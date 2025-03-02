实时聊天软件 - 最热门应用 - 图瓦卢

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
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MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一个对话式人工智能管理平台，帮助非技术团队在单一平台上构建、启动和发展他们的聊天机器人和虚拟助手。 MindBehind 为各种规模和不同行业的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易于使用的解决方案，帮助改善客户体验。使用 MindBehind 构建的聊天机器人或虚拟助手可以添加到网站、移动应用程序、社交媒体界面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），以及很快就会添加到智能助手（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io是一个基于新加坡的，全球，全栈通信平台和解决方案提供商，使开发人员和企业能够使用视频，语音，SMS和WhatsApp API，SDK和低代码解决方案为消费者提供整体的全渠道体验。 在一支由50多名热情技术人员组成的团队的支持下，它通过其互动性和高度吸引人的客户体验平台赋予了《财富》 500强公司以及全球初创企业的能力。 该公司成立于2017年，在Apac，美国和欧洲建立了强大的业务，为来自医疗保健，电信，BFSI，教育，零售和电子商务等多元化行业的客户提供服务。 首先，将Enablex.io作为云和本地CPAAS平台提供。这种灵活的部署能力使我们能够与希望在其品牌下推出CPAA的电信公司和服务提供商合作，作为完全白色标签的产品。它还满足了由于监管和数据隐私要求以及整个开发人员社区的私人部署而关注的企业的需求。 ENABLEX.IO是一项全栈CPAAS服务，授权企业在设备和平台之间部署全渠道通信（视频，语音，SMS和消息传递）。从一对一的聊天到大型广播，我们使沟通更聪明，灵活，更具个性，帮助企业在数字世界中保持领先地位。
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是扩大对话式人工智能和全渠道客户沟通的范围，使企业能够释放其未开发的潜力并实现无与伦比的可扩展性。 凭借其 AI 全渠道功能，Glassix 重塑了客户旅程。我们超越时间界限，在每个接触点满足客户需求，甚至在休眠时间也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信赖，利用其变革性技术推动任务向前发展。 借助 Glassix，管理客户互动从未如此简单。我们的统一收件箱消除了对多种工具的需求，简化了工作流程管理并减少了开支。从人工智能驱动的聊天机器人到个性化问候，让您的客户在一处保持参与。 Glassix 是人工智能驱动的统一消息平台，可让您的客户对话在任何数字渠道上保持连接 - 即时消息应用程序和短信、电子邮件对话、网站或应用程序上的实时聊天以及社交媒体消息。 该安全平台提供了作为订阅服务提供的强大功能集，并配有可视化无/低代码聊天机器人工具，无需任何技术知识即可开始使用。客户可以利用 GPT-4 提供的对话式 AI 功能立即投入使用，或者利用 Glassix API 构建高度定制的体验。 Glassix 与全球集成合作伙伴网络合作，为不断增长的知名品牌、高增长企业和小型企业等客户群提供服务。 体验 Glassix 改进交互的强大功能，让您能够提供卓越的客户体验。告别手动任务，节省您的宝贵时间。借助我们的自动化功能，对话可以轻松进行，让您的客户惊叹不已。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。特工们笨手笨脚、心慌意乱。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供完全个性化的礼宾级客户服务。有了 Gladly，消费者可以在需要时自助，客户服务代理也可以成为超级英雄，从而提高效率和生产力。 Gladly 中的每一次对话都始于对客户的实时了解——他们是谁、他们的偏好、他们与品牌的对话和购买历史、在一个地方的每一次互动。通过原生内置的每个渠道（语音、电子邮件、短信、聊天、社交消息、自助服务），品牌可以与客户建立一个终生对话流。 Gladly 的客户是世界上最受欢迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。这些品牌和数百个品牌利用 Gladly 通过深厚的联系建立终身忠诚的客户。
