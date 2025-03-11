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生活方式支出账户 (LSA) 软件
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生活方式支出账户 (LSA) 软件 - 最热门应用

生活方式支出账户 (LSA) 软件使企业能够创建一个个性化、以健康为导向的市场，员工可以使用指定的预算从选定的提供商处购买专业的健康服务。雇主分配每月预算，员工可以专门在这个精心策划的市场中花费。员工可以参加各种促进身心健康的活动和服务，例如舞蹈课程、网球课程或水疗日。企业可以定制该平台来定义哪些服务符合健康相关的条件，从而增强包容性。 这种方法可以提高员工士气、减轻压力、降低医疗成本、增强团队凝聚力和保持生产力，从而使企业受益。虽然 LSA 软件与企业健康软件类似，但它提供了一种独特的方法，允许员工个性化他们的福利以满足他们的个人需求。这些平台通常与员工敬业度软件集成，以监控公司文化和员工满意度，并与福利管理软件集成，以跟踪资金使用情况以及为员工健康购买的服务或产品类型。

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Forma

Forma

joinforma.com

Forma是一款灵活福利软件，帮助企业设计可定制的员工福利计划，提高效率并减少成本。

Awardco

Awardco

award.co

Awardco 是一个员工认可和奖励平台，促进文化建设，支持各种奖励选择，确保数据安全合规，并与人力资源系统集成。

Compt

Compt

compt.io

Compt 是一款可定制的福利津贴软件，支持全球团队，符合 IRS 标准，简化员工福利管理和报销流程。

ThrivePass

ThrivePass

thrivepass.com

ThrivePass是一个员工福利平台，提供学费补偿、税前帐户等多种福利选项，帮助雇主管理和定制员工福利。

Espresa

Espresa

espresa.com

通过ESPRESA的领先产品，全球生活方式支出帐户（LSA），以新的和有意义的方式推动员工经验和参与计划。而且，使用LSA Plus，您将有更多的方法来通过综合福利，认可和社区来为包容性灵活性提供动力。在使用HR技术引擎的同时，为您的员工提供自由，该引擎支持吸引和保留，最小管理以及内置的多样性，公平和包容（DEI）团队。 Espresa是一个软件平台和供应商网络，用于提供现场工作场所服务，可帮助公司吸引和保留最佳人士，同时可衡量地提高其生产率。

Benepass

Benepass

getbenepass.com

为人优先的公司的灵活福利平台。 单身适合的员工福利对当今的全球劳动力无效。让您的员工弹性的福利，以适应他们的生活方式。

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