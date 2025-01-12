实时聊天软件 - 最热门应用 - 波兰

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
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Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的产品）通过现代化、直观的客户支持软件帮助企业轻松取悦客户。 Freshdesk 将通过电子邮件、网络、电话、聊天、消息和社交传入的请求转换为工单，并统一跨渠道的工单解决方案。此外，强大的自动化和人工智能功能（例如自动工单分配、工单优先级、客服人员协助，甚至发送预设回复）有助于简化支持流程。 Freshdesk 还增强了团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供发展业务所需的见解。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 * 实时通话监控 * 共享 WhatsApp 收件箱 * 自动呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多个国家/地区的商务电话号码
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 为受到严格监管的组织提供安全协作专为需要更多控制通信的组织而构建，它支持同事、合作伙伴、客户、社区甚至平台之间的协作，而不会影响数据所有权、自定义或集成。来自 150 多个国家和组织（例如德国铁路、美国海军和瑞士信贷）的数千万用户每天都信赖 Rocket.Chat，以确保他们的通信完全私密且安全。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到人工智能驱动的工作流程和代理工具、自动化以及包含 1200 多个应用程序的市场 - 所有这些都在一个屋檐下受到保护。我们的解决方案易于实施和动态调整，使团队无需 IT、开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在 Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，让公司轻松与客户建立有意义的联系。从初创公司到大型企业，我们相信每个公司都应该能够获得智能、创新的客户体验，无论其规模、行业或雄心。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的 13 万多个全球品牌提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可以在充满信心地拓展新市场时扩大客户服务。 eDesk 本身集成并整合了来自 200 多个市场、网上商店、社交网络、通信和物流渠道的数据（比任何其他客户支持软件提供商都要多），因此您只需单击一个按钮即可访问端到端订单信息。 eDesk 也是亚马逊和沃尔玛开发委员会中唯一的客户支持解决方案，帮助在线零售商和品牌通过新的销售渠道发展业务，并与其客户支持工具和流程紧密相连。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
Continually
continual.ly
为您的网站提供免费聊天机器人和实时聊天。拖放聊天机器人构建器，无需编码技能。 我们确保您不会错过您网站上的任何潜在客户。如今，当人们访问您的网站（例如请求产品演示）时，他们希望您立即回复。即使是在非工作时间，或者他们位于另一个时区。大多数网站要求客户填写长表格并提供大量信息。这是一种不人性化且不友好的体验。作为客户，您不知道什么时候会收到回复。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分钟才能回复客户，也会大大降低您关闭业务的机会。我们为您提供一行代码，您可以将其添加到您的网站中，以自动回复潜在客户并生成更多合格的潜在客户，而无需增加额外销售人员的费用。持续让您用简单的消息传递取代表单，使客户能够轻松、快速地获取所需的信息。我们可以帮助您将网站访问者转化为客户的一些示例： * 欢迎新访问者并询问他们是否需要任何帮助 * 使用发现问题来限定潜在客户 * 快速预约热门潜在客户 * 通过询问建立您的时事通讯列表在正确的时间注册 * 标明有用的内容，例如博客文章、视频或电子书
