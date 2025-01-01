找到合适的软件和服务。
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潜在客户到客户匹配和路由软件可自动执行将新潜在客户与 CRM 系统中相应客户记录关联的过程，并随后根据组织的区域映射将这些潜在客户引导至正确的销售人员。此功能使企业能够更全面地了解其基于帐户的策略中的潜在客户和参与度，从而促进对捕获的潜在客户进行及时跟进。虽然大多数 CRM 软件通常都提供基本的潜在客户匹配和路由功能，但专用解决方案可满足更复杂的工作流程，这些工作流程可能超出标准 CRM 或营销自动化工具的功能。这种专用软件通常由销售开发代表和客户主管使用，简化了将潜在客户路由到适当的个人和客户的任务，从而节省了宝贵的时间和精力。
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Calendly
calendly.com
Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一个B2B潜在客户管理平台，提供潜在客户匹配和分配，帮助企业提高销售效率，支持与CRM系统集成。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper是一款销售调度软件，帮助B2B团队提高转化率和生产力，简化潜在客户管理和会议安排。
Nutsales
nutsales.co
Nutsales是一个基于AI的CRM平台，通过Gmail集成管理多邮箱，自动分配线索，支持团队实时沟通，确保客户咨询得到及时响应。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一个AI驱动的集成平台，通过连接和同步应用程序与服务的数据，自动化复杂的业务流程，提高集成效率。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一款B2B客户数据平台，整合多源数据，帮助企业优化潜在客户画像与营销策略，提高销售转化率。
Openprise
openprisetech.com
Openprise是一个无需编码的数据自动化平台，通过数据集成和优化流程，提高销售和营销人员的效率，支持灵活的业务运营。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast是一款市场进入（GTM）规划平台，用于快速更新销售策略，管理销售区域，设定目标，确保数据清洁，追踪绩效。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一个客户数据管理和分析平台，帮助企业整合和分析客户互动，以优化营销和销售策略。
Sugar Market
salesfusion.com
糖市场是一个综合的营销自动化平台，帮助用户创建、管理和分析多渠道营销活动，提高客户参与度和转化率。
Syncari
syncari.com
Syncari是一款低代码/无代码数据自动化平台，能够同步、统一和分析来自不同业务系统的数据，确保数据质量和合规性。
Routera
routera.io
Routera 是一个入站线索路由和转化平台，能够与 HubSpot 无缝集成，旨在提高线索响应速度和销售转化率。
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero是一款入站收入加速工具，简化B2B销售团队的会议安排和潜在客户路由，提升销售效率和响应速度。
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