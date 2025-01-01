领导力培训公司 - 最热门应用

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专门从事领导力培训的公司为高管发展提供外包解决方案。这些组织执行结构化培训计划，以现场或虚拟方式举办课程。他们的服务包括广泛的领导技能提升和专业的行业专业知识。除了正式培训外，这些提供者还经常组织非正式活动，重点关注团队凝聚力等领域。企业与这些提供商合作以提高其管理人员的效率。
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Hone
honehq.com
Hone 提供可扩展的在线员工培训，专注于领导力和多样性课程，帮助员工提升技能，促进团队发展。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360是一款360度反馈领导力评估工具，评估个体的领导能力和技能，包含六个关键领域，支持自我管理且保密。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 提供定制的交流指导程序，帮助团队增强沟通能力，以便更自信地贡献并达成企业目标。
LEADx
leadx.org
LEADx是一款移动应用，提供领导力发展和个人成长的工具及资源，帮助用户提高管理能力和生产力。
Wildsparq
wildsparq.com
WILDSPARQ 是一个基于团队的领导力发展平台，帮助个人和专业成长，提供符合组织需求的可定制系统。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers是一个平台，帮助企业与企业培训师连接，用户可以搜索并发现自己所在城市即将举行的培训活动。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是一个业务成果平台，帮助组织提高关注重点，清晰设定目标，促进团队协作与信息流动，以实现更好的结果。
Coachello
coachello.io
Coachello 是一个数据驱动的个性化支持应用，通过 MS Teams 和 Slack 提供全天候的专业教练服务，帮助用户提高表现。