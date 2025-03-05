找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的业务通信平台与Voice，SMS，电子邮件和WhatsApp的潜在客户和客户联系。具有100多个集成和AI魔术的自动化工作流程，并观察您的业务在自动驾驶仪上发展。 JustCall在全球6,000多家企业的信任下，为面向客户的团队提供了完美的客户互动。 最重要的功能要注意： *入站和出站电话 *发送并接收短信和MMS *销售拨号器（自动，预测和电源拨号器） * SMS工作流程 *短信机器人 *多级IVR *实时代理协助 * AI驱动的短信 * AI教练 *情感分析 * AI通话评分 *实时通话监视 *共享WhatsApp收件箱 *自动呼叫分布（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多个国家 /地区的商务电话号码
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一个专为网站、商店和应用程序设计的帮助台和客户消息平台。使用 Re:amaze 通过实时聊天、电子邮件、社交媒体、移动短信/彩信、VOIP 和常见问题解答知识库提供卓越的客户支持。各种类型和规模的企业也依赖 Re:amaze 来实现销售和营销自动化，使用 Re:amaze Cues（一种自动向在线客户发送消息的方式）、Re:amaze 聊天机器人、Re:amaze Live Dashboard（用于监控在线客户）等功能实时活动），并发送客户满意度调查（以衡量服务质量并收集反馈）。 Re:amaze 提供与许多流行的第 3 方应用程序的本机集成，例如 Slack、Shopify、BigCommerce、Stripe、MailChimp、Google（Analytics、Tag Manager、Suite）、ShipStation、Klaviyo 等。企业还可以使用单个 Re:amaze 帐户通过多品牌功能来管理多个企业或商店的客户服务。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。 使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - 人工智能聊天机器人软件和脚本化聊天机器人构建器 - 知识库软件 - 水滴活动软件 - 客户关系管理软件 - 实时翻译（像当地人一样用客户的语言说话） - MagicType（查看客户实时输入的内容） - 屏幕共享（无需额外插件） - 多种集成（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 许多其他功能
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree 是一种流行的呼叫中心解决方案，支持统一的通信渠道。它具有广泛的功能。它以其 99.99% 的 SLA 正常运行时间而闻名。它是一个高度可扩展、强大、安全且功能丰富的解决方案，非常适合所有规模的企业和呼叫中心。 DialShree 的 VoIP 和电话专家已在 10 多个行业实施了 900 多个全渠道通信解决方案。 BPO、KPO、企业公司、催收机构、企业、电话营销公司、呼叫中心、银行、医疗保健、电子商务、汽车、政府
Zowie
getzowie.com
Zowie 使在线销售的公司能够使用强大的自动化技术转移门票，通过全渠道收件箱关心客户，并使用增强的客户环境销售更多产品。 Zowie 可以充当您的独立客户服务系统，也可以通过自动化技术增强您当前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及许多其他工具。 * 免费分析您的自动化潜力 |知道你要买什么！ * 免费全渠道收件箱 |节省技术费用。 * 大量集成 |与 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 连接，将您的自动化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 周内转移多达 60% 的重复问题，并将解决时间缩短 67%。 2. 关怀——使代理人能够解决复杂的案件并将 CSAT 提高 12%。 3. 销售 – 检测购买意图并转化最多 40% 的客户。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 创建帮助台软件，为全球企业提供卓越的支持体验，并可以自由地将帮助台托管在云端或本地。 Deskpro 成立于 2001 年，帮助数千家公司简化了客户服务运营并缩短了响应时间，从而带来了更好的客户体验。 Deskpro 的帮助台软件包括电子邮件、实时聊天、电话和社交媒体票务以及自助服务知识库。您还可以使用分析和报告工具，使企业能够监控绩效并做出数据驱动的决策。 Deskpro 旨在改善企业和最终用户之间的沟通，以提供卓越的客户服务体验。加入数千家选择转变支持方式的公司，包括索尼、苹果、微软、沃达丰、怡安、英特尔、宝洁、空客等。