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代实时聊天解决方案，结合了人工智能和人类智能的力量，通过实现高度个性化的客户对话来提供终极客户体验。 我们的对话式人工智能既充当一线自助客户礼宾员，帮助客户自助，又充当漂亮的虚拟助理，帮助提高客户服务代理的效率。 Heyday 直观的客服中心可在任何设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以取悦客户。 通过全盛时期，您可以： * 自动回答一线客户服务查询、确定客户资格并自动分类更复杂的问题，将其上报给合适的客服人员 * 与统一的团队收件箱协作，提供卓越的客户体验 * 借助强大的电子商务集成，直接在聊天中即时创建购物车 * 收集有价值的客户见解来丰富您的 CRM * 创建模板或利用人工智能推荐的快速回复来提高您的效率并节省时间 * 通过订单跟踪通知、产品追加销售、客户满意度调查等，在高度个性化的水平上重新定位客户。 * 自定义您的代理通知，让您不错过任何一个节拍 * 还有更多！ Heyday 正在开创实时聊天的新时代。立即下载，为您的客户服务团队提供人工智能超能力。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以帮助企业管理通过电话、电子邮件、实时聊天、短信、社交媒体等方式进行的客户通信。它还可以帮助您根据代理的部门或团队将呼叫分配给代理，自动将呼叫路由给客户熟悉的代理，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。通过 Zoho Desk 连接您的客户服务号码，并在应用程序内拨打/接听电话。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Five9
five9.com
Five9 智能 CX 平台提供了一套全面的解决方案，可通过客户选择的渠道与客户互动，为经理提供有关联络中心绩效的见解和情报，并提升您的业务以提供更好的业务成果并为 CX™ 带来欢乐。我们的云原生、可扩展且安全的平台包括联络中心；全渠道参与；员工敬业度管理；通过 1,400 多个合作伙伴实现可扩展性；以及作为平台一部分嵌入的创新、实用的人工智能、自动化和旅程分析。 Five9 为全球 2,500 多个组织带来了人员、技术和合作伙伴的力量。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一个赋权平台，可帮助企业构建智能机器人，通过网站、社交媒体渠道和应用程序上的实时聊天与客户互动。它还提供了预构建的模板供企业入门。 对于您的 Ai/ML 机器人，只需几分钟即可构建工作流程并与您的业务沟通渠道建立联系。要回答基本常见问题解答，只需使用无缝拖放选项即可创建“基于规则的机器人”。 ThumbCrowd 是如何工作的？ 步骤 1. 从模板中选择合适的预构建机器人或为您的业务创建新机器人。 步骤 2.设计对话。使用您自己的数据训练机器人。 步骤 3. 将训练有素的机器人与合适的业务沟通渠道完美连接，例如Facebook Messenger、短信、实时聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 界面 (www.thumb-crowd.com) 将指导您开发和简化整个客户服务流程。 您可以训练您的人工智能机器人以基于人性化的连贯流程与客户进行沟通。 ThumbCrowd 的另一个功能是将聊天机器人解决方案与各种选项相结合，以实现更好的人机交互和理解。 取得正确的平衡，您将受益于更快乐、更积极的客户。
11Sight
11sight.com
很少有组织注重从第一次接触开始优化客户旅程。尽管如此，您与潜在客户的第一次会面就代表了您交易成功的 80%。隆重推出 11Sight 面向收入团队的排名第一的入站视频通话和客户互动平台。转化更多合格的潜在客户并通过 11Sight 完成第一次会面。立即通过 https://11sight.com/sales 联系我们 只需从任何在线渠道单击一下即可。
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一个对话式人工智能管理平台，帮助非技术团队在单一平台上构建、启动和发展他们的聊天机器人和虚拟助手。 MindBehind 为各种规模和不同行业的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易于使用的解决方案，帮助改善客户体验。使用 MindBehind 构建的聊天机器人或虚拟助手可以添加到网站、移动应用程序、社交媒体界面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），以及很快就会添加到智能助手（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
Atlas
atlas.so
Atlas 是一款一体化客户支持工具，可帮助您将客户支持团队从成本中心转变为产品创新引擎。我们将客户旅程中的关键信息汇集到一个位置，以便您可以提供更快、更有效的响应，并可以分析和了解客户的整体需求。以下是如何使用 Atlas 将客户支持提高 10 倍的概览： * 客户时间线：通过单一、易于遵循的按时间顺序排列的时间线查看客户的整个旅程。 * 会话录制：一个视频胜过一千个字。让您的客户通过会话录音向您展示而不是告诉您。 * 聊天机器人：通过为任何体验创建有用且引人入胜的聊天机器人工作流程，引导您的客户完成整个旅程。 * 帮助中心：通过自助帮助中心为客户提供最常见问题的答案，从而将您的工作量减少一半。 * 全渠道：聊天、电子邮件、短信、Whatsapp、Slack：通过一个简单、统一的界面与您的客户交谈。 * 报告：通过直接发送到您的收件箱的易于阅读的图表来跟踪客户支持的质量。 * 键盘优先：只需按几下按键即可执行任何操作并在整个应用程序中导航。
