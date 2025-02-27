实时聊天软件 - 最热门应用 - 突尼斯

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
提交新应用
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-针对为需要对其通信的组织建立的高度监管的组织的安全协作，它可以在同事，合作伙伴，客户，社区，甚至平台之间进行协作，而无需妥协数据所有权，自定义或集成。在150多个国家和组织（例如德意志巴恩），美国海军和瑞士信托信托基金会（Credit Suisse Trust Rocket）等组织中，数以千计的用户每天都保持私密和安全。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Redtie
getredtie.com
Redtie 允许小型企业主通过简单的短信共享营销材料，例如文档、图像、音频和视频。 Redtie 是一种先进的短信解决方案，可让您像发送电子邮件一样发送附件。发送的短信带有一个链接，用于访问存储在安全云中的附件。 Redtie 还可以扩展，一次向一个或数百个用户发送消息和附件。
erxes
erxes.io
欢迎使用 erxes，开源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一种开源体验操作系统 (XOS)，使 SaaS 提供商和数字营销机构/开发人员能够创建适用于所有类型业务的独特体验。我们将通过为社区提供突破性价值来改变企业的增长方式。和我们一起踏上这段旅程吧！通过 erxes，您的公司可以实现增长和团结，因为它： - 100% 免费且可持续：erxes 提供了一种可持续的商业模式，让开发者和用户都能双赢。它是开源软件，但更好。 - 100% 可定制：我们基于插件的架构提供无限的定制，让您满足您的所有需求，无论它们有多具体。 - 100% 隐私：我们设计的 erxes 平台可以保留对您公司敏感数据的完全控制，而无需第三方监控。 - 100% 掌控：您可以构建任何您想要的体验，其中您的业务运营的所有渠道都是连接和集成的。探索您的选择：自托管 AGPLv3 以及企业版许可的开源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 编写的。自助服务 免费启动并通过我们的增强功能和附加组件解锁高级功能、附加服务和定制选项。企业 为企业提供安全、合规的开源软件。使您的团队能够更快地行动。将 erxes 核心插件、组件和 SDK 嵌入集成到您的平台中，以增强其功能并简化操作。平台利用核心插件、组件和企业功能来支持您的整个平台业务。基础设施 使用 erxes 基础设施和本机插件增强您的 SaaS。让我们的专家团队将您的愿景变为现实。
Deskpro
deskpro.com
Deskpro 创建帮助台软件，为全球企业提供卓越的支持体验，并可以自由地将帮助台托管在云端或本地。 Deskpro 成立于 2001 年，帮助数千家公司简化了客户服务运营并缩短了响应时间，从而带来了更好的客户体验。 Deskpro 的帮助台软件包括电子邮件、实时聊天、电话和社交媒体票务以及自助服务知识库。您还可以使用分析和报告工具，使企业能够监控绩效并做出数据驱动的决策。 Deskpro 旨在改善企业和最终用户之间的沟通，以提供卓越的客户服务体验。加入数千家选择转变支持方式的公司，包括索尼、苹果、微软、沃达丰、怡安、英特尔、宝洁、空客等。
Hatch
usehatchapp.com
Hatch 是唯一专为利润增长而设计的客户沟通平台。通过自动驾驶仪的外展和跟进，再加上与潜在客户和客户发短信的自定义 AI 代理，您可以将更多潜在客户转化为预约、销售和回头客，而无需支付管理费用。通过 Hatch 满足客户需求、减轻员工负担并扩大您的收入。
Pylon
usepylon.com
Pylon 是现代企业的客户运营平台，可帮助 Deel、Hightouch、Merge、Clay 和 Monte Carlo Data 等快速发展的公司扩大客户运营规模。 Pylon 帮助公司在共享 Slack 或 Microsoft Teams 渠道、电子邮件、应用内聊天和 Slack 社区中管理客户。 Pylon 自动跟踪您与客户交谈的所有地方的客户问题，提供一个统一的位置来查看、响应、运行工作流程并收集客户请求的分析。创建视图、自定义字段、触发器、分配策略等。使用 AI 自动标记对话、将客户 Slack 对话同步到 CRM、跨渠道发送产品更新并查看参与度。 Pylon 受到越来越多客户的信赖，可帮助在客户支持和客户成功方面扩展 CX 运营。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
JustCall
justcall.io
