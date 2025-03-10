潜在客户到客户匹配和路由软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
潜在客户到客户匹配和路由软件可自动执行将新潜在客户与 CRM 系统中相应客户记录关联的过程，并随后根据组织的区域映射将这些潜在客户引导至正确的销售人员。此功能使企业能够更全面地了解其基于帐户的策略中的潜在客户和参与度，从而促进对捕获的潜在客户进行及时跟进。虽然大多数 CRM 软件通常都提供基本的潜在客户匹配和路由功能，但专用解决方案可满足更复杂的工作流程，这些工作流程可能超出标准 CRM 或营销自动化工具的功能。这种专用软件通常由销售开发代表和客户主管使用，简化了将潜在客户路由到适当的个人和客户的任务，从而节省了宝贵的时间和精力。
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Tray.io
tray.io
Tray.io是一个AI驱动的集成平台，通过连接和同步应用程序与服务的数据，自动化复杂的业务流程，提高集成效率。
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel是一个B2B潜在客户管理平台，提供潜在客户匹配和分配，帮助企业提高销售效率，支持与CRM系统集成。
Routera
routera.io
Routera 是一个入站潜在客户路由和转换平台，与 HubSpot 本地集成。现在，您可以通过提高领导速度和提高销售转化率来轻松规划和扩展您的销售团队。
Nutsales
nutsales.co
Nutsales是一个基于AI的CRM平台，通过Gmail集成管理多邮箱，自动分配线索，支持团队实时沟通，确保客户咨询得到及时响应。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero 是一款入站收入加速产品，可为 B2B 收入团队处理即时会议安排和各种复杂程度的线索路由。 RevenueHero 与您的潜在客户捕获表单集成，以资格潜在客户并实时安排他们与您团队中合适的代表之间的会议。 RevenueHero 帮助团队缩短销售周期，并缩短潜在客户的周转时间。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智能驱动的场景建模的目标和配额。 --> 数据清洁：唯一可以在收集数据时清理数据的 RevOps 管理解决方案。 --> 覆盖范围、能力和角色：规划并执行覆盖范围和销售能力规划。 --> 计划绩效：跟踪绩效、根据洞察采取行动并自动推送更改。
CaliberMind
calibermind.com
作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予营收领导者的真正礼物是能够抢在其他人之前发现问题和趋势。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI会议助理，自动转录会议内容，提供总结和见解，帮助客户团队提升会议效率并与CRM无缝同步。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一个数据驱动的销售参与平台，提供拨号、搜索过滤器和与其他销售工具的集成，帮助销售团队优化工作流程。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Syncari
syncari.com
Syncari是一款低代码/无代码数据自动化平台，能够同步、统一和分析来自不同业务系统的数据，确保数据质量和合规性。
Sugar Market
salesfusion.com
糖市场是一个综合的营销自动化平台，帮助用户创建、管理和分析多渠道营销活动，提高客户参与度和转化率。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace是一款B2B客户数据平台，整合多源数据，帮助企业优化潜在客户画像与营销策略，提高销售转化率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一款虚拟销售软件，自动安排会议，进行互动的产品演示，帮助销售团队提高效率和客户关系。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper是一款销售调度软件，帮助B2B团队提高转化率和生产力，简化潜在客户管理和会议安排。
Calendly
calendly.com
Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。