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是世界领先的客户支持自动化平台。它帮助企业跨渠道向客户提供令人愉快的支持体验。 Verloop.io 的平台无缝地跨各种渠道提供支持，从网站和 WhatsApp 到应用内和语音交互。 Verloop.io 赢得了全球 5000 多个品牌的信任，其中包括迪卡侬、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，为企业和中小型企业提供服务。 Verloop.io 的端到端解决方案使我们与众不同，它提供了三重方法： 1. 初始查询解决：在联络中心交互的第一阶段，Verloop.io 通过聊天和语音采用人工智能支持。 Verloop.io 的对话式 AI 解决方案可有效处理大多数客户查询。 2. 人工代理支持：随着查询升级到人工代理，Verloop.io 引入了 Co-pilot 来提供支持，这是一种强大的人工智能工具，可帮助人工代理做出准确的响应。该工具建议采取措施以提高座席效率。利用由文档认知提供支持的语音转文本和 AnswerFlow，客服人员还可以利用我们的生成式 AI 支持工具（例如 AI-summary、AI-Rephrase、AI-Expand 和 AI-Tone adjustment）来确保最佳响应并提高客户满意度。 3. AI 支持的质量分析 (QA)：Verloop.io 的 Sparks 为质量分析师提供了终极解决方案，使用生成式 AI 自动进行呼叫分析。这确保了持续改进的简化流程。 除了上述工具之外，企业还可以使用 Verloop.io 的机器人构建器 - Recipes 以及 Smart block 来轻松开始提供最佳客户体验的旅程。总而言之，Verloop.io 旨在通过创新的自动化和人工智能驱动的解决方案来简化和提升客户支持之旅
Sociocs
sociocs.com
Sociocs 是适合您企业的客户沟通工具。它可以帮助您获取和留住客户、建立在线声誉、提供出色的客户服务体验并发展您的业务。 使用您团队共享的单一工具进行商务短信、Google 地图和 WhatsApp 聊天、在线评论管理、网络聊天、在线表单和短信通知。 Sociocs 支持的渠道：Facebook Messenger、Facebook 帖子评论、移动应用评论、Google Business Reviews、Google Business Messaging、短信/短信、Telegram 消息、网络聊天、WhatsApp 消息、网站表单。
Swell
swellcx.com
Swell 自动收集患者和员工的私人和公共反馈。有了更好的反馈，诊所可以提高他们的在线声誉，增强患者体验并提高员工满意度。
Redtie
getredtie.com
Redtie 允许小型企业主通过简单的短信共享营销材料，例如文档、图像、音频和视频。 Redtie 是一种先进的短信解决方案，可让您像发送电子邮件一样发送附件。发送的短信带有一个链接，用于访问存储在安全云中的附件。 Redtie 还可以扩展，一次向一个或数百个用户发送消息和附件。
Dialogview
dialogview.com
对话式人工智能平台 |全渠道整合 | AI 驱动的虚拟代理 Dialogview 是一个对话式人工智能平台，可帮助企业通过通信和协作工具实现强大的全渠道客户体验。 Dialogview 将为各种渠道交互提供单一视图界面，包括网络聊天、短信和其他流行的消息应用程序。借助实时协作工具，dialogview 可以使客户体验人性化。 Dialogview 可帮助您的企业改善客户体验、客户旅程和客户反馈，从而实现与座席的 360 度连接。
Orlo
orlo.tech
由于有大量的频道可供切换，并且公众始终在观看，提供让您的公民大吃一惊的客户服务和通讯绝非易事！ Orlo 使您能够从一个平台管理您的数字对话，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 提高参与度、改善体验和管理声誉。 受到 100 多个国家委员会、四分之三的英国警察机构以及全国各地更多公共部门组织的信任，我们为在 Blighty 出生和成长而感到自豪，我们所有的服务器也都在英国的土地上！由人工智能主导的技术提供支持的易于实施、安全且可扩展的解决方案？向 Orlo 打个招呼，通过精彩的对话开始建设社区！
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创公司获得了由Tiger Global领投、AEF大湾区基金和Transcend Capital Partners参与的800万美元A轮融资。
erxes
erxes.io
