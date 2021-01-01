实时聊天软件 - 最热门应用

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实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美国客户服务软件公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它在纽约证券交易所上市，代码为ZEN，是罗素2000指数的成分股。 Zendesk 于 2007 年在丹麦哥本哈根成立，截至 2017 年拥有 2,000 名员工，为 150 个国家和地区的 119,000 名付费客户提供服务。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基于云的在线客户服务软件，通过所有智能自动化提供帮助台支持，以更快地完成工作。立即注册免费试用！
Zoho Desk
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供用于网站和访客跟踪的最佳实时聊天客户支持软件。跟踪、捕捉并与您的客户互动。 2 位用户免费。现在试试！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免费的实时聊天应用程序，可让您在您的网站或免费的可自定义页面上监控访问者并与访问者聊天。 您可以拥有无限的代理并将他们添加到无限的站点，以便他们可以不受任何限制地与您的访问者进行通信。您的聊天记录将永远保留，直到您将其删除。
Smartsupp
smartsupp.com
没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是一个基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城...
Gorgias
gorgias.com
专为电子商务商店设计的帮助台。通过单个应用程序提供多渠道客户服务。通过对常见请求的自动响应来提高工作效率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信赖、最可靠的云联络中心，经过验证，可以释放客户智能和见解，使代理和组织能够提供卓越的客户体验。 Five9 - 联络中心即服务 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
LiveChat
livechat.com
LiveChat – 网站的在线聊天和帮助台软件。使用 LiveChat 快速处理客户服务。注册并免费试用 LiveChat 14 天！
Chative
chative.io
通过无缝实时聊天到聊天机器人解决方案，发现更多与客户在线互动的方式。立即免费获取 Chatative！
Front
front.com
Front 是客户沟通平台，可将电子邮件、应用程序和团队成员无缝组合到一个视图中。别再忙了。开始产生影响。
Missive
missiveapp.com
高效团队的电子邮件、群聊和任务。一款适用于所有内部和外部通信的应用程序。工作管理处于最佳状态。免费尝试！
Crisp
crisp.chat
了解我们面向初创企业和中小企业的客户消息传递平台。集销售、营销和支持为一体的一站式软件：Crisp。 14 天免费试用。无需信用卡。现在试试 ！我们提供知识库、团队收件箱、聊天机器人、CRM 和多种其他功能，让您构建自己的客户成功之路。
Appy Pie
appypie.com
没有代码开发平台。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
GetResponse
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GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Social Intents
socialintents.com
认识排名第一的 Microsoft Teams、Slack 和 ChatGPT 实时聊天。 与您的客户交谈应该很容易。通过您已使用的协作工具与他们聊天：Teams 和 Slack。 构建基于您的网站数据训练的 ChatGPT 聊天机器人。在 ChatGPT 和人工代理之间轻松切换聊天。
JivoChat
jivochat.com
在您的网站上安装实时聊天，并使用 JivoChat 将访问者转变为付费客户。设置简单，免费 5 个代理！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
SendPulse
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自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
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将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
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engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
TeamSupport
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TeamSupport 是一家屡获殊荣的售后客户支持软件公司，专为满足计算机硬件、软件、信息技术服务和电信行业内 B2B 技术支持公司的独特需求而打造。
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合格帮助公司更快地建立渠道。利用您最大的资产 - 您的网站 - 识别最有价值的访问者，立即开始销售对话，安排会议，转换出站和付费流量，并发现购买意图的信号。
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Gist
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Gist 是一款易于使用的一体化软件，适用于实时聊天、聊天机器人、电子邮件营销、营销自动化、表单、知识库等，以创造令人难以置信的客户体验。
Trengo
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在客户最喜欢的频道上取悦他们。 探索 Trengo，这是一个将所有消息传递渠道统一到一个视图中的全渠道通信平台。让客户沟通变得轻松。
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与顶级客户服务 CRM 一起成长。通过电子邮件、电话、聊天、社交和消息应用程序，在客户需要的地方提供更快、更丰富且可用的统一客户体验。
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Re:amaze 是简单、直观的客户支持软件。在单一平台上通过聊天、社交、短信、常见问题解答和电子邮件支持、吸引和转化客户。给客户留下深刻印象所需的一切。
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我们了解与网络访问者直接沟通的重要性。我们的软件经过独特设计，使您能够通过一个系统与他们取得联系
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