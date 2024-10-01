最热门 最近添加 学习体验平台（LXP） - 最热门应用 - 墨西哥

学习体验平台 (LXP)，也称为 LXP 或 LEP，由企业的人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用。这些平台提供可定制的解决方案，旨在为员工提供个性化和用户友好的学习体验。 LXP 通常被称为“Netflix 式”学习，有助于通过计算机和移动设备轻松访问相关内容。 LEP 为公司提供广泛的学习库，包括内部和外部课程目录、视频、播客、博客、文章等。 LXP 使员工能够遵循适合其个人技能发展需求的适应性学习路径。 将 LXP 与学习管理系统 (LMS) 区分开来非常重要。虽然 LMS 通常专注于出于合规性和企业培训目的的目录管理，但 LXP 为公司提供了可以按原样使用、定制或重新创建的多功能内容库。某些 LEP 甚至协助公司识别内部专业知识并管理专有知识库。 公司可以集成 LXP 和 LMS 工具，以有效地创建、管理和监控整个组织的所有学习机会。