Qualified
qualified.com
资格是使用Salesforce的收入团队的管道生成平台。领先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有资格通过利用其最大的销售和营销资产（公司网站）来发展其管道，以识别最有价值的买家，可识别购买者的意图，以及立即购买者的意图，以及立即识别的信号开始销售对话。使用合格的客户报告的销售会议增加了10倍，潜在客户转换增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基础上，将网站与Salesforce数据联系起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20个类别中排名第一。合格的总部位于旧金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley领导，并由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures资助。要了解更多信息，请访问合格网站。
typedesk
typedesk.com
罐头回复，超强！ typedesk 是一款领先的应用程序，可以节省一遍又一遍地输入相同内容所浪费的时间！创建日常句子和消息的文本模板，Typedesk 使您可以快速轻松地重复使用它们。 ➤ 工作原理 使用 / 字符，后接自定义快捷方式可以快速插入您的回复。例如，Typedesk 可以转变
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Stonly
stonly.com
Stonly 是客户服务的现代知识平台。我们通过为代理商和客户提供分步指南、决策树、人工智能答案、自动化、演练、清单和知识库，帮助公司快速、准确地制定解决方案。与其他知识平台不同，Stonly 的知识是交互式的（而不是静态的），并且可以在人们需要的时间和地点提供。这意味着它的使用频率更高，并且可以处理遇到的每种情况。使用 AI 充分利用您的知识，以理想的解决方案响应每个请求 - 无论是简单的答案还是深入的指导。您可以控制答案并处理好每个问题，即使是最关键和最复杂的问题。轻松创建精彩的知识内容并使其保持最新且准确。我们将为您提供收集反馈、衡量和改善知识对您业务的影响的工具。与您的所有工具和流程集成，包括 Zendesk、Salesforce Service Cloud、Freshworks、HubSpot 等。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业而设计，可在每个增长阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias使用尖端的自动化和AI功能，彻底改变了在线存储如何通过Omnichannel支持，CHAT，宏，规则，支持性能和收入统计数据来简化客户之旅。 Gorgias目前在电子商务领域为13,000多家商人提供服务，包括史蒂夫·麦登（Steve Madden），格洛西尔（Glossier），布鲁玛特（Brümate）和Tushy。戈尔吉亚斯（Gorgias）很荣幸能成为一家认证的B公司，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Help Scout
helpscout.com
帮助侦察兵是考虑到您的客户设计的。提供电子邮件和实时聊天，并具有个人风格，并在客户需要的地方正确提供帮助内容。 客户体验很简单，培训人员毫无痛苦，但是帮助Scout仍然具有您提供大规模支持所需的所有强大功能。凭借最佳的课堂报告，集成的知识库，50多个集成和强大的API，可以帮助您的团队专注于真正重要的事情：您的客户。 在140多个国家 /地区，包括Buffer，Grubhub，Angellist和Timbuk2的140个国家 /地区的12,000多个客户信任Help Scout。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齐全的帮助台和实时聊天软件，可帮助您通过一体化帮助台解决方案为客户交互带来个性化。 LiveAgent 拥有市场上最快的聊天小部件，是 2024 年评论最多、排名第一的中小企业实时聊天软件。与宝马、雅马哈、华为和牛津大学等公司一起提供世界一流的客户服务。 LiveAgent 利用全渠道通用收件箱、实时实时聊天、内置呼叫中心和强大的客户服务门户的强大功能。 利用我们的客户细分、自动化、内置 CRM、强大的分析包以及我们的客户知识库，个性化您的沟通。发现超过 175 种帮助台功能和 200 多种集成。 开始 1 个月的免费试用，无需信用卡。 200 多个功能包括： -POP3帐户 -电子邮件管道 -转发 -部门 -优先事项 -状态 -标签 -规则 - 票务路线 - 预设/预定义消息 - 电子邮件模板 -语音集成 -实时网站监控与统计 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知识库 - 输入时实时建议 -反馈和联系表 -特工评级、游戏化 -多种语言 - 票证过滤器 - 文件共享和附件 -聊天按钮模板等等。 面向初创公司的 LiveAgent： 对于申请的初创公司来说，启动计划的前 6 个月免费。