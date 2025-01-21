生活方式支出账户 (LSA) 软件 - 最热门应用 - 塞尔维亚

Forma

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公司每年花费数百万美元用于员工既不重视也不经常使用的员工福利。 Forma 成立于 2017 年，致力于通过挑战传统的一刀切方法来建立更好的模型。 Forma 灵活的福利软件为员工提供更多选择和灵活的福利津贴使用方式，帮助公司提供有竞争力的福利方案，同时降低成本和效率低下。该平台还为人力资源专业人员节省了无数时间来管理和支持各种单点解决方案。使用 Forma，公司可以从一系列产品中进行选择，包括生活方式支出账户、健康支出账户、健康报销安排、灵活支出账户等，以设计和提供定制福利计划——所有这些都通过一个平台进行。然后，员工可以选择三种方式来使用账户资金：提供折扣产品和服务的 Forma Store、Forma Visa 卡或由 Forma 世界一流的会员支持团队支持的索赔报销。 Forma 已帮助数百家全球最受尊敬的公司（包括 Stripe、Zoom、Lululemon 和 Affirm）为近百万员工设计和支持灵活、包容的福利计划。而且，我们取得了巨大的成功，会员的客户保留率为 98%、NPS 为 75、CSAT 评级为 98。 Forma 得到了 Emergence Capital 和 Ribbit Capital 的支持，并因其指数级增长、软件创新和“最佳工作场所”而获得了无数奖项。