ADLN
adln.io
Adln.io 是一款功能强大的工作流程工具，可简化您的客户支持并将应用程序与 Telegram 和自动消息无缝集成，所有这些都在一个平台内。我们随时帮助您转变业务方式。
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon 是最用户友好的对话平台，可自动进行对话，无需编码。通过连接服务渠道、集成软件并使用人工智能聊天机器人开始自动化客户服务来减少您的工作量。聊天机器人可确保您在客户旅程的每一步中 24/7 全天候为客户服务。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Provide Support
providesupport.com
提供支持实时聊天是一个强大的客户支持工具。它允许您通过实时聊天立即帮助客户，实时查看他们在您网站上的导航，指导他们并主动提供帮助。 Provide Support 提供市场上最可靠的实时聊天服务之一。该公司成立于2003年，并已证明其信誉。通过 Provide Support 实时聊天，您可以获得： 任何计划中包含的所有功能 无限数量的聊天 多个域支持，无需额外费用 灵活的聊天窗口和聊天按钮自定义 嵌入式或弹出聊天窗口 操作员分组和无限的部门 文件传输 灵活的聊天访问限制 强大的聊天统计 聊天代理应用程序包含在价格中 无限实时产品帮助 24/7 等等。
CINNOX
cinnox.com
CINNOX 是一个综合性参与平台，统一了电话、数字和社交渠道。他们通过一个平台提供人性化的客户和团队体验，帮助企业竞争并获胜： 提升客户体验： - 任意频道聊天、语音、视频无缝切换 - 通过将问题与正确的专业知识联系起来，提供首次解决方案 - 通过预测数据分析减少客户等待时间 优化员工体验： - 通过自动化重复任务来提高团队效率 - 利用不同团队的专业知识来解决复杂的问题 - 利用洞察驱动的数据提高团队绩效 他们通过卓越客户服务的三个关键支柱来实现这一目标，企业可以享受一个持续循环的体验改进：连接、协调和评估。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 创建帮助台软件，为全球企业提供卓越的支持体验，并可以自由地将帮助台托管在云端或本地。 Deskpro 成立于 2001 年，帮助数千家公司简化了客户服务运营并缩短了响应时间，从而带来了更好的客户体验。 Deskpro 的帮助台软件包括电子邮件、实时聊天、电话和社交媒体票务以及自助服务知识库。您还可以使用分析和报告工具，使企业能够监控绩效并做出数据驱动的决策。 Deskpro 旨在改善企业和最终用户之间的沟通，以提供卓越的客户服务体验。加入数千家选择转变支持方式的公司，包括索尼、苹果、微软、沃达丰、怡安、英特尔、宝洁、空客等。
GoSite
gosite.com
GoSite 为推动美国经济的小型企业创造简化的技术。我们的软件使他们能够在一个地方拥有在数字时代与客户联系所需的一切。我们基于云的移动和网络工具套件改变了客户随时随地开展业务的方式。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一个基于云的、强大的、可扩展的、敏捷的、经济实惠且功能齐全的 FaaS 解决方案，包含 CRM、ERP、HCM、项目管理、帮助台和您公司所需的其他 SaaS，以自由和开源软件的价格实现指数级增长和发展。我们决心为全球 95% 的中小企业提供智能、经济实惠、敏捷且安全的 CRM 解决方案，以确保可持续增长。世界一流的服务和实惠的价格是我们的独特卖点，我们恪守我们的承诺。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
LiveCaller
livecaller.io
网站缺乏沟通渠道会导致客户流失、满意度低、客户成功率极低甚至为零，而且一键语音通话对于跨行业企业的潜在价值巨大，因此 LiveCaller 通过提供一站式解决方案基本上解决了这些问题，将不同的通信渠道（网络呼叫、聊天、回拨、社交消息应用程序）组合到一个平台中。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一个旨在增强本地企业活力的平台。它显着提高了客户参与度和潜在客户转化率，超越了竞争对手。该软件为评论管理、商务短信、文本聊天、集中收件箱、可短信固定电话、客户调查、竞争基准测试等提供一体化解决方案！这种集成方法简化了客户交互、增强了业务运营并推动了增长。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齐全的帮助台和实时聊天软件，可帮助您通过一体化帮助台解决方案为客户交互带来个性化。 