对于初创公司来说，这是一个独特的机会，可以免费获得市场上最好的客户支持软件。前 6 个月后，初创公司可以继续以折扣价使用 LiveAgent。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。特工们笨手笨脚、心慌意乱。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供完全个性化的礼宾级客户服务。有了 Gladly，消费者可以在需要时自助，客户服务代理也可以成为超级英雄，从而提高效率和生产力。 Gladly 中的每一次对话都始于对客户的实时了解——他们是谁、他们的偏好、他们与品牌的对话和购买历史、在一个地方的每一次互动。通过原生内置的每个渠道（语音、电子邮件、短信、聊天、社交消息、自助服务），品牌可以与客户建立一个终生对话流。 Gladly 的客户是世界上最受欢迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。这些品牌和数百个品牌利用 Gladly 通过深厚的联系建立终身忠诚的客户。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是扩大对话式人工智能和全渠道客户沟通的范围，使企业能够释放其未开发的潜力并实现无与伦比的可扩展性。 凭借其 AI 全渠道功能，Glassix 重塑了客户旅程。我们超越时间界限，在每个接触点满足客户需求，甚至在休眠时间也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信赖，利用其变革性技术推动任务向前发展。 借助 Glassix，管理客户互动从未如此简单。我们的统一收件箱消除了对多种工具的需求，简化了工作流程管理并减少了开支。从人工智能驱动的聊天机器人到个性化问候，让您的客户在一处保持参与。 Glassix 是人工智能驱动的统一消息平台，可让您的客户对话在任何数字渠道上保持连接 - 即时消息应用程序和短信、电子邮件对话、网站或应用程序上的实时聊天以及社交媒体消息。 该安全平台提供了作为订阅服务提供的强大功能集，并配有可视化无/低代码聊天机器人工具，无需任何技术知识即可开始使用。客户可以利用 GPT-4 提供的对话式 AI 功能立即投入使用，或者利用 Glassix API 构建高度定制的体验。 Glassix 与全球集成合作伙伴网络合作，为不断增长的知名品牌、高增长企业和小型企业等客户群提供服务。 体验 Glassix 改进交互的强大功能，让您能够提供卓越的客户体验。告别手动任务，节省您的宝贵时间。借助我们的自动化功能，对话可以轻松进行，让您的客户惊叹不已。
Desku
desku.io
Desku 处于人工智能驱动的客户支持领域的前沿，专注于为电子商务和 SaaS 行业设计的解决方案。该公司的目标是通过专注于提高效率、增强用户体验和企业级可靠性来转变客户服务行业。 Desku 提供的产品 * 人工智能驱动的自动化：Desku 的人工智能驱动的聊天机器人和自动化实用程序可显着减少支持工作量。 * 共享收件箱：Desku 提供闪电般快速、用户友好、人工智能增强型收件箱，针对现代支持团队进行了优化。 * 知识库：Desku 提供易于创建的知识库，为客户提供自助服务选项。 * 实时聊天：Desku 的实时聊天功能允许与客户进行实时、无缝的沟通。 为什么企业信任 Desku * 该平台受到 1000 多个支持代理和 350 家企业的信任。 * Desku 有助于减少高达 50% 的支持查询。 * 公司帮助降低了 40% 的支持成本。 集成功能 - Desku 允许无缝集成现有工具，以提高团队生产力。该平台支持 30 多个集成应用程序，并提供由实时客户数据支持的自定义操作。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代实时聊天解决方案，结合了人工智能和人类智能的力量，通过实现高度个性化的客户对话来提供终极客户体验。 我们的对话式人工智能既充当一线自助客户礼宾员，帮助客户自助，又充当漂亮的虚拟助理，帮助提高客户服务代理的效率。 Heyday 直观的客服中心可在任何设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以取悦客户。 通过全盛时期，您可以： * 自动回答一线客户服务查询、确定客户资格并自动分类更复杂的问题，将其上报给合适的客服人员 * 与统一的团队收件箱协作，提供卓越的客户体验 * 借助强大的电子商务集成，直接在聊天中即时创建购物车 * 收集有价值的客户见解来丰富您的 CRM * 创建模板或利用人工智能推荐的快速回复来提高您的效率并节省时间 * 通过订单跟踪通知、产品追加销售、客户满意度调查等，在高度个性化的水平上重新定位客户。 * 自定义您的代理通知，让您不错过任何一个节拍 * 还有更多！ Heyday 正在开创实时聊天的新时代。立即下载，为您的客户服务团队提供人工智能超能力。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
Richpanel
richpanel.com
