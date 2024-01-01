领导力培训公司 - 最热门应用 - 奥地利

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专门从事领导力培训的公司为高管发展提供外包解决方案。这些组织执行结构化培训计划，以现场或虚拟方式举办课程。他们的服务包括广泛的领导技能提升和专业的行业专业知识。除了正式培训外，这些提供者还经常组织非正式活动，重点关注团队凝聚力等领域。企业与这些提供商合作以提高其管理人员的效率。
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Hone
honehq.com
Hone 提供可扩展、可衡量的实时虚拟员工培训，并在最重要的时刻提高员工的技能。我们为经理、IC 和高级领导者提供一流的现场领导力和 DEIB 课程，由世界一流的教练领导并由下一代平台提供支持。通过提升领导力、绩效管理、变革管理、DEIB 等权力技能，Hone 能够为各地的分布式团队带来行为改变、人际关系和持续发展。精益学习与发展团队喜欢 Hone，因为我们的平台可以轻松部署计划，并且我们的评估/报告使管理员能够轻松报告他们的培训投资回报率。许多世界上最具创新性的公司 - 包括德勤、赛百味、Steve Madden、Aramark 和 Indeed - 每天都依靠 Hone 来帮助他们的团队进...
Launch 360
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Launch 360 是一款 360 度反馈领导力评估工具，有助于评估组织内个人的领导技能和能力。该工具旨在衡量 6 个关键领域： 高管风采 领导力 员工管理 关系管理 自我管理 社会意识 沟通 无需安装任何系统平台，避免复杂性并提供简单的自我管理方法。该过程是保密的，确保匿名并促进诚实和公开的反馈。 Launch 360 领导力评估工具的开发旨在实现当今的快速部署。不过，我们还提供自定义包含特定问题的部分的功能，以满足您的 0 组织需求。
Lingo Live
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Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
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通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
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Qtrainers 是一个帮助企业与企业培训师建立联系的平台，反之亦然。搜索并发现您所在城市附近即将举办的培训活动。
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JourneyLab 是新的业务成果平台，可帮助组织更加关注重要的事情。该平台有助于提高您想要实现的结果的透明度和清晰度，同时拥有内置工具来培养整个组织实现这些结果所需的纪律。它适用于： - 正在经历转型、增长和交易的公司 - 将人置于变革中心以获得更好结果的高管 - 想要被倾听、信任和支持以交付成果的团队 该平台： 1. 使高管和管理人员通过无缝促进整个组织的信息流来做出更好、更全面的决策 2. 通过为团队提供可按需使用的模块化工具、工作流程和模板，使团队能够快速交付价值 该平台的构建灵活且适应性强- 在组织运营环境不断变化的环境中，JourneyLab 的平台可以快速实施，并将与您的人员和...
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