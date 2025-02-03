生活方式支出账户 (LSA) 软件 - 最热门应用 - 新加坡

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生活方式支出账户 (LSA) 软件使企业能够创建一个个性化、以健康为导向的市场，员工可以使用指定的预算从选定的提供商处购买专业的健康服务。雇主分配每月预算，员工可以专门在这个精心策划的市场中花费。员工可以参加各种促进身心健康的活动和服务，例如舞蹈课程、网球课程或水疗日。企业可以定制该平台来定义哪些服务符合健康相关的条件，从而增强包容性。 这种方法可以提高员工士气、减轻压力、降低医疗成本、增强团队凝聚力和保持生产力，从而使企业受益。虽然 LSA 软件与企业健康软件类似，但它提供了一种独特的方法，允许员工个性化他们的福利以满足他们的个人需求。这些平台通常与员工敬业度软件集成，以监控公司文化和员工满意度，并与福利管理软件集成，以跟踪资金使用情况以及为员工健康购买的服务或产品类型。
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Awardco
award.co
Awardco 通过价值驱动的认可和奖励提高生产力、减少支出并构建文化。通过 Awardco 与 Amazon Business 和德勤的独特合作关系，访问全球最大的奖励网络，并为您的员工奖励获得税务合规支持。在一个简单易用的平台上享受任何类型的美元兑美元识别计划。
Forma
joinforma.com
公司每年花费数百万美元用于员工既不重视也不经常使用的员工福利。 Forma 成立于 2017 年，致力于通过挑战传统的一刀切方法来建立更好的模型。 Forma 灵活的福利软件为员工提供更多选择和灵活的福利津贴使用方式，帮助公司提供有竞争力的福利方案，同时降低成本和效率低下。该平台还为人力资源专业人员节省了无数时间来管理和支持各种单点解决方案。使用 Forma，公司可以从一系列产品中进行选择，包括生活方式支出账户、健康支出账户、健康报销安排、灵活支出账户等，以设计和提供定制福利计划——所有这些都通过一个平台进行。然后，员工可以选择三种方式来使用账户资金：提供折扣产品和服务的 Forma Store、Forma Visa 卡或由 Forma 世界一流的会员支持团队支持的索赔报销。 Forma 已帮助数百家全球最受尊敬的公司（包括 Stripe、Zoom、Lululemon 和 Affirm）为近百万员工设计和支持灵活、包容的福利计划。而且，我们取得了巨大的成功，会员的客户保留率为 98%、NPS 为 75、CSAT 评级为 98。 Forma 得到了 Emergence Capital 和 Ribbit Capital 的支持，并因其指数级增长、软件创新和“最佳工作场所”而获得了无数奖项。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津贴软件，可根据公司的需求完全定制，100% 符合 IRS 标准，并且能够支持全球团队。借助 Compt，您可以轻松提供现成的定制福利津贴，让您的员工满意，而无需承担管理员工福利或津贴计划通常需要的行政负担。从 25 个主要支出类别（例如健康与保健、学习与发展、膳食、手机）中进行选择，并邀请您的员工使用他们的资金，而我们的软件则负责管理其余的支出。 Compt 让您的员工定期更新其余额和使用信息，保持全面的税务合规性，并确保您的人力资源团队拥有一个易于使用的中央平台来管理福利，该平台包容且灵活地满足您企业的独特需求。除了额外津贴和即期奖金功能外，Compt 还提供费用管理工具。员工可以在同一平台上提交费用并附加任何必要的文件，使其成为真正全面的员工报销解决方案。 Compt 成立于 2018 年 1 月，总部位于马萨诸塞州波士顿。了解更多信息，请访问 www.compt.io。
Benepass
getbenepass.com
为以人为本的公司提供灵活的福利平台。 一刀切的员工福利并不适合当今的全球劳动力。为您的员工提供适合他们生活方式的灵活福利。
Espresa
espresa.com
Espresa 是一个软件平台和供应商网络，用于提供现场工作场所服务，帮助公司吸引和留住最优秀的人才，同时显着提高他们的生产力。
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass 是一家快速发展的科技公司，致力于创新员工福利领域。他们的整体福利套件创造了支持员工在整个就业生命周期福祉的体验。为此，公司通过卓越的服务和创新的福利技术使员工能够蓬勃发展。 他们的福利范围可以个性化，以满足所有员工的需求。生活方式支出账户：Thrive Account 是一个在线员工报销平台。员工可以浏览 100 多个报销类别，或直接在集成的电子商务市场中申请资金。 学费报销：ThrivePass 学费报销是一个在线学费援助和还款平台，员工可以选择注册并获得报销，以加速学业或专业发展。 税前账户：ThrivePass 管理 HSA、HRA、FSA 和通勤福利等所有内容。