互自动化，通过智能路由解决首次联系问题，并推动客户和客服人员之间的全渠道体验，从而帮助品牌快速解决所有数字渠道上的对话。我们的开放式 CRM 平台通过充当单一事实记录、管理和关联数据来驱动可扩展业务的智能流程，从而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整个平台中嵌入人工智能，以消除重复性任务、转移简单问题并提供令客户满意的支持体验。如今，Kustomer 已成为一些领先客户服务品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 总部位于纽约，由连续创业者 Brad Birnbaum 和 Jeremy Suriel 于 2015 年创立，已筹集超过 1.74 亿美元的风险投资，并得到了领先风险投资公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Gist
getgist.com
Gist 是企业用来营销、销售以及与客户沟通的一套工具。他们的使命是帮助营销、销售和支持团队在整个客户生命周期的每次交互中大规模创造出色的客户体验。如今，超过 10,000 家企业正在使用 Gist，而且他们才刚刚开始。客户使用它们与他们的潜在客户和客户交谈，并成为事实的中心来源。他们认为，他们正处于 SaaS 领域向一体化平台的巨大转变之中，他们需要他们的帮助。
SaleSmartly
salesmartly.com
全渠道客户通信平台，集成实时聊天，WhatsApp，Facebook Messenger，Instagram，Telegram，Line，Line，Email，Wechat。 所有功能可帮助您提供更快，更好的支持： *通过实时聊天，Messenger，WhatsApp，Telegram，Instagram，Line，Line，Email，Wechat等，将所有多通道消息集中到一个地方 - 无缝从事销售，营销或服务，以确保统一的客户体验。 *通过我们的内置自动化消除重复性任务，可以在几秒钟内完成客户支持，而不是数小时 - 降低响应时间并提高效率。更智能工作，不要更努力，因此您可以专注于发展业务。 *共享的聊天使团队可以有效地与纪律和计划合作 - 将所有消息传递渠道合并为一个后端，并在具有自动化聊天分布和内部会话分布的团队之间有效合作。 *有效，方便地细分，在一个地方跟踪和分析客户 - 创建联系数据库，访问完整的联系活动历史记录，浏览历史记录并将您的数据与信息系统同步。 *跟踪关键指标和趋势 - 多维视觉指标清楚地显示了查询类型，频道，客户，产品，销售等之间的联系。使数据易于衡量和共享，以帮助您制定业务计划。 *讲客户的语言，即使不是您的母语 - 我们的实时翻译使您能够自信地与客户交流并利用国际市场。
OnceHub
oncehub.com
曾经帮助组织通过预约时间表和数字参与解决方案实时适应其客户偏好的约会计划和数字参与解决方案。 以前称为Schedunce，我们被广泛认为是在线预订和日历方面的领先者，但是我们的产品远远超出了市场领先的工具范围，旨在捕获，资格，参与和转换具有最高效率和监管的潜在客户 - 合规的安全性。 自由职业者，所有者 - 经营者，代理商，分支机构和内部团队在每个行业中都依靠我们为他们的数字销售和营销提供动力，达到招聘目标，并提供优质的服务，一对一或一对一或团队中，远程或两者兼而有之。 屏幕和重量机会，自动将其路由到适当的人员，管理团队协作的资源池，并随时保留房间或设备。当时间正确时，请拨打电话，切换到视频或现场聊天。 免费开始，然后升级您的计划。 启动简单。不可思议。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。