JustCall：多合一的业务通信平台与Voice，SMS，电子邮件和WhatsApp的潜在客户和客户联系。具有100多个集成和AI魔术的自动化工作流程，并观察您的业务在自动驾驶仪上发展。 JustCall在全球6,000多家企业的信任下，为面向客户的团队提供了完美的客户互动。 最重要的功能要注意： *入站和出站电话 *发送并接收短信和MMS *销售拨号器（自动，预测和电源拨号器） * SMS工作流程 *短信机器人 *多级IVR *实时代理协助 * AI驱动的短信 * AI教练 *情感分析 * AI通话评分 *实时通话监视 *共享WhatsApp收件箱 *自动呼叫分布（ACD） * 100+ CRM集成 * 70多个国家 /地区的商务电话号码
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您的所有共享邮箱都可以在一个中心位置使用，以便您的组织获得对所有团队电子邮件的透明度和洞察力。对于每一位团队成员。在办公室、家里或远程团队。此外，Helpmonks 与每个电子邮件提供商合作，因此您可以继续使用您已经了解和使用的工具。
Five9
five9.com
Five9 智能 CX 平台提供了一套全面的解决方案，可通过客户选择的渠道与客户互动，为经理提供有关联络中心绩效的见解和情报，并提升您的业务以提供更好的业务成果并为 CX™ 带来欢乐。我们的云原生、可扩展且安全的平台包括联络中心；全渠道参与；员工敬业度管理；通过 1,400 多个合作伙伴实现可扩展性；以及作为平台一部分嵌入的创新、实用的人工智能、自动化和旅程分析。 Five9 为全球 2,500 多个组织带来了人员、技术和合作伙伴的力量。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式 AI 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，拥有 230 名员工，分布在波士顿、巴黎、杜塞尔多夫和南特（总部）。
CINNOX
cinnox.com
CINNOX 是一个综合性参与平台，统一了电话、数字和社交渠道。他们通过一个平台提供人性化的客户和团队体验，帮助企业竞争并获胜： 提升客户体验： - 任意频道聊天、语音、视频无缝切换 - 通过将问题与正确的专业知识联系起来，提供首次解决方案 - 通过预测数据分析减少客户等待时间 优化员工体验： - 通过自动化重复任务来提高团队效率 - 利用不同团队的专业知识来解决复杂的问题 - 利用洞察驱动的数据提高团队绩效 他们通过卓越客户服务的三个关键支柱来实现这一目标，企业可以享受一个持续循环的体验改进：连接、协调和评估。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
GoSite
gosite.com
GoSite 为推动美国经济的小型企业创造简化的技术。我们的软件使他们能够在一个地方拥有在数字时代与客户联系所需的一切。我们基于云的移动和网络工具套件改变了客户随时随地开展业务的方式。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一个基于云的、强大的、可扩展的、敏捷的、经济实惠且功能齐全的 FaaS 解决方案，包含 CRM、ERP、HCM、项目管理、帮助台和您公司所需的其他 SaaS，以自由和开源软件的价格实现指数级增长和发展。我们决心为全球 95% 的中小企业提供智能、经济实惠、敏捷且安全的 CRM 解决方案，以确保可持续增长。世界一流的服务和实惠的价格是我们的独特卖点，我们恪守我们的承诺。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
LiveCaller
livecaller.io
网站缺乏沟通渠道会导致客户流失、满意度低、客户成功率极低甚至为零，而且一键语音通话对于跨行业企业的潜在价值巨大，因此 LiveCaller 通过提供一站式解决方案基本上解决了这些问题，将不同的通信渠道（网络呼叫、聊天、回拨、社交消息应用程序）组合到一个平台中。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一个旨在增强本地企业活力的平台。它显着提高了客户参与度和潜在客户转化率，超越了竞争对手。该软件为评论管理、商务短信、文本聊天、集中收件箱、可短信固定电话、客户调查、竞争基准测试等提供一体化解决方案！这种集成方法简化了客户交互、增强了业务运营并推动了增长。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齐全的帮助台和实时聊天软件，可帮助您通过一体化帮助台解决方案为客户交互带来个性化。 LiveAgent 拥有市场上最快的聊天小部件，是 2024 年评论最多、排名第一的中小企业实时聊天软件。与宝马、雅马哈、华为和牛津大学等公司一起提供世界一流的客户服务。 LiveAgent 利用全渠道通用收件箱、实时实时聊天、内置呼叫中心和强大的客户服务门户的强大功能。 利用我们的客户细分、自动化、内置 CRM、强大的分析包以及我们的客户知识库，个性化您的沟通。发现超过 175 种帮助台功能和 200 多种集成。 开始 1 个月的免费试用，无需信用卡。 200 多个功能包括： -POP3帐户 -电子邮件管道 -转发 -部门 -优先事项 -状态 -标签 -规则 - 票务路线 - 预设/预定义消息 - 电子邮件模板 -语音集成 -实时网站监控与统计 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知识库 - 输入时实时建议 -反馈和联系表 -特工评级、游戏化 -多种语言 - 票证过滤器 - 文件共享和附件 -聊天按钮模板等等。 