LiveAgent 拥有市场上最快的聊天小部件，是 2024 年评论最多、排名第一的中小企业实时聊天软件。与宝马、雅马哈、华为和牛津大学等公司一起提供世界一流的客户服务。 LiveAgent 利用全渠道通用收件箱、实时实时聊天、内置呼叫中心和强大的客户服务门户的强大功能。 利用我们的客户细分、自动化、内置 CRM、强大的分析包以及我们的客户知识库，个性化您的沟通。发现超过 175 种帮助台功能和 200 多种集成。 开始 1 个月的免费试用，无需信用卡。 200 多个功能包括： -POP3帐户 -电子邮件管道 -转发 -部门 -优先事项 -状态 -标签 -规则 - 票务路线 - 预设/预定义消息 - 电子邮件模板 -语音集成 -实时网站监控与统计 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知识库 - 输入时实时建议 -反馈和联系表 -特工评级、游戏化 -多种语言 - 票证过滤器 - 文件共享和附件 -聊天按钮模板等等。 面向初创公司的 LiveAgent： 对于申请的初创公司来说，启动计划的前 6 个月免费。对于初创公司来说，这是一个独特的机会，可以免费获得市场上最好的客户支持软件。前 6 个月后，初创公司可以继续以折扣价使用 LiveAgent。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个基于云的平台，可通过一个收件箱管理和自动化客户对话。它允许企业提供 24/7 的客户支持并提高 CSAT 分数。实时聊天、电子邮件等消息传递渠道和 Facebook Messenger 等社交消息传递渠道汇集在一处。无脚本、人工智能驱动的聊天机器人可以与客户提供自然、类似人类的交互。预先训练的模型可以在几分钟内轻松实施。支持的语言包括英语、西班牙语、法语、德语、荷兰语和瑞典语。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Arena
arena.im
Arena正在开发下一代的实时参与工具，该工具由第一方数据提供动力，以建立到处可信的，充满活力的观众。我们的解决方案 - 实时聊天，现场博客，竞技场角色）利用社交媒体最受欢迎的功能快速在您管理的任何平台上创造深度参与。超过20,000个客户信任竞技场，可以在网络上，应用程序或现场活动（或所有三个）将观众聚集在一起，以参与内容，社区和商业。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。 我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将所有联系渠道（例如视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话）整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。 我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特定行业的见解和专业知识。我们在与电信、汽车、旅游、保险和银行领域的全球企业密切合作方面拥有无与伦比的经验。 我们的解决方案已成功实现： * 7 亿次展示， * 4700 万次点击， * 18M 呼叫请求， * 1000万次对话 迄今为止，我们已向全球客户交付了超过 150 万份销售额。我们才刚刚开始！ Whisbi 将人际互动置于在线客户体验的中心，并提高数字营销活动的投资回报率。它使品牌能够更好地利用其网站流量、提高 NPS 分数、通过 CX 实现差异化并增加在线销量。我们与最好的营销和销售解决方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，帮助为整个客户旅程提供更强大的洞察。 从本质上讲，Whisbi 使现代营销和销售团队能够提供多渠道体验，支持和补充现有的数字商务系统。
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。 Twixor 的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 * 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 * 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 * 主要功能：我们的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支持的对话引擎、实时和虚拟代理、智能营销活动管理、对 120 种语言的全渠道支持以及 AI 驱动的分析仪表板。 * 我们被公认为印度零售和电子商务领域的最佳客户体验平台，并且还获得了 MEA 地区新兴对话式 AI 供应商的认可。 