客户服务可以建立或破坏客户对您的电子商务商店的信任。有了 Richpanel 的帮助，您的支持团队将 a) 更快地响应 b) 始终提供准确的答案 c) 轻松管理大量数据 d) 赢得客户信任。 * 自助服务门户可自动处理重复问题。 * 多渠道帮助台和实时聊天。 * 根据上下文更快回复。 * 通过实时聊天获得销售。 * 全面的客户服务报告。
OvationCXM
ovationcxm.com
OvationCXM 是一家客户体验管理 (CXM) 公司，帮助企业及其合作伙伴生态系统通过完整的可见性和精确的控制提供卓越的客户体验，以便他们能够掌控旅程、引导体验并释放优势。 OvationCXM 平台 CXMEngine 包括预构建的 CRM 连接器、客户旅程编排和自动化工具、生态系统聚合以及一个无缝平台中的知识交付和集成通信解决方案。 客户体验专业人士选择 OvationCXM，因为 CXM 技术可大规模提供简单性，从而简化每个客户接触点的 CXM 工作。 OvationCXM 总部位于加利福尼亚州蒂伯龙，拥有一支全国性的远程劳动力队伍，由 Nyca Partners、Telstra Ventures、KeyBank、JobsOhio Growth Capital Fund、JumpStart Ventures、Savano Capital Partners、Capital One Ventures 和 Commerce Ventures 提供支持。
User.com
user.com
User.com 是一个一体化营销自动化平台，旨在通过为客户使用单一数据源来提高参与度并提高转化率。通过广泛的沟通渠道接触客户：电子邮件、实时聊天、聊天机器人、推送通知、动态页面内容等等 - 所有这些都可以在一处获得。对营销自动化感兴趣？获取我们的 14 天免费试用版，无需预付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我们提供各种集成 - 轻松连接到 Google 跟踪代码管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、电子邮件实验室以及一系列更多！有关完整列表，请参阅我们的集成页面：http://bit.ly/38Dsxn2 作为适用于小型和大型企业的实时客户和互动工具，User.com 旨在最大限度地提高转化率并提高用户满意度。借助直观的拖放工具，您可以构建营销自动化流程、营销活动并创建持续吸引客户的自动化行动路径。使用触发器、条件和操作在正确的时间向用户传递个性化消息。我们了解与您的用户持续实时互动的重要性 - 通过集成我们的实时聊天工具，您可以在全球范围内进行实时联系。所有对话都会被存储和连接。随时查找最新消息 - 并通过电子邮件将更新发送给用户，并在用户之间建立简单的联系。
Charla
getcharla.com
立即与您的现场访客联系并提供最佳的销售和支持体验。 Charla 实时聊天为您提供创建最佳客户旅程所需的一切。 ✔️ 通过实时聊天和主动对话吸引访客 ✔️ 使用帮助台和票证管理您的支持请求 ✔️ 通过知识库为您的客户提供支持 ✔️ 收集和分析客户反馈 ✔️ 使用仪表板和访客洞察监控您的表现 ✔️ 与 iOS 和 Android 移动应用程序保持联系✔️ 轻松与 WordPress、Shopify 和 Magento 集成
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的软件解决方案，可管理整个售后客户体验，从而实现收入增长、减少客户流失并提高客户满意度。 TeamSupport 的主动式客户服务软件套件使您能够通过真正了解客户是谁、有效地支持他们并与他们一起成长来确定客户的优先级。 TeamSupport 的系统可帮助提高客户满意度，从而为您的企业带来更多收入。 TeamSupport 的客户服务软件包括： - 支持：屡获殊荣的门票管理系统 - 消息传递和实时聊天：实时数字对话 - 成功：改善客户关系以取得成功 - 见解：客户数据和分析
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件是完全可定制的，这使得它看起来和感觉起来就像您网站的自然组成部分。在获得潜在客户方面最强大的功能之一是自动问候，它允许您在访客联系支持团队之前向他们提供帮助。自动聊天邀请还可以根据客户的行为进行定制，从而改善客户对品牌的整体体验。通过 LiveChat，客户支持团队可以同时运行多个聊天会话。客服人员可以在客户点击“发送”按钮之前先睹为快，查看客户正在输入的内容，并使用预设回复，这有助于他们减少平均处理时间并取悦客户。为了使服务友好且个性化，客服人员可以在对话期间使用侧边栏中显示的客户详细信息。它提供了对客户最重要数据的急需洞察。代理可以标记每个聊天会话，这使他们能够在以后发现热门询问并改进他们的产品或服务。借助 LiveChat 的高级报告功能，支持和销售团队可以跟踪他们的绩效、发现改进、提高生产力，从而赢得满意的客户并享受更多销售。 LiveChat 有助于管理客户消息、自动化工作流程以及团队内协作。它支持聊天机器人，让品牌无需编码即可构建和启动对话式聊天机器人，并在客户服务方面脱颖而出。它还提供了一个自我知识库，可实现快速、轻松的自助服务。 LiveChat 提供 200 多个强大的集成，使企业能够扩展其现有工具的价值。它与流行的 CRM 解决方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、电子商务服务（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及消息应用程序（例如 WhatsApp 和 Facebook）无缝集成 - 允许同步客户数据并轻松地在一个地方保持通信。它支持支付服务，例如 PayPal 或 Stripe，允许客户直接通过聊天进行订单和付款。它与 Mailchimp 等电子邮件服务配合使用，帮助在聊天后收集和培养潜在客户。还有更多集成可以支持企业提供卓越的客户服务并促进销售。 LiveChat 团队随时准备提供 24/7/365 的协助。 LiveChat 的支持英雄通过快速响应问题、解决问题和提供解决方案来提供最佳的客户服务体验。
