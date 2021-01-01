实时聊天软件 - 最热门应用

实时聊天软件使公司能够通过聊天窗口与网站访问者实时沟通。客户服务代表可以使用该软件帮助用户解决有关产品或站点导航的问题。支持代理可以启动与弹出聊天框的交互或等待访问者提出疑问。主要功能包括报告和分析、交互式聊天通知和对话存档。该工具可帮助客户服务团队快速响应查询，使业务开发员工能够与难以通过电话或电子邮件联系到的潜在客户进行联系，并使教育部门的管理人员能够与潜在的学生建立联系。此外，实时聊天功能可以集成到其他软件类型中，例如电子商务平台和帮助台解决方案。
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美国客户服务软件公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它在纽约证券交易所上市，代码为ZEN，是罗素2000指数的成分股。 Zendesk 于 2007 年在丹麦哥本哈根成立，截至 2017 年拥有 2,000 名员工，为 150 个国家和地区的 119,000 名付费客户提供服务。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基于云的在线客户服务软件，通过所有智能自动化提供帮助台支持，以更快地完成工作。立即注册免费试用！
Zoho Desk
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Smartsupp
smartsupp.com
没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
Gorgias
gorgias.com
专为电子商务商店设计的帮助台。通过单个应用程序提供多渠道客户服务。通过对常见请求的自动响应来提高工作效率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信赖、最可靠的云联络中心，经过验证，可以释放客户智能和见解，使代理和组织能够提供卓越的客户体验。 Five9 - 联络中心即服务 - CCaaS。
LiveChat
livechat.com
LiveChat – 网站的在线聊天和帮助台软件。使用 LiveChat 快速处理客户服务。注册并免费试用 LiveChat 14 天！
Front
front.com
Front 是客户沟通平台，可将电子邮件、应用程序和团队成员无缝组合到一个视图中。别再忙了。开始产生影响。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Crisp
crisp.chat
了解我们面向初创企业和中小企业的客户消息传递平台。集销售、营销和支持为一体的一站式软件：Crisp。 14 天免费试用。无需信用卡。现在试试 ！我们提供知识库、团队收件箱、聊天机器人、CRM 和多种其他功能，让您构建自己的客户成功之路。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Appy Pie
appypie.com
没有代码开发平台。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Qualified
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合格帮助公司更快地建立渠道。利用您最大的资产 - 您的网站 - 识别最有价值的访问者，立即开始销售对话，安排会议，转换出站和付费流量，并发现购买意图的信号。
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将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Re:amaze
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Re:amaze 是简单、直观的客户支持软件。在单一平台上通过聊天、社交、短信、常见问题解答和电子邮件支持、吸引和转化客户。给客户留下深刻印象所需的一切。
yellow.ai
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以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
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让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
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iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式人工智能 (Generative AI) 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，...
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CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Verloop.io
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Verloop.io 是世界领先的客户支持自动化平台。它帮助企业跨渠道向客户提供令人愉快的支持体验。 Verloop.io 的平台无缝地跨各种渠道提供支持，从网站和 WhatsApp 到应用内和语音交互。 Verloop.io 赢得了全球 5000 多个品牌的信任，其中包括迪卡侬、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，为企业和中小型企业提供服务。 Verloop.io 的端到端解决方案使我们与众不同，它提供了三重方法： 1. 初始查询解决：在联络中心交互的第一阶段，Verloop.io 通过聊天和语音采用人工智能支持。 Verloop.io 的对话式 AI 解决方案可有效处理大...
Twixor
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Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。我们的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 ✔ 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 ✔ 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 ✔ 主要功能：我们的...