面向初创公司的 LiveAgent： 对于申请的初创公司来说，启动计划的前 6 个月免费。对于初创公司来说，这是一个独特的机会，可以免费获得市场上最好的客户支持软件。前 6 个月后，初创公司可以继续以折扣价使用 LiveAgent。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个基于云的平台，可通过一个收件箱管理和自动化客户对话。它允许企业提供 24/7 的客户支持并提高 CSAT 分数。实时聊天、电子邮件等消息传递渠道和 Facebook Messenger 等社交消息传递渠道汇集在一处。无脚本、人工智能驱动的聊天机器人可以与客户提供自然、类似人类的交互。预先训练的模型可以在几分钟内轻松实施。支持的语言包括英语、西班牙语、法语、德语、荷兰语和瑞典语。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Arena
arena.im
Arena正在开发下一代的实时参与工具，该工具由第一方数据提供动力，以建立到处可信的，充满活力的观众。我们的解决方案 - 实时聊天，现场博客，竞技场角色）利用社交媒体最受欢迎的功能快速在您管理的任何平台上创造深度参与。超过20,000个客户信任竞技场，可以在网络上，应用程序或现场活动（或所有三个）将观众聚集在一起，以参与内容，社区和商业。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球领先的人工智能销售推广自动化和 B2C 数据挖掘平台。主要功能包括：通过电子邮件识别匿名网站访问者、模板化销售推广自动化工具、与数千个企业生产力工具的集成、数亿条消费者记录，以便为任何受众构建电子邮件推广活动。 Customers.ai 销售推广自动化系统已被全球超过 100 万家企业使用，涉及各个行业和国家。
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 为 B2C 企业提供移动优先的对话式销售和营销平台。 我们的解决方案为销售和营销专业人员创造了提高销售转化率、提高现场参与度并提供差异化在线客户体验的机会。 Whisbi 将所有联系渠道（例如视频通话、聊天、聊天机器人、点击通话或传统电话）整合到一个集中式数据驱动的 UI 中，供您的客户使用。 Whisbi 通过 BI 引擎增强，在正确的时间为正确的客户提供正确的渠道。 Whisbi 解决方案可轻松与现有基础设施集成，从呼叫中心到实体商店和虚拟展厅。在网站上简单地包含该解决方案就可以提供真正的全渠道客户体验，从而显着提高在线转化率。 我们为销售和营销提供世界一流的对话平台，并能够分享特定行业的见解和专业知识。我们在与电信、汽车、旅游、保险和银行领域的全球企业密切合作方面拥有无与伦比的经验。 我们的解决方案已成功实现： * 7 亿次展示， * 4700 万次点击， * 18M 呼叫请求， * 1000万次对话 迄今为止，我们已向全球客户交付了超过 150 万份销售额。我们才刚刚开始！ Whisbi 将人际互动置于在线客户体验的中心，并提高数字营销活动的投资回报率。它使品牌能够更好地利用其网站流量、提高 NPS 分数、通过 CX 实现差异化并增加在线销量。我们与最好的营销和销售解决方案集成，包括 Salesforce、Google Adwords、Google Analytics 和 Adobe Marketing Cloud，帮助为整个客户旅程提供更强大的洞察。 从本质上讲，Whisbi 使现代营销和销售团队能够提供多渠道体验，支持和补充现有的数字商务系统。
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。 Twixor 的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 * 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 * 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 * 主要功能：我们的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支持的对话引擎、实时和虚拟代理、智能营销活动管理、对 120 种语言的全渠道支持以及 AI 驱动的分析仪表板。 * 我们被公认为印度零售和电子商务领域的最佳客户体验平台，并且还获得了 MEA 地区新兴对话式 AI 供应商的认可。 Twixor 选择的合作伙伴包括世界上最大的银行平台和 CPaaS 参与者之一，以及中东和非洲地区以及亚太地区的许多其他信任我们白标解决方案的合作伙伴。 简而言之，Twixor 使企业能够打造动态的客户旅程，提供卓越的客户体验，让您在行业中脱颖而出。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是面向本地企业的客户互动平台，可通过文本、聊天和电子邮件方便地与潜在客户和客户进行互动，并且所有这些都在一个地方进行组织。我们让您的企业客户做好 24/7/365 任何互动的准备。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一种位置营销解决方案，使营销人员能够根据用户的精确位置吸引用户。