Twixor 选择的合作伙伴包括世界上最大的银行平台和 CPaaS 参与者之一，以及中东和非洲地区以及亚太地区的许多其他信任我们白标解决方案的合作伙伴。 简而言之，Twixor 使企业能够打造动态的客户旅程，提供卓越的客户体验，让您在行业中脱颖而出。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是面向本地企业的客户互动平台，可通过文本、聊天和电子邮件方便地与潜在客户和客户进行互动，并且所有这些都在一个地方进行组织。我们让您的企业客户做好 24/7/365 任何互动的准备。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一种位置营销解决方案，使营销人员能够根据用户的精确位置吸引用户。
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 通过让每个人都变得简单轻松的在线营销来帮助企业发展。我们创建精美、高影响力的营销活动，自动投放并跟踪参与度，以显示谁准备好进行对话。我们的平台加强了与客户、合作伙伴和潜在客户的关系，以更少的工作发现更多机会。
erxes
erxes.io
欢迎使用 erxes，开源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一种开源体验操作系统 (XOS)，使 SaaS 提供商和数字营销机构/开发人员能够创建适用于所有类型业务的独特体验。我们将通过为社区提供突破性价值来改变企业的增长方式。和我们一起踏上这段旅程吧！通过 erxes，您的公司可以实现增长和团结，因为它： - 100% 免费且可持续：erxes 提供了一种可持续的商业模式，让开发者和用户都能双赢。它是开源软件，但更好。 - 100% 可定制：我们基于插件的架构提供无限的定制，让您满足您的所有需求，无论它们有多具体。 - 100% 隐私：我们设计的 erxes 平台可以保留对您公司敏感数据的完全控制，而无需第三方监控。 - 100% 掌控：您可以构建任何您想要的体验，其中您的业务运营的所有渠道都是连接和集成的。探索您的选择：自托管 AGPLv3 以及企业版许可的开源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 编写的。自助服务 免费启动并通过我们的增强功能和附加组件解锁高级功能、附加服务和定制选项。企业 为企业提供安全、合规的开源软件。使您的团队能够更快地行动。将 erxes 核心插件、组件和 SDK 嵌入集成到您的平台中，以增强其功能并简化操作。平台利用核心插件、组件和企业功能来支持您的整个平台业务。基础设施 使用 erxes 基础设施和本机插件增强您的 SaaS。让我们的专家团队将您的愿景变为现实。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创公司获得了由Tiger Global领投、AEF大湾区基金和Transcend Capital Partners参与的800万美元A轮融资。
Orlo
orlo.tech
由于有大量的频道可供切换，并且公众始终在观看，提供让您的公民大吃一惊的客户服务和通讯绝非易事！ Orlo 使您能够从一个平台管理您的数字对话，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 提高参与度、改善体验和管理声誉。 受到 100 多个国家委员会、四分之三的英国警察机构以及全国各地更多公共部门组织的信任，我们为在 Blighty 出生和成长而感到自豪，我们所有的服务器也都在英国的土地上！由人工智能主导的技术提供支持的易于实施、安全且可扩展的解决方案？向 Orlo 打个招呼，通过精彩的对话开始建设社区！
Dialogview
dialogview.com
对话式人工智能平台 |全渠道整合 | AI 驱动的虚拟代理 Dialogview 是一个对话式人工智能平台，可帮助企业通过通信和协作工具实现强大的全渠道客户体验。 Dialogview 将为各种渠道交互提供单一视图界面，包括网络聊天、短信和其他流行的消息应用程序。借助实时协作工具，dialogview 可以使客户体验人性化。 Dialogview 可帮助您的企业改善客户体验、客户旅程和客户反馈，从而实现与座席的 360 度连接。
Redtie
getredtie.com
Redtie 允许小型企业主通过简单的短信共享营销材料，例如文档、图像、音频和视频。 Redtie 是一种先进的短信解决方案，可让您像发送电子邮件一样发送附件。发送的短信带有一个链接，用于访问存储在安全云中的附件。 Redtie 还可以扩展，一次向一个或数百个用户发送消息和附件。
Swell
swellcx.com