ProProfs
proprofs.com
Proprofs是SaaS软件的领先提供商，旨在创建更聪明的员工和更快乐的客户。借助一套全面的工具，包括培训制造商，知识库，测验制造商，调查制造商，CRM等，促进组织使组织增强学习，简化支持和推动客户满意度。 致力于执行100年客户喜悦的任务，Proprofs为150多个国家 /地区的1500万用户提供服务。 Proprofs产品包括： - 培训制造商 - 测验制造商 - 调查制造商 - Qualaroo Insights - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel弹出窗口 - BigContacts CRM - Webinarninja -Courseninja 许多财富500强公司（例如Sony，Acer，Adobe，Accenture，Cisco＆Dell）以及来自凤凰城，哈佛大学和耶鲁大学等领先的教育学院的用户都使用了智能工具。 该网站以70多种语言托管了超过一百万个内容。这是一个领先的在线培训和评估平台，拥有世界上最大的专业测试和测验库。
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容审批和团队的集中可见性和控制意味着大规模保护品牌资产。 * 衡量重要事项：通过可配置的仪表板和数据导出，将您的社交绩效转化为对您的业务重要的指标。 * 危机管理：通过使用实时数据和自定义通知了解危机何时出现以及如何以及何时参与，从而掌控任何危机。 * 竞争情报：制定竞争基准并跟踪竞争对手的活动，以确保有意义的品牌差异化。
Pulsedesk
pulsedesk.com
通用服务台系统 - 收集，管理和分析来自单个“窗口”中所有渠道的客户请求 Pulsedesk是一种灵活，可靠的帮助台，可提供多通道客户支持。用户会收到多种用于自动化日常流程并遵守SLA要求的工具，以及响应迅速的技术支持。集成第三方软件，创建知识库，启动客户端门户并在Pulsedesk系统中设置自己的Web小部件也很容易。
Kustomer
kustomer.com
Kustomer 是同类首个客户服务 CRM 平台，旨在通过优化整个客户服务旅程中的体验来管理高支持量。 Kustomer 通过自助服务实现 40% 的交互自动化，通过智能路由解决首次联系问题，并推动客户和客服人员之间的全渠道体验，从而帮助品牌快速解决所有数字渠道上的对话。我们的开放式 CRM 平台通过充当单一事实记录、管理和关联数据来驱动可扩展业务的智能流程，从而最大限度地降低成本。 Kustomer IQ 在整个平台中嵌入人工智能，以消除重复性任务、转移简单问题并提供令客户满意的支持体验。如今，Kustomer 已成为一些领先客户服务品牌（如 Ring、Glovo、Glossier 和 Sweetgreen）的核心平台。 Kustomer 总部位于纽约，由连续创业者 Brad Birnbaum 和 Jeremy Suriel 于 2015 年创立，已筹集超过 1.74 亿美元的风险投资，并得到了领先风险投资公司的支持，包括：Coatue、Tiger Global Management、Battery Ventures、Redpoint Ventures、Cisco Investments、 Canaan Partners、Boldstart Ventures 和 Social Leverage。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的产品）可帮助企业使用现代和直观的软件来毫不费力地为客户提供客户支持。 Freshdesk将请求通过电子邮件，网络，电话，聊天，消息传递和社交请求转换为门票，并跨渠道统一票务分辨率。此外，强大的自动化和AI功能（例如自动化门票分配，优先考虑机票，代理协助，甚至发送罐头响应），有助于简化支持流程。 Freshdesk还可以增强团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测性支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供了发展业务所需的见解。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您的所有共享邮箱都可以在一个中心位置使用，以便您的组织获得对所有团队电子邮件的透明度和洞察力。对于每一位团队成员。在办公室、家里或远程团队。此外，Helpmonks 与每个电子邮件提供商合作，因此您可以继续使用您已经了解和使用的工具。