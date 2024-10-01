实时聊天软件 - 最热门应用 - 德国

LiveChat

livechat.com

LiveChat 是一个完整的客户服务平台，具有在线聊天和网络分析功能。它专为提供出色的客户服务和燃油销售而设计。这一一体化客户服务平台被 150 个国家/地区的 38,000 多名客户使用。它以其简单直观的设计而脱颖而出，使支持代理和客户都可以轻松地立即使用它。 LiveChat 允许您定制与客户的沟通，以满足并超越他们的期望。它专注于提供无缝服务以及支持客户服务团队的强大功能。它可以在移动设备上使用，因此您可以确保即使在旅途中也不会丢失任何潜在客户。移动聊天也可以在后台运行，因此无论您在手机上做什么，该应用程序都会继续邀请潜在访客并通知您有关传入聊天的信息。 LiveChat 的聊天小部件...