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine 通过让每个人都变得简单轻松的在线营销来帮助企业发展。我们创建精美、高影响力的营销活动，自动投放并跟踪参与度，以显示谁准备好进行对话。我们的平台加强了与客户、合作伙伴和潜在客户的关系，以更少的工作发现更多机会。
Acquire
acquire.io
Acquire 为企业团队提供了创造最佳客户体验所需的数字工具。凭借安全协同浏览、人工智能聊天机器人、实时聊天和视频通话等功能，Acquire 使团队能够跨所有渠道主动实时解决复杂的销售、服务和支持问题。通过 Acquire，企业可以持续吸引客户，同时最大限度地减少解决时间和冗余。 Acquire 灵活且可扩展的软件套件可满足任何企业在任何设备上的客户服务、销售和支持需求。 Acquire 总部位于旧金山。该公司的客户遍布全球，包括多个财富 500 强品牌。 Acquire 得到了 Base10、S28 Capital 和 Fathom Capital 等团体的支持。
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创公司获得了由Tiger Global领投、AEF大湾区基金和Transcend Capital Partners参与的800万美元A轮融资。
Orlo
orlo.tech
由于有大量的频道可供切换，并且公众始终在观看，提供让您的公民大吃一惊的客户服务和通讯绝非易事！ Orlo 使您能够从一个平台管理您的数字对话，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 提高参与度、改善体验和管理声誉。 受到 100 多个国家委员会、四分之三的英国警察机构以及全国各地更多公共部门组织的信任，我们为在 Blighty 出生和成长而感到自豪，我们所有的服务器也都在英国的土地上！由人工智能主导的技术提供支持的易于实施、安全且可扩展的解决方案？向 Orlo 打个招呼，通过精彩的对话开始建设社区！
Dialogview
dialogview.com
对话式人工智能平台 |全渠道整合 | AI 驱动的虚拟代理 Dialogview 是一个对话式人工智能平台，可帮助企业通过通信和协作工具实现强大的全渠道客户体验。 Dialogview 将为各种渠道交互提供单一视图界面，包括网络聊天、短信和其他流行的消息应用程序。借助实时协作工具，dialogview 可以使客户体验人性化。 Dialogview 可帮助您的企业改善客户体验、客户旅程和客户反馈，从而实现与座席的 360 度连接。
11Sight
11sight.com
很少有组织注重从第一次接触开始优化客户旅程。尽管如此，您与潜在客户的第一次会面就代表了您交易成功的 80%。隆重推出 11Sight 面向收入团队的排名第一的入站视频通话和客户互动平台。转化更多合格的潜在客户并通过 11Sight 完成第一次会面。立即通过 https://11sight.com/sales 联系我们 只需从任何在线渠道单击一下即可。
Swell
swellcx.com
Swell 自动收集患者和员工的私人和公共反馈。有了更好的反馈，诊所可以提高他们的在线声誉，增强患者体验并提高员工满意度。
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是适合您企业的客户沟通工具。它可以帮助您获取和留住客户、建立在线声誉、提供出色的客户服务体验并发展您的业务。 使用您团队共享的单一工具进行商务短信、Google 地图和 WhatsApp 聊天、在线评论管理、网络聊天、在线表单和短信通知。 Sociocs 支持的渠道：Facebook Messenger、Facebook 帖子评论、移动应用评论、Google Business Reviews、Google Business Messaging、短信/短信、Telegram 消息、网络聊天、WhatsApp 消息、网站表单。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是世界领先的客户支持自动化平台。它帮助企业跨渠道向客户提供令人愉快的支持体验。 Verloop.io 的平台无缝地跨各种渠道提供支持，从网站和 WhatsApp 到应用内和语音交互。 Verloop.io 赢得了全球 5000 多个品牌的信任，其中包括迪卡侬、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，为企业和中小型企业提供服务。 Verloop.io 的端到端解决方案使我们与众不同，它提供了三重方法： 1. 初始查询解决：在联络中心交互的第一阶段，Verloop.io 通过聊天和语音采用人工智能支持。 Verloop.io 的对话式 AI 解决方案可有效处理大多数客户查询。 2. 人工代理支持：随着查询升级到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 来提供支持，这是一种强大的人工智能工具，可帮助人工代理做出准确的响应。