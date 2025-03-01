找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
提交新应用
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Five9
five9.com
Five9 智能 CX 平台提供了一套全面的解决方案，可通过客户选择的渠道与客户互动，为经理提供有关联络中心绩效的见解和情报，并提升您的业务以提供更好的业务成果并为 CX™ 带来欢乐。我们的云原生、可扩展且安全的平台包括联络中心；全渠道参与；员工敬业度管理；通过 1,400 多个合作伙伴实现可扩展性；以及作为平台一部分嵌入的创新、实用的人工智能、自动化和旅程分析。 Five9 为全球 2,500 多个组织带来了人员、技术和合作伙伴的力量。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度、改善客户互动并提高团队绩效。 * 重新构想重要的体验 使用 Genesys Cloud CX 作为一体化云呼叫中心应用程序，并通过数百个打包集成轻松扩展该套件。充分利用具有第三方集成和应用程序的可组合客户体验平台，以便您可以随时通过任何渠道接触客户。 借助 Genesys Cloud CX 中的一整套数字功能，呼叫中心员工和客户可以跨聊天、电子邮件、文本和社交媒体等数字渠道进行无缝对话。利用机器人和预测性人工智能 (AI) 增强客户体验，并在客户有更复杂的需求时转至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在通过创新的呼叫中心软件重新定义客户体验。我们屡获殊荣的 Genesys Cloud CX 仅需几天即可完成部署，使用直观，每周都会进行升级创新。借助实时仪表板、简单的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 可为您提供业务运营所需的见解。您将把您的联络中心和客户体验策略带入明天——无论您的客服人员位于何处或他们处理哪些渠道。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的业务通信平台与Voice，SMS，电子邮件和WhatsApp的潜在客户和客户联系。具有100多个集成和AI魔术的自动化工作流程，并观察您的业务在自动驾驶仪上发展。 JustCall在全球6,000多家企业的信任下，为面向客户的团队提供了完美的客户互动。 最重要的功能要注意： *入站和出站电话 *发送并接收短信和MMS *销售拨号器（自动，预测和电源拨号器） * SMS工作流程 *短信机器人 *多级IVR *实时代理协助 * AI驱动的短信 * AI教练 *情感分析 * AI通话评分 *实时通话监视 *共享WhatsApp收件箱 *自动呼叫分布（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多个国家 /地区的商务电话号码
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc.的产品）可帮助企业使用现代和直观的软件来毫不费力地为客户提供客户支持。 Freshdesk将请求通过电子邮件，网络，电话，聊天，消息传递和社交请求转换为门票，并跨渠道统一票务分辨率。此外，强大的自动化和AI功能（例如自动化门票分配，优先考虑机票，代理协助，甚至发送罐头响应），有助于简化支持流程。 Freshdesk还可以增强团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测性支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供了发展业务所需的见解。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。 Capital、资助者俱乐部、世界创新实验室和 Y Combinator。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件是完全可定制的，这使得它看起来和感觉起来就像您网站的自然组成部分。在获得潜在客户方面最强大的功能之一是自动问候，它允许您在访客联系支持团队之前向他们提供帮助。自动聊天邀请还可以根据客户的行为进行定制，从而改善客户对品牌的整体体验。通过 LiveChat，客户支持团队可以同时运行多个聊天会话。客服人员可以在客户点击“发送”按钮之前先睹为快，查看客户正在输入的内容，并使用预设回复，这有助于他们减少平均处理时间并取悦客户。为了使服务友好且个性化，客服人员可以在对话期间使用侧边栏中显示的客户详细信息。它提供了对客户最重要数据的急需洞察。代理可以标记每个聊天会话，这使他们能够在以后发现热门询问并改进他们的产品或服务。借助 LiveChat 的高级报告功能，支持和销售团队可以跟踪他们的绩效、发现改进、提高生产力，从而赢得满意的客户并享受更多销售。 LiveChat 有助于管理客户消息、自动化工作流程以及团队内协作。它支持聊天机器人，让品牌无需编码即可构建和启动对话式聊天机器人，并在客户服务方面脱颖而出。它还提供了一个自我知识库，可实现快速、轻松的自助服务。 LiveChat 提供 200 多个强大的集成，使企业能够扩展其现有工具的价值。它与流行的 CRM 解决方案（例如 Hubspot 和 Pipedrive）、电子商务服务（例如 Shopify 和 BigCommerce）以及消息应用程序（例如 WhatsApp 和 Facebook）无缝集成 - 允许同步客户数据并轻松地在一个地方保持通信。它支持支付服务，例如 PayPal 或 Stripe，允许客户直接通过聊天进行订单和付款。它与 Mailchimp 等电子邮件服务配合使用，帮助在聊天后收集和培养潜在客户。还有更多集成可以支持企业提供卓越的客户服务并促进销售。 LiveChat 团队随时准备提供 24/7/365 的协助。 LiveChat 的支持英雄通过快速响应问题、解决问题和提供解决方案来提供最佳的客户服务体验。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。怀着创建 21 世纪最引人注目的对话式商务平台的愿景，Haptik 的对话式商务平台使品牌能够设计令人愉悦的体验，从而提高客户旅程每个阶段的转化率。 Haptik 的主要客户和合作伙伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Channel.io
