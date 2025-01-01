实时聊天软件 - 最热门应用 - 挪威

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
提交新应用
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 为受到严格监管的组织提供安全协作专为需要更多控制通信的组织而构建，它支持同事、合作伙伴、客户、社区甚至平台之间的协作，而不会影响数据所有权、自定义或集成。来自 150 多个国家和组织（例如德国铁路、美国海军和瑞士信贷）的数千万用户每天都信赖 Rocket.Chat，以确保他们的通信完全私密且安全。
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免费的实时聊天应用程序，可让您在您的网站或免费的可自定义页面上监控访问者并与访问者聊天。 您可以拥有无限的代理并将他们添加到无限的站点，以便他们可以不受任何限制地与您的访问者进行通信。您的聊天记录将永远保留，直到您将其删除。 tawk.to 让超过 600 万人能够轻松地与数十亿客户进行沟通和交易——无论他们身在何处或如何付款。 当他们需要您时，您可以享受无限的消息传递、票务和您自己的知识库 — 全部 100% 免费。 tawk.to 的消息传递和客户管理软件易于在所有设备上使用，并与您的所有网站和登陆页面集成。 tawk.to 提供 iOS、Android、...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款独一无二的客户服务平台，专为电子商务企业设计，可在其发展的每个阶段提供轻松的客户服务。 Gorgias 利用尖端的自动化和人工智能功能，通过全渠道支持、聊天、宏、规则、支持性能和收入统计，彻底改变了在线商店简化客户旅程的方式。 Gorgias 目前为电子商务领域的 13,000 多家商家提供服务，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很荣幸成为一家经过认证的共益企业，并且是可持续和公平工作场所实践的领导者。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的产品）通过现代化、直观的客户支持软件帮助企业轻松取悦客户。 Freshdesk 将通过电子邮件、网络、电话、聊天、消息和社交传入的请求转换为工单，并统一跨渠道的工单解决方案。此外，强大的自动化和人工智能功能（例如自动工单分配、工单优先级、客服人员协助，甚至发送预设回复）有助于简化支持流程。 Freshdesk 还增强了团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供发展业务所需的见解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以帮助企业管理通过电话、电子邮件、实时聊天、短信、社交媒体等方式进行的客户通信。它还可以帮助您根据代理的部门或团队将呼叫分配给代理，自动将呼叫路由给客户熟悉的代理，并使您能够保持服务的一致性以建立有意义的客户关系。通过 Zoho Desk 连接您的客户服务号码，并在应用程序内拨打/接听电话。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Chative
chative.io
Chative.IO 是一个由人工智能赋能的全渠道消息平台。我们使企业能够在人工智能和自动化的帮助下通过社交渠道直接销售。 为什么应该使用 Chative.IO？ - Chative 拥有交钥匙人工智能客户服务解决方案，适用于任何业务，只需点击即可运行！ - 免费无限的频道和消息，而且定价完全透明且适合启动。它还配有免费的移动应用程序！ - 为小型企业提供免费计划，并提供应用内支持。 - Chative 提供屡获殊荣的 UI 和 UX，将压缩信息的艺术与轻松的导航相结合！ - 过去 6 年来，我们一直是人工智能、聊天机器人和消息自动化领域的先锋力量。 Chatative.IO 为您做什么？...
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Olark
olark.com
Olark 实时聊天是提高销售额、帮助解决问题和了解客户的最简单方法。立即为您的客户提供他们需要的答案，并深入了解他们想要建立持久的关系。 Olark 符合 WCAG 2.0 AA 标准、易于访问且已做好 GDPR 准备。
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent 是一款功能齐全的帮助台和实时聊天软件，可帮助您通过一体化帮助台解决方案为客户交互带来个性化。 LiveAgent 拥有市场上最快的聊天小部件，是 2024 年评论最多、排名第一的中小企业实时聊天软件。与宝马、雅马哈、华为和牛津大学等公司一起提供世界一流的客户服务。 LiveAgent 利用全渠道通用收件箱、实时实时聊天、内置呼叫中心和强大的客户服务门户的强大功能。 利用我们的客户细分、自动化、内置 CRM、强大的分析包以及我们的客户知识库，个性化您的沟通。发现超过 175 种帮助台功能和 200 多种集成。 开始 1 个月的免费试用，无需信用卡。 200 多个功能...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 ...
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Five9
five9.com
Five9 智能 CX 平台提供了一套全面的解决方案，可通过客户选择的渠道与客户互动，为经理提供有关联络中心绩效的见解和情报，并提升您的业务以提供更好的业务成果并为 CX™ 带来欢乐。我们的云原生、可扩展且安全的平台包括联络中心；全渠道参与；员工敬业度管理；通过 1,400 多个合作伙伴实现可扩展性；以及作为平台一部分嵌入的创新、实用的人工智能、自动化和旅程分析。 Five9 为全球 2,500 多个组织带来了人员、技术和合作伙伴的力量。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。 使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - ...
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户...
