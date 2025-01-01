找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
生活方式支出账户 (LSA) 软件使企业能够创建一个个性化、以健康为导向的市场，员工可以使用指定的预算从选定的提供商处购买专业的健康服务。雇主分配每月预算，员工可以专门在这个精心策划的市场中花费。员工可以参加各种促进身心健康的活动和服务，例如舞蹈课程、网球课程或水疗日。企业可以定制该平台来定义哪些服务符合健康相关的条件，从而增强包容性。 这种方法可以提高员工士气、减轻压力、降低医疗成本、增强团队凝聚力和保持生产力，从而使企业受益。虽然 LSA 软件与企业健康软件类似，但它提供了一种独特的方法，允许员工个性化他们的福利以满足他们的个人需求。这些平台通常与员工敬业度软件集成，以监控公司文化和员工满意度，并与福利管理软件集成，以跟踪资金使用情况以及为员工健康购买的服务或产品类型。
提交新应用
Forma
joinforma.com
Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。
Awardco
award.co
Awardco 是一个员工认可和奖励平台，促进文化建设，支持各种奖励选择，确保数据安全合规，并与人力资源系统集成。
Compt
compt.io
Compt 是一款可定制的福利津贴软件，支持全球团队，符合 IRS 标准，简化员工福利管理和报销流程。
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass是一个员工福利平台，提供学费补偿、税前帐户等多种福利选项，帮助雇主管理和定制员工福利。
Espresa
espresa.com
Espresa 是一款软件平台，帮助企业管理员工福利，提升员工体验和参与度，支持灵活的个性化福利计划。
Benepass
getbenepass.com
Benepass是一个灵活的员工福利平台，帮助企业定制和管理适应员工需求的各种福利。
© 2025 WebCatalog, Inc.