学习体验平台（LXP） - 最热门应用 - 梵蒂冈

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学习体验平台 (LXP)，也称为 LXP 或 LEP，由企业的人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用。这些平台提供可定制的解决方案，旨在为员工提供个性化和用户友好的学习体验。 LXP 通常被称为“Netflix 式”学习，有助于通过计算机和移动设备轻松访问相关内容。 LEP 为公司提供广泛的学习库，包括内部和外部课程目录、视频、播客、博客、文章等。 LXP 使员工能够遵循适合其个人技能发展需求的适应性学习路径。 将 LXP 与学习管理系统 (LMS) 区分开来非常重要。虽然 LMS 通常专注于出于合规性和企业培训目的的目录管理，但 LXP 为公司提供了可以按原样使用、定制或重新创建的多功能内容库。某些 LEP 甚至协助公司识别内部专业知识并管理专有知识库。 公司可以集成 LXP 和 LMS 工具，以有效地创建、管理和监控整个组织的所有学习机会。
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Howspace
howspace.com
Howspace是企业公司，学习服务和协会的知识工作者的协作学习与开发软件。借助Howspace，您可以在不牺牲参与度的情况下扩大学习和发展计划的影响。 Howspace赋予组织使他们的员工团结起来学习，协作和做出带来影响的决策。它的平台指南共享旅程，可以与AI进行大规模对话，并确保每个人在创造影响方面发挥作用。 空间是理想的选择： - 远程，混合和异步协作 - 构想和头脑风暴 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 还有更多！
CircleHD
circlehd.com
CircleHD是企业的视频学习平台，旨在使员工参与度更高，更好的潜在客户生成和更高的行动呼吁。
NovoEd
novoed.com
NovoEd 于 2012 年在斯坦福大学社交算法实验室成立，是一个能力建设平台，它将社交和协作学习结合起来，大规模释放人类潜力并产生可衡量的影响。 3M、GE 和雀巢等大型企业与 NovoEd 合作，通过具有凝聚力和引人入胜的学习体验，让每个学习者处于观点、应用和专业知识的交叉点，加速其关键业务计划。 NovoEd 非常适合需要融合人力和技术技能的情境驱动和跨职能领域，它能够让学习得到深刻的感受和体验，并迅速转化为影响力。
OneRange
onerange.co
OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
5Mins AI
5mins.ai
5分钟AI是一个基于AI的微学习平台，提供个性化的技能培训，帮助员工快速提升硬技能、软技能和生活技能。
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly 是一个屡获殊荣的 L&D 市场，让员工可以访问来自 200 多家最佳学习内容提供商的专业策划内容（包括课程、书籍、教练、电子学习订阅等）。它使员工能够以适合自己学习偏好和角色要求的方式拥有自己的学习旅程。雇主只需为使用的内容付费，而不是为员工订阅未使用的企业范围内的内容。借助 Learnerbly，学习领导者通常会在 3 倍以上的行业参与水平（每月 40-60%）上看到更高的投资回报率，数百家客户（包括 Flutter、Ocado、King.com 和 HelloFresh 等）证明了这一点。
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring 是一个人工智能驱动的工作支持平台。我们以人为本的方法让销售人员、合作伙伴、团队和其他所有人都跟上创新的步伐。我们帮助您快速向合适的人展示相关内容，支持辅导并提供见解，以便您可以扩大最佳实践，让每个人都喜欢您表现最好的人。 BigSpring 的业务范围遍及全球，客户包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
GoSkills
goskills.com
GoSkills 是一家领先的在线学习平台，致力于提供互动、个性化和令人难以抗拒的学习体验。通过将强大的学习管理系统 (LMS) 和先进的学习体验平台 (LXP) 合并到一个统一的中心，GoSkills 使组织能够创建和管理引人入胜的学习体验，从而提升其培训计划。 GoSkills 利用人工智能 (AI) 的力量，促进个性化学习内容的发现和创建。该平台内置的课程生成器和人工智能助手 Genie 简化了课程创建，使任何人都可以轻松快速有效地创建精美的课程。 GoSkills 拥有一个屡获殊荣的图书馆，包含 100 多门商业课程，全部由知名行业专家授课。课程是定制、策划、内部创建的，并定期更新，以确保每个级别都达到高质量标准。每门课程都采用游戏化的微学习方法，确保学习既有趣又有效，从而提高参与度和学习保留率。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化的员工开发平台，为企业提供了吸引员工的工具，并通过他们在整个员工的生命周期中（启用，开发和保留他们）的方式来使他们能够专业发展。 