欢迎使用 erxes，开源 Hubspot/Qualtrics 替代方案。 erxes 是一种开源体验操作系统 (XOS)，使 SaaS 提供商和数字营销机构/开发人员能够创建适用于所有类型业务的独特体验。我们将通过为社区提供突破性价值来改变企业的增长方式。和我们一起踏上这段旅程吧！通过 erxes，您的公司可以实现增长和团结，因为它： - 100% 免费且可持续：erxes 提供了一种可持续的商业模式，让开发者和用户都能双赢。它是开源软件，但更好。 - 100% 可定制：我们基于插件的架构提供无限的定制，让您满足您的所有需求，无论它们有多具体。 - 100% 隐私：我们设计的 erxes 平台可以保留对您公司敏感数据的完全控制，而无需第三方监控。 - 100% 掌控：您可以构建任何您想要的体验，其中您的业务运营的所有渠道都是连接和集成的。探索您的选择：自托管 AGPLv3 以及企业版许可的开源 Hubspot 替代方案。它是用 Node.js、GraphQL 和 React 编写的。自助服务 免费启动并通过我们的增强功能和附加组件解锁高级功能、附加服务和定制选项。企业 为企业提供安全、合规的开源软件。使您的团队能够更快地行动。将 erxes 核心插件、组件和 SDK 嵌入集成到您的平台中，以增强其功能并简化操作。平台利用核心插件、组件和企业功能来支持您的整个平台业务。基础设施 使用 erxes 基础设施和本机插件增强您的 SaaS。让我们的专家团队将您的愿景变为现实。
Table Duck
tableduck.com
Table Duck 是一个基于云的平台，可通过一个收件箱管理和自动化客户对话。它允许企业提供 24/7 的客户支持并提高 CSAT 分数。实时聊天、电子邮件等消息传递渠道和 Facebook Messenger 等社交消息传递渠道汇集在一处。无脚本、人工智能驱动的聊天机器人可以与客户提供自然、类似人类的交互。预先训练的模型可以在几分钟内轻松实施。支持的语言包括英语、西班牙语、法语、德语、荷兰语和瑞典语。
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Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合潜在客户生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户生成工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于我们的技术，我们提供一个一体化的软件平台，帮助公司简化其销售、营销和客户支持流程。 • 您只需要 6 种网站转换工具：聊天机器人、实时聊天、动态表单、会话登录页面、参与聊天机器人、弹出窗口和浮动栏。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 会议安排程序、网站分析和 Cookie 横幅。 • 通讯工具：社交收件箱、电子邮件和短信活动生成器。
LiveCaller
livecaller.io
网站缺乏沟通渠道会导致客户流失、满意度低、客户成功率极低甚至为零，而且一键语音通话对于跨行业企业的潜在价值巨大，因此 LiveCaller 通过提供一站式解决方案基本上解决了这些问题，将不同的通信渠道（网络呼叫、聊天、回拨、社交消息应用程序）组合到一个平台中。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一个转换平台，可将被动的网站流量转化为主动的潜在客户和有形的业务成果。由于 83% 的购买决策发生在网上，因此网站转化的机会从未如此之高。但大多数网站访问者都是被动的，没有准备好购买。平均而言，98% 的网站访问者没有发生转化就离开了。如此低的转化率可能会影响性能。因此，他们的使命是协调并授权营销和销售团队更好地进行转型并共同创造新的商业效率。 他们通过以下方式做到这一点： * 利用现场机器人来推动转化之旅 * 强大的个性化功能，提升用户体验 * 公司识别以识别潜在客户 * 用户旅程映射以绘制销售周期 * 分析以了解用户 * AI根据网站内容自动回答用户问题 * 销售提醒以支持商业团队 * CRM 集成将所有内容整合在一起 * Leadoo 还配备了专门的转化专家团队，他们通过网站建立并不断优化转化旅程。 对于 800 位 Leadoo 客户，在他们的前 12 个月里，他们发现基本转化率平均增长了 74%。简而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和见解： * 识别网站访问者 * 现场激活它们 * 在他们的购买过程中培养他们 * 最终将更多的人转化为客户
Chekkit
chekkit.io
