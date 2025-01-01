Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
领导力培训公司
目录
最热门
最近添加

领导力培训公司 - 最热门应用

专门从事领导力培训的公司为高管发展提供外包解决方案。这些组织执行结构化培训计划，以现场或虚拟方式举办课程。他们的服务包括广泛的领导技能提升和专业的行业专业知识。除了正式培训外，这些提供者还经常组织非正式活动，重点关注团队凝聚力等领域。企业与这些提供商合作以提高其管理人员的效率。

提交新应用


Hone

Hone

honehq.com

Hone 提供可扩展的在线员工培训，专注于领导力和多样性课程，帮助员工提升技能，促进团队发展。

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360是一款360度反馈领导力评估工具，评估个体的领导能力和技能，包含六个关键领域，支持自我管理且保密。

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live 提供定制的交流指导程序，帮助团队增强沟通能力，以便更自信地贡献并达成企业目标。

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx是一款移动应用，提供领导力发展和个人成长的工具及资源，帮助用户提高管理能力和生产力。

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

WILDSPARQ 是一个基于团队的领导力发展平台，帮助个人和专业成长，提供符合组织需求的可定制系统。

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers是一个平台，帮助企业与企业培训师连接，用户可以搜索并发现自己所在城市即将举行的培训活动。

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab 是一个业务成果平台，帮助组织提高关注重点，清晰设定目标，促进团队协作与信息流动，以实现更好的结果。

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello 是一个数据驱动的个性化支持应用，通过 MS Teams 和 Slack 提供全天候的专业教练服务，帮助用户提高表现。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.