Swell 自动收集患者和员工的私人和公共反馈。有了更好的反馈，诊所可以提高他们的在线声誉，增强患者体验并提高员工满意度。
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是适合您企业的客户沟通工具。它可以帮助您获取和留住客户、建立在线声誉、提供出色的客户服务体验并发展您的业务。 使用您团队共享的单一工具进行商务短信、Google 地图和 WhatsApp 聊天、在线评论管理、网络聊天、在线表单和短信通知。 Sociocs 支持的渠道：Facebook Messenger、Facebook 帖子评论、移动应用评论、Google Business Reviews、Google Business Messaging、短信/短信、Telegram 消息、网络聊天、WhatsApp 消息、网站表单。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是世界领先的客户支持自动化平台。它帮助企业跨渠道向客户提供令人愉快的支持体验。 Verloop.io 的平台无缝地跨各种渠道提供支持，从网站和 WhatsApp 到应用内和语音交互。 Verloop.io 赢得了全球 5000 多个品牌的信任，其中包括迪卡侬、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，为企业和中小型企业提供服务。 Verloop.io 的端到端解决方案使我们与众不同，它提供了三重方法： 1. 初始查询解决：在联络中心交互的第一阶段，Verloop.io 通过聊天和语音采用人工智能支持。 Verloop.io 的对话式 AI 解决方案可有效处理大多数客户查询。 2. 人工代理支持：随着查询升级到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 来提供支持，这是一种强大的人工智能工具，可帮助人工代理做出准确的响应。该工具建议采取措施以提高座席效率。利用由文档认知提供支持的语音转文本和 AnswerFlow，客服人员还可以利用我们的生成式 AI 支持工具（例如 AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和 AI-Tone adjustment）来确保最佳响应并提高客户满意度。 3. AI 支持的质量分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 为质量分析师提供了终极解决方案，使用生成式 AI 自动进行呼叫分析。这确保了持续改进的简化流程。 除了上述工具之外，企业还可以使用 Verloop.io 的机器人构建器 - Recipes 以及 Smart block 来轻松开始提供最佳客户体验的旅程。总而言之，Verloop.io 旨在通过创新的自动化和人工智能驱动的解决方案来简化和提升客户支持之旅
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一体化客户支持工具，可帮助您将客户支持团队从成本中心转变为产品创新引擎。我们将客户旅程中的关键信息汇集到一个位置，以便您可以提供更快、更有效的响应，并可以分析和了解客户的整体需求。以下是如何使用 Atlas 将客户支持提高 10 倍的概览： * 客户时间线：通过单一、易于遵循的按时间顺序排列的时间线查看客户的整个旅程。 * 会话录制：一个视频胜过一千个字。让您的客户通过会话录音向您展示而不是告诉您。 * 聊天机器人：通过为任何体验创建有用且引人入胜的聊天机器人工作流程，引导您的客户完成整个旅程。 * 帮助中心：通过自助帮助中心为客户提供最常见问题的答案，从而将您的工作量减少一半。 * 全渠道：聊天、电子邮件、短信、Whatsapp、Slack：通过一个简单、统一的界面与您的客户交谈。 * 报告：通过直接发送到您的收件箱的易于阅读的图表来跟踪客户支持的质量。 * 键盘优先：只需按几下按键即可执行任何操作并在整个应用程序中导航。
NovoChat
novochat.co
NovoChat 是一个全渠道聊天平台，允许企业通过 WhatsApp、Telegram、Messenger 和 LINE 与客户沟通。
Charla
getcharla.com
立即与您的现场访客联系并提供最佳的销售和支持体验。 Charla 实时聊天为您提供创建最佳客户旅程所需的一切。 ✔️ 通过实时聊天和主动对话吸引访客 ✔️ 使用帮助台和票证管理您的支持请求 ✔️ 通过知识库为您的客户提供支持 ✔️ 收集和分析客户反馈 ✔️ 使用仪表板和访客洞察监控您的表现 ✔️ 与 iOS 和 Android 移动应用程序保持联系✔️ 轻松与 WordPress、Shopify 和 Magento 集成
MinChat
minchat.io