Juno之旅是世界上增长最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜欢的学习和开发计划的LMS，并带来了底线影响。 只有Juno Journey才能使L+ D团队无缝将相关的外部内容从100个以上的平台集成到每个员工的开发路径中，并轻松跟踪和管理整个公司的学习旅行。结果是L+D团队，他们花费更少的时间管理软件，更多参与的员工以及在全球技术经济中获胜的公司。 高增长公司与Juno的朱诺之旅合作，以成长，互动，提高技能和保留其劳动力，这是传统学习解决方案的一小部分和成本。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款支持Holacracy管理实践的软件，帮助组织定义角色、职责及治理流程，促进透明度与协作。
CLASSUM
classum.com
Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs是一个员工学习与参与平台，通过互动学习模块和EQ软技能课程，帮助企业提高员工入职、技能提升和留任。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary是一款学习管理系统，支持企业员工培训和发展，提供定制学习体验和多媒体内容，促进协作学习和个性化建议。
Eduflow
eduflow.com
Eduflow是一个灵活的协作学习平台，适用于企业培训和高等教育，支持课程创建和同行评审等功能。
Mentessa
mentessa.com
您是否正在寻找一种解决方案来整合新员工，将他们聚集在一起，同时提高福祉和生产力——为每个人提供成功职业生涯的机会！ Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工基于技能共同学习和工作。它将工作场所转变为社区，在团队内部建立更牢固的联系，欢迎新人并帮助每个人感受到家庭的一部分。投资于员工学习和发展，以人工智能为动力，推动敬业度、创新和福祉。释放 Mentessa 的力量，通过人工智能驱动的技术体验员工学习的全新水平。将您的工作场所转变为一个繁荣的社区，庆祝协作，欢迎新人并支持每个人通过有意义的知识共享发挥最大潜力 - 所有这些都是为了最大限度地参与和创新而设计的！ Mentessa 邀请同事们聚在一起分享他们的知识，以便在员工职业生涯的任何阶段造福每个人！它使团队建设、协作和绩效改进变得简单而愉快——还有什么更好的呢？通过以下方式支持互联学习文化： - 欢乐时光网络（神秘午餐、虚拟咖啡聊天、饮水机比赛） - 同伴指导 - 导师匹配 - 技能分享 - DEI 交流计划 - 习惯养成程序 - 好友健身匹配 - CEO 约会 在 Mentessa，我们借助我们的人工智能技术，让合作变得比以往更加轻松。连接来自不同团队和地点的同事从未如此简单 - 无论您是在寻找个人聊天还是大型小组会议，这一切都可以在您的日历中组织起来，无需您付出任何额外的努力！让我们喝杯虚拟咖啡，聊聊天吧！我们的同伴指导计划是聚会和交流想法的完美方式。我们不要忘记我们创新的跨团队员工匹配计划，以前所未有的方式帮助工程满足销售或人力资源满足营销。新员工也会喜欢他们的好友计划 - 准备好在他们上任时接受一些精彩的介绍！我们还有清爽的
360Learning
360learning.com
360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。
Udemy Business
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Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
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Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。
OpenSesame
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OpenSesame是一个电子学习平台，提供多种课程以增强员工培训，支持与学习管理系统的集成，便于管理和跟踪学习进度。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。
Go1
go1.com
Go1是一个全球内容聚合平台，提供广泛的职业发展课程，支持企业培训和个人学习，通过与多种学习管理系统集成，方便用户访问。
edX
edx.org
EDX是一款在线学习应用，提供来自140个知名机构的2000门免费课程，帮助用户获取新技能并获得完成证书。
Docebo
docebo.com
Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。
Degreed
degreed.com
Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。