channel.io
Channel Talk 是一款一体化 AI Messenger，致力于帮助您提供 VIP 级客户服务。我们提供实时聊天、团队聊天、CRM、营销和聊天机器人功能，旨在帮助您识别关键客户，并提高客户渠道每个阶段的客户参与质量。这是最接近在线环境的店内客户体验，可帮助您将首次访问者转变为您品牌的终身常客。
Customerly
customerly.io
为您的客户提供他们应得的支持。在您发展和扩展业务的同时，Customerly 让您可以轻松地继续为客户提供世界一流的支持
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
OnceHub
oncehub.com
曾经帮助组织通过预约时间表和数字参与解决方案实时适应其客户偏好的约会计划和数字参与解决方案。 以前称为Schedunce，我们被广泛认为是在线预订和日历方面的领先者，但是我们的产品远远超出了市场领先的工具范围，旨在捕获，资格，参与和转换具有最高效率和监管的潜在客户 - 合规的安全性。 自由职业者，所有者 - 经营者，代理商，分支机构和内部团队在每个行业中都依靠我们为他们的数字销售和营销提供动力，达到招聘目标，并提供优质的服务，一对一或一对一或团队中，远程或两者兼而有之。 屏幕和重量机会，自动将其路由到适当的人员，管理团队协作的资源池，并随时保留房间或设备。当时间正确时，请拨打电话，切换到视频或现场聊天。 免费开始，然后升级您的计划。 启动简单。不可思议。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Chatify
chatify.com
再见代理费，您好客户与客户实时聊天的更好、更便宜、更智能的方式。大多数需要支持的客户不想给您打电话，他们想与您聊天。为什么选择实时聊天？ 9/10 访问者访问您的网站
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免费的实时聊天应用程序，可让您在您的网站或免费的可自定义页面上监控访问者并与访问者聊天。 您可以拥有无限的代理并将他们添加到无限的站点，以便他们可以不受任何限制地与您的访问者进行通信。您的聊天记录将永远保留，直到您将其删除。 tawk.to 让超过 600 万人能够轻松地与数十亿客户进行沟通和交易——无论他们身在何处或如何付款。 当他们需要您时，您可以享受无限的消息传递、票务和您自己的知识库 — 全部 100% 免费。 tawk.to 的消息传递和客户管理软件易于在所有设备上使用，并与您的所有网站和登陆页面集成。 tawk.to 提供 iOS、Android、Windows 和 Mac OSX 应用程序，让您随时随地保持联系。 tawk.to 提供 24x7-365 实时支持。
Arena
arena.im
Arena正在开发下一代的实时参与工具，该工具由第一方数据提供动力，以建立到处可信的，充满活力的观众。我们的解决方案 - 实时聊天，现场博客，竞技场角色）利用社交媒体最受欢迎的功能快速在您管理的任何平台上创造深度参与。超过20,000个客户信任竞技场，可以在网络上，应用程序或现场活动（或所有三个）将观众聚集在一起，以参与内容，社区和商业。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk可以通过电话，电子邮件，实时聊天，SMS文本，社交媒体等来帮助企业管理客户沟通。它还可以帮助您根据其部门或团队将呼叫分配给代理商，自动向客户熟悉的代理商路由电话，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。用Zoho Desk将您的客户服务号码连接起来，并在应用程序中拨打/接收电话。
NovoChat
novochat.co
NovoChat 是一个全渠道聊天平台，允许企业通过 WhatsApp、Telegram、Messenger 和 LINE 与客户沟通。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Social Intents
socialintents.com
认识排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 实时聊天。 与您的客户交谈应该很容易。通过您已使用的协作工具与他们聊天：Teams 和 Slack。 构建基于您的网站数据训练的 ChatGPT 聊天机器人。在 ChatGPT 和人工代理之间轻松切换聊天。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
Rake
rake.ai
Rake 包括用于吸引网站访问者的聊天小部件 - 具有直接消息、频道对话的团队通信功能 - 各种平台上的全渠道聊天连接 - 网站访问者监控实时简单版本的 Google Analytics - 用于对话跟进的任务管理
Charla
getcharla.com
