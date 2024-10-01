学习体验平台（LXP） - 最热门应用 - 厄立特里亚

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学习体验平台 (LXP)，也称为 LXP 或 LEP，由企业的人力资源和学习与发展 (L&D) 部门使用。这些平台提供可定制的解决方案，旨在为员工提供个性化和用户友好的学习体验。 LXP 通常被称为“Netflix 式”学习，有助于通过计算机和移动设备轻松访问相关内容。 LEP 为公司提供广泛的学习库，包括内部和外部课程目录、视频、播客、博客、文章等。 LXP 使员工能够遵循适合其个人技能发展需求的适应性学习路径。 将 LXP 与学习管理系统 (LMS) 区分开来非常重要。虽然 LMS 通常专注于出于合规性和企业培训目的的目录管理，但 LXP 为公司提供了可以按原样使用、定制或重新创建的多功能内容库。某些 LEP 甚至协助公司识别内部专业知识并管理专有知识库。 公司可以集成 LXP 和 LMS 工具，以有效地创建、管理和监控整个组织的所有学习机会。
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edX
edx.org
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
360Learning
360learning.com
360Learning 是用于协作学习的 LMS。我们通过将公司的专家转变为员工、客户和合作伙伴成长的支持者，帮助公司从内部提升技能。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天吗？ Degreed 通过单一、流畅的技能发展经验将学习和职业发展与商业机会联系起来，因此您的组织和员工随时准备好清除下一个重大障碍。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最强大的学习平台，旨在为管理员提供直观的体验，为学习者提供吸引力，为企业提供变革性的平台。主要区别包括： - 能够向多个受众（包括员工、客户和合作伙伴）提供超个性化的学习体验。所有这些体验都可以通过单一平台进行独特的品牌化和集中管理。 - 业界最先进的AI能力。客户可以自动执行注册、翻译和内容分类等手动任务。借助专为学习而构建的生成式人工智能，客户只需点击几下即可创建有效的课程材料。 - 当您扩展到新的、更大的学习受众、地域、语言等时，您可以与您的组织一起扩展。 - 移动应用程序并与所有主要软件集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
BrainStorm
brainstorminc.com
为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow 是一个多功能的协作学习平台，非常适合企业培训和高等教育。凭借其现代、直观的界面，您将能够运行社交、协作学习体验，吸引学习者并提高知识保留率。 Eduflow 可以作为您的 LMS，也可以与您现有的 LMS 集成。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
OpenSesame
opensesame.com
我们帮助培养世界上最具生产力和最受尊敬的劳动力队伍。凭借来自世界顶级出版商的最全面的电子学习课程目录，我们将在每一步为您提供帮助，从查找课程、将它们映射到您的核心能力、将它们与您的 LMS 同步，到提高利用率和改进您的 L&D 计划。您不仅可以灵活地从 OpenSesame 获得多种购买选项，而且您会发现使用和管理电子学习课程非常简单。我们精心策划的目录包括数千门课程，涵盖商业技能、合规性、安全、技术、认证和行业特定主题。一些关键主题领域包括：业务技能 - 沟通 - 管理 - 领导力 - 项目管理 - 客户服务合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GD...
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我们的使命是提高员工的技能，创造更好的工作场所，并尽我们的一份力量来建设一个更加富有同情心和能力的未来。我们每天通过我们的创新平台、一流的内容和无与伦比的战略支持来支持组织的学习和发展需求，从而实现这些目标。借助 BizLibrary 提供支持的 L&D，员工能够掌握当前工作所需的技能，并准备好迎接明天的新挑战。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球内容聚合商，拥有世界上最多样化的专业发展课程和培训库。只需一次订阅，L&D 领导者就可以利用来自 250 多家行业领先内容提供商的人工智能增强发现和管理工具，在正确的时间向正确的员工提供正确的内容。我们与 70 多个领先的学习平台和工作场所应用程序集成，使您的团队能够通过现有解决方案利用 Go1。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一个游戏化、TikTok 风格的电子学习平台，受到 80 多个国家/地区数千个团队的喜爱。我们通过人工智能驱动的微学习，根据每个用户的角色、职能和愿望进行个性化定制，帮助员工在几分钟内培养所需的硬技能、软技能和生活技能。内容丰富的 15,000 多个微课程库涵盖了关键行业主题和 200 多种硬技能、软技能和生活技能，可打造一支拥有您所需的所有才能和专业知识的全面发展的员工队伍。我们的小课程由 150 多名行业专家、教授、大学和领先公司精心策划和讲授。从伦敦商学院、Ahrefs、Gong、Terminus 等数百所院校学习关键技能。有多种语言和学习方式可供选择。我们的参与度是传统电...
