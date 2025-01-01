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学习体验平台（LXP）
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学习体验平台（LXP） - 最热门应用

学习体验平台 (LXP)，也称为 LXP 或 LEP，由企业的人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用。这些平台提供可定制的解决方案，旨在为员工提供个性化和用户友好的学习体验。 LXP 通常被称为“Netflix 式”学习，有助于通过计算机和移动设备轻松访问相关内容。 LEP 为公司提供广泛的学习库，包括内部和外部课程目录、视频、播客、博客、文章等。 LXP 使员工能够遵循适合其个人技能发展需求的适应性学习路径。 将 LXP 与学习管理系统 (LMS) 区分开来非常重要。虽然 LMS 通常专注于出于合规性和企业培训目的的目录管理，但 LXP 为公司提供了可以按原样使用、定制或重新创建的多功能内容库。某些 LEP 甚至协助公司识别内部专业知识并管理专有知识库。 公司可以集成 LXP 和 LMS 工具，以有效地创建、管理和监控整个组织的所有学习机会。

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edX

edX

edx.org

EDX是一款在线学习应用，提供来自140个知名机构的2000门免费课程，帮助用户获取新技能并获得完成证书。

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft是一个企业学习平台，提供个性化学习路径，帮助解决技能差距，支持员工技能发展与业务目标一致。

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning是一个协作学习管理系统，帮助公司通过将专家转化为培训师来提升员工和合作伙伴的技能。

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed是一个学习平台，帮助用户整合学习与职业发展，通过AI识别技能差距，提供定制化培训内容和技能图。

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo是一款云端学习管理系统，支持多种学习模式，提供课程开发、管理与分析功能，适用于企业培训与学习。

OpenSesame

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opensesame.com

OpenSesame是一个电子学习平台，提供多种课程以增强员工培训，支持与学习管理系统的集成，便于管理和跟踪学习进度。

GlassFrog

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glassfrog.com

GlassFrog是一款支持Holacracy管理实践的软件，帮助组织定义角色、职责及治理流程，促进透明度与协作。

Eduflow

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eduflow.com

Eduflow是一个灵活的协作学习平台，适用于企业培训和高等教育，支持课程创建和同行评审等功能。

BrainStorm

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brainstorminc.com

BrainStorm 是一个专为软件采用设计的学习平台，帮助团队加速培训、降低支持需求并提高用户参与度。

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs是一个员工学习与参与平台，通过互动学习模块和EQ软技能课程，帮助企业提高员工入职、技能提升和留任。

Go1

Go1

go1.com

Go1是一个全球内容聚合平台，提供广泛的职业发展课程，支持企业培训和个人学习，通过与多种学习管理系统集成，方便用户访问。

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary是一款学习管理系统，支持企业员工培训和发展，提供定制学习体验和多媒体内容，促进协作学习和个性化建议。

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd是一个在线学习平台，促进协作学习，支持课程和培训管理，适合企业和教育机构。提供多种内容格式和分析功能。

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum是一个互动学习平台，支持用户发布信息、进行讨论及管理学习空间，以增强教育中的沟通与协作。

5Mins AI

5Mins AI

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5分钟AI是一个基于AI的微学习平台，提供个性化的技能培训，帮助员工快速提升硬技能、软技能和生活技能。

BigSpring

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BigSpring是一款基于人工智能的工作赋能平台，旨在提高效率、简化任务并支持决策，通过实时数据和协作功能帮助用户优化工作流。

Auzmor Learn

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auzmor.com

Auzmor Learn是一个学习管理平台，便于分配培训、追踪员工进度并促进互动与持续学习。

GoSkills

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goskills.com

GoSkills是一款在线学习平台，提供互动和个性化的学习体验，支持课程创建和管理，适合团队培训和学习.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace是一个协作学习与开发软件，帮助企业和组织促进学习、协作和决策，以实现变革和推动影响。

Learnerbly

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learnerbly.com

Learnerbly是一个学习与发展平台，提供超过200个学习内容提供者的资源，帮助员工根据个人需求和角色选择学习内容。

Mentessa

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Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工通过技能进行学习和合作，促进团队凝聚力并提升员工的职业发展和幸福感。

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OneRange是一款专业发展软件，帮助用户轻松探索和管理技能提升，提供定制化资源和全面分析，优化学习投资。

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CircleHD是一个企业视频学习平台，旨在提高员工参与度、改善潜在客户生成和增强行动呼吁。

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