立即与您的现场访客联系并提供最佳的销售和支持体验。 Charla 实时聊天为您提供创建最佳客户旅程所需的一切。 ✔️ 通过实时聊天和主动对话吸引访客 ✔️ 使用帮助台和票证管理您的支持请求 ✔️ 通过知识库为您的客户提供支持 ✔️ 收集和分析客户反馈 ✔️ 使用仪表板和访客洞察监控您的表现 ✔️ 与 iOS 和 Android 移动应用程序保持联系✔️ 轻松与 WordPress、Shopify 和 Magento 集成
onWebChat
onwebchat.com
onWebChat 将人工智能聊天机器人的强大功能与实时聊天软件相结合，确保为网站访问者提供 24/7 即时支持，促进用户参与并促进业务转化。
pagealive
pagealive.com
Pagealive 是一个实时视频聊天小部件，使企业能够为其客户提供个性化的实时支持和参与。我们的使命是通过提供用户友好的实时视频聊天解决方案来改变客户体验，以促进有意义的联系并提高转化率。该营销和销售计划概述了我们提高知名度、推动需求和增加 pagealive 销量的策略。我们的方法包括有针对性的营销活动、战略合作伙伴关系和专门的销售团队，以最大限度地扩大我们的影响力和影响力。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
Comm10
comm100.com
Comm100 是一家为各种规模的教育、政府和商业组织提供数字全渠道客户互动软件的全球提供商。借助 Comm100，组织可以通过一个集成控制台中的可配置、价值驱动的实时聊天、安全消息传递、人工智能驱动的机器人和自动化来提供卓越的数字客户体验。 Comm100 拥有零停机时间、最高安全标准和 AI 自动化，可确保客户随时随地获得答案。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias是一个独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业而设计，可在每个增长阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias使用尖端的自动化和AI功能，彻底改变了在线存储如何通过Omnichannel支持，CHAT，宏，规则，支持性能和收入统计数据来简化客户之旅。 Gorgias目前在电子商务领域为13,000多家商人提供服务，包括史蒂夫·麦登（Steve Madden），格洛西尔（Glossier），布鲁玛特（Brümate）和Tushy。戈尔吉亚斯（Gorgias）很荣幸能成为一家认证的B公司，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
OneDesk
onedesk.com
Onedesk将帮助台和项目管理软件结合到一个应用程序中。为您的客户提供服务，并通过一个应用程序管理团队项目。 Onedesk还包括面向客户的应用程序：实时聊天，可自定义的WebForms和客户门户网站。这些集成的应用程序可让您在一个平台上方便地从事项目的同时为客户提供服务。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。 使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - 人工智能聊天机器人软件和脚本化聊天机器人构建器 - 知识库软件 - 水滴活动软件 - 客户关系管理软件 - 实时翻译（像当地人一样用客户的语言说话） - MagicType（查看客户实时输入的内容） - 屏幕共享（无需额外插件） - 多种集成（Slack、WordPress、Shopify、WooCommerce、Adobe Commerce、Zapier、Hubspot、Salesforce、Jira、Trello 等） - 许多其他功能
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat 是一个由人工智能驱动的全渠道消费者参与平台，提供实时销售和支持。自动实时聊天平台可帮助您每天 24 小时与客户互动、确定不同渠道的潜在客户并提高转化率。它是一个客户沟通平台，可简化客户与企业的每一次互动。 REVE Chat 提供了一套全面的视觉参与功能，例如聊天机器人、实时聊天、共同浏览和视频聊天，通过个性化交互实现更快的解决方案。您可以使用 REVE Chat 轻松地通过客户的首选渠道与他们互动，以提供全渠道消息传递体验。 REVE Chat 还包括高级路由、排队、自动触发器和访客分析。企业通过各种渠道吸引客户，包括网站、WhatsApp、Facebook、Instagram、Viber、Telegram、App 等。 REVE Chat 使从单一平台与他们的沟通变得非常高效。聊天机器人可以自动化客户协助和参与，实时聊天解决方案可以通过人性化将定制提升到一个新的水平。这个强大的平台可以在整个客户体验中为企业提供帮助，从潜在客户创造到客户满意度和保留。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代实时聊天解决方案，结合了人工智能和人类智能的力量，通过实现高度个性化的客户对话来提供终极客户体验。 我们的对话式人工智能既充当一线自助客户礼宾员，帮助客户自助，又充当漂亮的虚拟助理，帮助提高客户服务代理的效率。 Heyday 直观的客服中心可在任何设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以取悦客户。 通过全盛时期，您可以： * 自动回答一线客户服务查询、确定客户资格并自动分类更复杂的问题，将其上报给合适的客服人员 * 与统一的团队收件箱协作，提供卓越的客户体验 * 借助强大的电子商务集成，直接在聊天中即时创建购物车 * 收集有价值的客户见解来丰富您的 CRM * 创建模板或利用人工智能推荐的快速回复来提高您的效率并节省时间 * 通过订单跟踪通知、产品追加销售、客户满意度调查等，在高度个性化的水平上重新定位客户。 * 自定义您的代理通知，让您不错过任何一个节拍 * 还有更多！ Heyday 正在开创实时聊天的新时代。立即下载，为您的客户服务团队提供人工智能超能力。