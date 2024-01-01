领导力培训公司 - 最热门应用 - 保加利亚

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab 是新的业务成果平台，可帮助组织更加关注重要的事情。该平台有助于提高您想要实现的结果的透明度和清晰度，同时拥有内置工具来培养整个组织实现这些结果所需的纪律。它适用于： - 正在经历转型、增长和交易的公司 - 将人置于变革中心以获得更好结果的高管 - 想要被倾听、信任和支持以交付成果的团队 该平台： 1. 使高管和管理人员通过无缝促进整个组织的信息流来做出更好、更全面的决策 2. 通过为团队提供可按需使用的模块化工具、工作流程和模板，使团队能够快速交付价值 该平台的构建灵活且适应性强- 在组织运营环境不断变化的环境中，JourneyLab 的平台可以快速实施，并将与您的人员和...