该工具建议采取措施以提高座席效率。利用由文档认知提供支持的语音转文本和 AnswerFlow，客服人员还可以利用我们的生成式 AI 支持工具（例如 AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和 AI-Tone adjustment）来确保最佳响应并提高客户满意度。 3. AI 支持的质量分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 为质量分析师提供了终极解决方案，使用生成式 AI 自动进行呼叫分析。这确保了持续改进的简化流程。 除了上述工具之外，企业还可以使用 Verloop.io 的机器人构建器 - Recipes 以及 Smart block 来轻松开始提供最佳客户体验的旅程。总而言之，Verloop.io 旨在通过创新的自动化和人工智能驱动的解决方案来简化和提升客户支持之旅
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一体化客户支持工具，可帮助您将客户支持团队从成本中心转变为产品创新引擎。我们将客户旅程中的关键信息汇集到一个位置，以便您可以提供更快、更有效的响应，并可以分析和了解客户的整体需求。以下是如何使用 Atlas 将客户支持提高 10 倍的概览： * 客户时间线：通过单一、易于遵循的按时间顺序排列的时间线查看客户的整个旅程。 * 会话录制：一个视频胜过一千个字。让您的客户通过会话录音向您展示而不是告诉您。 * 聊天机器人：通过为任何体验创建有用且引人入胜的聊天机器人工作流程，引导您的客户完成整个旅程。 * 帮助中心：通过自助帮助中心为客户提供最常见问题的答案，从而将您的工作量减少一半。 * 全渠道：聊天、电子邮件、短信、Whatsapp、Slack：通过一个简单、统一的界面与您的客户交谈。 * 报告：通过直接发送到您的收件箱的易于阅读的图表来跟踪客户支持的质量。 * 键盘优先：只需按几下按键即可执行任何操作并在整个应用程序中导航。
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一个对话式人工智能管理平台，帮助非技术团队在单一平台上构建、启动和发展他们的聊天机器人和虚拟助手。 MindBehind 为各种规模和不同行业的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易于使用的解决方案，帮助改善客户体验。使用 MindBehind 构建的聊天机器人或虚拟助手可以添加到网站、移动应用程序、社交媒体界面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），以及很快就会添加到智能助手（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一个赋权平台，可帮助企业构建智能机器人，通过网站、社交媒体渠道和应用程序上的实时聊天与客户互动。它还提供了预构建的模板供企业入门。 对于您的 Ai/ML 机器人，只需几分钟即可构建工作流程并与您的业务沟通渠道建立联系。要回答基本常见问题解答，只需使用无缝拖放选项即可创建“基于规则的机器人”。 ThumbCrowd 是如何工作的？ 步骤 1. 从模板中选择合适的预构建机器人或为您的业务创建新机器人。 步骤 2.设计对话。使用您自己的数据训练机器人。 步骤 3. 将训练有素的机器人与合适的业务沟通渠道完美连接，例如Facebook Messenger、短信、实时聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 界面 (www.thumb-crowd.com) 将指导您开发和简化整个客户服务流程。 您可以训练您的人工智能机器人以基于人性化的连贯流程与客户进行沟通。 ThumbCrowd 的另一个功能是将聊天机器人解决方案与各种选项相结合，以实现更好的人机交互和理解。 取得正确的平衡，您将受益于更快乐、更积极的客户。
Zowie
getzowie.com
Zowie 使在线销售的公司能够使用强大的自动化技术转移门票，通过全渠道收件箱关心客户，并使用增强的客户环境销售更多产品。 Zowie 可以充当您的独立客户服务系统，也可以通过自动化技术增强您当前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及许多其他工具。 * 免费分析您的自动化潜力 |知道你要买什么！ * 免费全渠道收件箱 |节省技术费用。 * 大量集成 |与 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 连接，将您的自动化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 周内转移多达 60% 的重复问题，并将解决时间缩短 67%。 2. 关怀——使代理人能够解决复杂的案件并将 CSAT 提高 12%。 3. 销售 – 检测购买意图并转化最多 40% 的客户。
Chatify
chatify.com
再见代理费，您好客户与客户实时聊天的更好、更便宜、更智能的方式。大多数需要支持的客户不想给您打电话，他们想与您聊天。为什么选择实时聊天？ 9/10 访问者访问您的网站