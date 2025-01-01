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最热门 最近添加 生活方式支出账户 (LSA) 软件 - 最热门应用

生活方式支出账户 (LSA) 软件使企业能够创建一个个性化、以健康为导向的市场，员工可以使用指定的预算从选定的提供商处购买专业的健康服务。雇主分配每月预算，员工可以专门在这个精心策划的市场中花费。员工可以参加各种促进身心健康的活动和服务，例如舞蹈课程、网球课程或水疗日。企业可以定制该平台来定义哪些服务符合健康相关的条件，从而增强包容性。 这种方法可以提高员工士气、减轻压力、降低医疗成本、增强团队凝聚力和保持生产力，从而使企业受益。虽然 LSA 软件与企业健康软件类似，但它提供了一种独特的方法，允许员工个性化他们的福利以满足他们的个人需求。这些平台通常与员工敬业度软件集成，以监控公司文化和员工满意度，并与福利管理软件集成，以跟踪资金使用情况以及为员工健康购买的服务或产品类型。