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Social Intents
socialintents.com
认识排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 实时聊天。 与您的客户交谈应该很容易。通过您已使用的协作工具与他们聊天：Teams 和 Slack。 构建基于您的网站数据训练的 ChatGPT 聊天机器人。在 ChatGPT 和人工代理之间轻松切换聊天。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。构建一次并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 通过 WhatsApp Business API 帮助企业高效地与客户互动、产生更多潜在客户并增加销售额。借助适合您企业的 WhatsApp 聊天机器人，将客户对话转化为智能操作。 Gallabox 致力于为客户提供端到端的通信解决方案。这是通过 Gallabox 易于使用的多代理 WhatsApp 共享收件箱实现的。因此，企业迅速接受了该平台，在我们推出后的短短一年内，已有数百名客户使用 Gallabox。您可以使用 Gallabox 设置 WhatsApp 点滴营销活动，并向细分受众发送广播消息。 Gallabox 还提供与您现有系统和 CRM 的简单即插即用集成。使...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的收入团队的管道生成平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和 VMWare 等领先的 B2B 品牌相信 Qualified 能够利用其最大的销售和营销资产（企业网站）来识别最有价值的买家、发现买家意图的信号，并立即扩大其渠道。开始销售对话。使用 Qualified 的客户报告，销售会议次数增加了 10 倍，潜在客户转化率增加了 4 倍，渠道增加了 6 倍。 Qualified 基于 Salesforce 构建，将网站与 Salesforce 数据连接起来，以识别基于帐户的买家意图并促进...
Consolto
consolto.com
Consolto 希望通过其以中小型企业为中心的会议解决方案，任何人都可以提供高影响力的一对一数字服务，这些服务与大型组织所提供的服务相当，甚至超过了大型组织所提供的服务。问题 据 Consolto.com 称，目前使用 Zoom、Skype 或 Google Hangouts 等当前解决方案与客户建立视频聊天可能是一个有点尴尬的过程，这些解决方案并不是为企业对客户场景而构建的。他们需要： 某种客户端安装——糟糕。用户名/密码凭证——那个该死的密码在哪里？发送链接或电子邮件来与潜在客户联系——很乏味。添加到联系人——隐私有人吗？几乎没有后台功能。一个人应该如何完成任何一项业务？这些解决方案未能...
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport 是一款全面的软件解决方案，可管理整个售后客户体验，从而实现收入增长、减少客户流失并提高客户满意度。 TeamSupport 的主动式客户服务软件套件使您能够通过真正了解客户是谁、有效地支持他们并与他们一起成长来确定客户的优先级。 TeamSupport 的系统可帮助提高客户满意度，从而为您的企业带来更多收入。 TeamSupport 的客户服务软件包括： - 支持：屡获殊荣的门票管理系统 - 消息传递和实时聊天：实时数字对话 - 成功：改善客户关系以取得成功 - 见解：客户数据和分析
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
LiveCaller
livecaller.io
网站缺乏沟通渠道会导致客户流失、满意度低、客户成功率极低甚至为零，而且一键语音通话对于跨行业企业的潜在价值巨大，因此 LiveCaller 通过提供一站式解决方案基本上解决了这些问题，将不同的通信渠道（网络呼叫、聊天、回拨、社交消息应用程序）组合到一个平台中。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。怀着创建 21 世纪最引人注目的对话式商务平台的愿景，Haptik 的对话式商务平台使品牌能够设计令人愉悦的体验，从而提高客户旅程每个阶段的转化率。 Haptik 的主要客户和合作伙伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Gist
getgist.com
Gist 是企业用来营销、销售以及与客户沟通的一套工具。他们的使命是帮助营销、销售和支持团队在整个客户生命周期的每次交互中大规模创造出色的客户体验。如今，超过 10,000 家企业正在使用 Gist，而且他们才刚刚开始。客户使用它们与他们的潜在客户和客户交谈，并成为事实的中心来源。他们认为，他们正处于 SaaS 领域向一体化平台的巨大转变之中，他们需要他们的帮助。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Continually
continual.ly
为您的网站提供免费聊天机器人和实时聊天。拖放聊天机器人构建器，无需编码技能。 我们确保您不会错过您网站上的任何潜在客户。如今，当人们访问您的网站（例如请求产品演示）时，他们希望您立即回复。即使是在非工作时间，或者他们位于另一个时区。大多数网站要求客户填写长表格并提供大量信息。这是一种不人性化且不友好的体验。作为客户，您不知道什么时候会收到回复。 insidesales.com 的研究表明，即使等待 5 分钟才能回复客户，也会大大降低您关闭业务的机会。我们为您提供一行代码，您可以将其添加到您的网站中，以自动回复潜在客户并生成更多合格的潜在客户，而无需增加额外销售人员的费用。持续让您用简单的消息...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是一个专为网站、商店和应用程序设计的帮助台和客户消息平台。使用 Re:amaze 通过实时聊天、电子邮件、社交媒体、移动短信/彩信、VOIP 和常见问题解答知识库提供卓越的客户支持。各种类型和规模的企业也依赖 Re:amaze 来实现销售和营销自动化，使用 Re:amaze Cues（一种自动向在线客户发送消息的方式）、Re:amaze 聊天机器人、Re:amaze Live Dashboard（用于监控在线客户）等功能实时活动），并发送客户满意度调查（以衡量服务质量并收集反馈）。 Re:amaze 提供与许多流行的第 3 方应用程序的本机集成，例如 Slack、Shopif...
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。