聊天 API/sdk 使您能够在几分钟内将聊天功能创建到您的应用程序或网站中，从而节省您数月的开发时间。 MinChat 还附带预构建的 UI，使您可以更轻松地将聊天功能设置到您的应用程序或网站中。
SignalZen
signalzen.com
SignalZen 是适用于您网站的实时聊天解决方案，使您能够直接从 Slack 与网站访问者交谈。通过在 SignalZen 上设置一个帐户并将一小段 HTML 代码插入您的网站代码中，您将开始在 Slack 上接收来自客户的在线聊天会话。此 Slack 应用程序使您能够以 2 种集成方式实时与网站访问者交谈 - 通过专用聊天通道或单个通道中的线程。
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System 是一款综合软件，旨在改变您企业的客户沟通方式。凭借其集成各种通信渠道的功能，您的客户可以通过实时支持、聊天机器人和其他集成与您互动。这个多功能平台以其自动化业务流程的能力而脱颖而出。借助其聊天机器人功能，您可以快速响应重复性问题、对请求进行分类并提高客户满意度。此外，提供 24/7 实时支持和服务的能力可确保为访客提供无缝体验。 Supsis 不仅可以提高客户满意度，还可以让您更高效、更快速地管理业务流程，从而为您的业务取得成功做出贡献。
Teamplate
teamplate.io
利用 teamplate（高效协作的综合解决方案）提高团队的工作效率。 Teamplate 将聊天、视频/电话会议、看板、日历、数据室和空间等基本功能集成到一个平台中，从而简化您的工作流程。利用 teamplate（您经济实惠、用户友好且功能强大的无缝协作工具）最大限度地减少应用程序切换并最大限度地提高效率。主要特点： CHAT Teamplate 将聊天功能转变为独特的集成工具。它允许您只需单击一下即可将消息转换为任务、事件或注释。此功能极大地简化了您的工作流程，并帮助您跟踪重要信息，而无需在多个应用程序之间切换。董事会 除了任务和清单之外，我们的董事会还包括史诗和 Sprint 功能。史诗是将相关任务分组在一起的完美方式，因此您可以看到项目的整体情况。另一方面，冲刺允许您轻松地将工作分解为可管理的块，并专注于在设定的时间范围内完成特定任务。这些功能提供清晰的结构，让您更轻松地跟踪进度并根据需要调整计划，从而极大地优化您的工作。个人空间 在您的个人空间中，您有自己的看板、日历和数据室。允许您按照自己想要的方式创建和组织您的工作。这是一种简单直观的方式来管理您自己的工作并跟踪您的任务。数据室 通过我们的数据室，您和您的团队可以随时随地使用任何设备访问您的文件。当您的团队高效地共享、编辑和访问重要文档时，您将受益于组织整齐的工作空间并享受无缝协作。优势： 统一协作中心：将团队的沟通和任务集中在一个集成环境中，从而促进团结和运营效率。简化的工作流程：消除使用多个应用程序的复杂性。 Teamplate 提供了一个有凝聚力的解决方案，可以不间断地集中注意力并提高生产力。
Askly
askly.me
最用户友好的一体化客户支持平台，没有语言障碍。无缝实时翻译可将 24% 的网站访问者转化为忠实客户。让客户在您的网站上停留的时间延长两倍。改善搜索引擎优化。建立牢固的客户关系和可扩展的支持。
Blinger.io
blinger.io
全渠道客户支持和销售平台，在帮助台界面中聚合所有消息应用程序、实时聊天和电子邮件。 Blinger.io 是最好的全渠道软件平台。通过单个 API、界面或与帮助台集成来访问消息程序、电子邮件和实时聊天。
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp 允许电子商务企业通过使用可扩展的数字销售代理来提高网站转化率、收入并提高客户满意度。 Chatchamp 的数字产品顾问（聊天机器人）随时为客户提供专业、自动化的网站建议和令人惊叹的客户体验。几分钟之内，该解决方案就可以轻松集成到商店中，并与 Chatchamp 的团队一起立即实施产品。
Chatify
chatify.com
再见代理费，您好客户与客户实时聊天的更好、更便宜、更智能的方式。大多数需要支持的客户不想给您打电话，他们想与您聊天。为什么选择实时聊天？ 9/10 访问者访问您的网站
Formilla
formilla.com
Formilla.com 是一家领先的销售、营销和支持客户消息软件提供商。通过在一个强大的平台上结合实时聊天、电子邮件和应用内消息传递工具，全球超过 12,000 家公司使用我们的软件来开发潜在客户、实现营销自动化并改善客户支持。
Hyversa
hyversa.com
GooChat 是一款功能强大的客户支持软件，可以简化支持并提升客户体验。通过将实时聊天、常见问题解答、聊天机器人和视频教程全部集中在一个便捷的平台上，您可以节省时间和资源，同时提供一流的支持。 GooChat 适合各种规模和行业的企业，是提高客户满意度和推动业务成功的完美解决方案。