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习者...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/
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Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！
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BigSpring 是一个人工智能驱动的工作支持平台。我们以人为本的方法让销售人员、合作伙伴、团队和其他所有人都跟上创新的步伐。我们帮助您快速向合适的人展示相关内容，支持辅导并提供见解，以便您可以扩大最佳实践，让每个人都喜欢您表现最好的人。 BigSpring 的业务范围遍及全球，客户包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
GoSkills
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GoSkills 是一家领先的在线学习平台，致力于提供互动、个性化和令人难以抗拒的学习体验。通过将强大的学习管理系统 (LMS) 和先进的学习体验平台 (LXP) 合并到一个统一的中心，GoSkills 使组织能够创建和管理引人入胜的学习体验，从而提升其培训计划。 GoSkills 利用人工智能 (AI) 的力量，促进个性化学习内容的发现和创建。该平台内置的课程生成器和人工智能助手 Genie 简化了课程创建，使任何人都可以轻松快速有效地创建精美的课程。 GoSkills 拥有一个屡获殊荣的图书馆，包含 100 多门商业课程，全部由知名行业专家授课。课程是定制、策划、内部创建的，并定期更新，以...
GlassFrog
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GlassFrog 是一款基于网络的尖端软件套件，彻底改变了敏捷性和组织清晰度。它不仅仅是另一个工具，而且是对未来工作的一瞥。体验敏捷软件的强大功能，该软件专为当代人员、项目和会议管理而精心打造。借助 GlassFrog 平台，每位员工都可以掌握世界一流管理人员的技能。我们的人工智能顾问根据您公司的背景、政策和目标量身定制，提供宝贵的指导。我们通过以下方式为组织赋能： 明确角色和责任：GlassFrog 允许组织定义和记录角色、责任和领域，明确谁负责什么以及谁做出哪些决策。可视化组织结构：GlassFrog 提供了组织圈子和角色的可视化表示，使您可以轻松理解组织不同部分之间的层次结构和关系。促...
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您是否正在寻找一种解决方案来整合新员工，将他们聚集在一起，同时提高福祉和生产力——为每个人提供成功职业生涯的机会！ Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工基于技能共同学习和工作。它将工作场所转变为社区，在团队内部建立更牢固的联系，欢迎新人并帮助每个人感受到家庭的一部分。投资于员工学习和发展，以人工智能为动力，推动敬业度、创新和福祉。释放 Mentessa 的力量，通过人工智能驱动的技术体验员工学习的全新水平。将您的工作场所转变为一个繁荣的社区，庆祝协作，欢迎新人并支持每个人通过有意义的知识共享发挥最大潜力 - 所有这些都是为了最大限度地参与和创新而设计的！ Mentessa 邀请同事们...
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CircleHD 是一个面向企业的视频学习平台，旨在提高员工参与度、更好地发掘潜在客户并提高行动号召力。
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NovoEd 于 2012 年在斯坦福大学社交算法实验室成立，是一个能力建设平台，它将社交和协作学习结合起来，大规模释放人类潜力并产生可衡量的影响。 3M、GE 和雀巢等大型企业与 NovoEd 合作，通过具有凝聚力和引人入胜的学习体验，让每个学习者处于观点、应用和专业知识的交叉点，加速其关键业务计划。 NovoEd 非常适合需要融合人力和技术技能的情境驱动和跨职能领域，它能够让学习得到深刻的感受和体验，并迅速转化为影响力。
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OneRange 开创了专业开发软件的新时代，致力于消除持续学习的障碍。我们的创新平台使用户能够通过广泛的精选资源市场轻松探索、访问和监督技能提升工作。我们通过以下方式完成使命： ● 利用数据和先进技术打造顺畅的用户体验 ● 向每个用户提供定制的优质内容，无论提供商如何 ● 使企业能够通过全面分析制定战略、监督和增强技能发展 我们引领技能提升革命通过调整企业目标、个人愿望和学习提供商的产品。我们专注于利用率和工作流程自动化，优化学习投资，节省客户的时间和金钱。
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Learnerbly 是一个屡获殊荣的 L&D 市场，让员工可以访问来自 200 多家最佳学习内容提供商的专业策划内容（包括课程、书籍、教练、电子学习订阅等）。它使员工能够以适合自己学习偏好和角色要求的方式拥有自己的学习旅程。雇主只需为使用的内容付费，而不是为员工订阅未使用的企业范围内的内容。借助 Learnerbly，学习领导者通常会在 3 倍以上的行业参与水平（每月 40-60%）上看到更高的投资回报率，数百家客户（包括 Flutter、Ocado、King.com 和 HelloFresh 等）证明了这一点。
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Juno Journey 是世界上发展最快的公司用来创建员工和合作伙伴喜爱的学习和发展计划的 LMS，并可提高利润。