Chekkit 是一个旨在增强本地企业活力的平台。它显着提高了客户参与度和潜在客户转化率，超越了竞争对手。该软件为评论管理、商务短信、文本聊天、集中收件箱、可短信固定电话、客户调查、竞争基准测试等提供一体化解决方案！这种集成方法简化了客户交互、增强了业务运营并推动了增长。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齐全的帮助台和实时聊天软件，可帮助您通过一体化帮助台解决方案为客户交互带来个性化。 LiveAgent 拥有市场上最快的聊天小部件，是 2024 年评论最多、排名第一的中小企业实时聊天软件。与宝马、雅马哈、华为和牛津大学等公司一起提供世界一流的客户服务。 LiveAgent 利用全渠道通用收件箱、实时实时聊天、内置呼叫中心和强大的客户服务门户的强大功能。 利用我们的客户细分、自动化、内置 CRM、强大的分析包以及我们的客户知识库，个性化您的沟通。发现超过 175 种帮助台功能和 200 多种集成。 开始 1 个月的免费试用，无需信用卡。 200 多个功能包括： -POP3帐户 -电子邮件管道 -转发 -部门 -优先事项 -状态 -标签 -规则 - 票务路线 - 预设/预定义消息 - 电子邮件模板 -语音集成 -实时网站监控与统计 -聊天 -Facebook/Twitter/Instagram/Slack 集成 -知识库 - 输入时实时建议 -反馈和联系表 -特工评级、游戏化 -多种语言 - 票证过滤器 - 文件共享和附件 -聊天按钮模板等等。 面向初创公司的 LiveAgent： 对于申请的初创公司来说，启动计划的前 6 个月免费。对于初创公司来说，这是一个独特的机会，可以免费获得市场上最好的客户支持软件。前 6 个月后，初创公司可以继续以折扣价使用 LiveAgent。
giosg
giosg.com
Giosg 是一个销售加速平台，结合了实时聊天、聊天机器人、人工智能和交互式内容，可帮助公司构建引人入胜的在线体验，从而快速将网站访问者转化为销售。我们希望重新构想、重新定义和重新评估数字世界中组织和人员之间的互动。如今，全球有超过 1200 家零售、汽车和房地产等领域的公司加入了我们的探索行列。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专注于开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Futr
futr.ai
Futr 是一个聊天即服务平台，通过任何语言和任何渠道的自动、实时、视频和社交聊天增强客户服务能力。 Futr 的客户包括许多警察部队、领先的零售商和慈善机构，它正在帮助智能组织通过始终在线、始终即时、始终富有洞察力的聊天服务与受众建立联系。 不要相信我们的话。通过我们的一个月试用期免费试用 Futr 平台！ - 即时自动聊天部署 - 跟踪使用情况和基准投资回报率 - 提供预定入住的专门支持 - 审判结束案件审查 - 无义务 - 无需信用卡
Blazeo
blazeo.com
我们是一个广告转化平台。作为一家技术支持的服务企业，我们提供的服务包括潜在客户捕获、潜在客户资格认证、预约设置和聘用合同签署。我们用于实现此目的的工具包括实时聊天、语音呼叫中心、虚拟助理和短信通信。我们提供的工具是高度可定制的，使我们的服务能够随着客户的扩大而发展。我们经过行业培训的代理为每位客户提供 24/7 的专业知识。我们的目标是在我们的利基市场中为客户提供最以支持为中心的全面解决方案。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一个屡获殊荣的社交媒体分析和参与平台，可以有效地部署该平台来倾听和响应品牌创建的在线嗡嗡声，并评估特定营销活动的有效性。 Locobuzz 不仅有助于“聆听”社交媒体，还可以使用内置的 CRM 功能以个性化方式与用户“互动”。强大的数据存储可以产生洞察并提供可操作的数据。我们为您的品牌设计一站式数字情报中心。通过结构化且强大的分析和可视化，可以轻松推动数字战略和品牌形象，而无需过多的复杂社交数据。我们为您提供实时体验、思想领导力和危机管理方面的帮助。 Locobuzz 还使企业能够利用机器学习和 NLP 的力量，使用多语言聊天机器人创建交互式体验。我们相信，对话式商务的潜力可以通过人工智能将人类智能融入机器来提高生产力。
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。 Twixor 的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 * 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 * 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 * 主要功能：我们的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支持的对话引擎、实时和虚拟代理、智能营销活动管理、对 120 种语言的全渠道支持以及 AI 驱动的分析仪表板。 * 我们被公认为印度零售和电子商务领域的最佳客户体验平台，并且还获得了 MEA 地区新兴对话式 AI 供应商的认可。 Twixor 选择的合作伙伴包括世界上最大的银行平台和 CPaaS 参与者之一，以及中东和非洲地区以及亚太地区的许多其他信任我们白标解决方案的合作伙伴。 简而言之，Twixor 使企业能够打造动态的客户旅程，提供卓越的客户体验，让您在行业中脱颖而出。